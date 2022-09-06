Государство не дремлет. Обновите «прошивку»

В каждой моей компании есть номинация «Человек года». Каждый год мы разыгрываем новые Айфоны. Если кто-то из консультантов и специалистов становится человеком года, то ему вручается много призов, я от себя дарю новый Айфон.

Чтобы стать человеком года, например, среди консультантов, эксперт в области оптимизации налогов должен весь год показывать самые лучшие результаты, самые большие технические достижения. Он получает в руки самых сложных клиентов, он должен показать лучшие отработки, на него не должно быть ни одной жалобы вообще за год его работы, через его руки должно пройти больше всего клиентов. А учитывая, что у моих консультантов нет оклада, они работают на результат.

Вот Юлия Баранова, двукратный «Человек года», будет вести свой блок на сентябрьском семинаре. И еще свой блок будет у Дениса Морозова.

Так случилось, что у них практики уже, по-моему, больше, чем у меня. Оптимизацией и защитой бизнеса они занимаются годами, каждый день. Я, как собственник, все-таки немножко уже от этого оторвался, чуть-чуть в облаках витаю.

И в этом уникальность этого семинара. Я проверял этих специалистов, последние 2 года на семинарах я давал им провести одну пару, и смотрел, как реагируют люди. И я обнаружил, что на Морозова Дениса и на Баранову Юлию люди реагируют не хуже, чем на меня.

Что же буду делать я? Я проведу первую пару онлайн. Заряд бодрости и энергии я вам гарантирую. Также я проведу последнюю пару по страховым взносам, выводу активов и обеспечению безопасности.

А главное (то, чего раньше тоже мы не делали), вечером первого дня я проведу специальный брифинг, где мы обсудим две темы:

к чему придираются налоговики : на какие нюансы обратить внимание(тема сформирована по вашим запросам);

: на какие нюансы обратить внимание(тема сформирована по вашим запросам); как создать продукт, технологию, товар или услугу, которых раньше не было на рынке, и как стать первым на рынке. Это новый уникальный продукт, сейчас он проходит отладку.

То, что я сделал, те алгоритмы, которые я подготовил ( не знаю, сколько лет я вокруг этого ходил), в мире такого продукта нет. Я бизнесменам его еще не предоставлял. Но после небольшой презентации в летнем лагере «Апгрейд бизнеса: от налогов до маркетинга», 100% участников записались на пробный курс, который я буду проводить. Курс будет большим, и уже первая редакция готова.

Открою немного завесу. Например, начинается кризис, доходы падают или еще что-то происходит, или рынки меняются, доходы падают. Что делать, как начать больше зарабатывать на уже имеющихся продуктах, с имеющимися ресурсами?

Вы думаете, мы будем говорить про маркетинг? Нет. Про рекламу? Нет. Про пиар? Нет. Есть вещи намного более важные. Про отделы продаж? Нет.

Есть вещи намного более важные. Об этом мы и поговорим на вечернем брифинге после первого дня семинара.

И, конечно же, вы получите буклет со всей актуальной нормативной базой, со всеми новыми фишками, со всеми новыми законами, с цифровым контролем, с пошаговыми алгоритмами. Вы сможете сэкономить себе миллионы, обезопасить активы, получить запас бодрости и энергии, получить решения. Это все само собой разумеющееся. Подчеркиваю, с вами два дня будут работать лучшие эксперты, через руки которых прошли сотни российских компаний.

Например, в кейсах моих ребят есть бизнесы с оборотом 50-100 млрд рублей. Например, у одного из наших клиентов холдинг, в который входили 82 компании. Им занималась Юля Баранова. У Дениса Морозова есть такие же кейсы. А еще у него опыт не только в оптимизации налогов, но и в защите бизнесменов от правоохранителей. Потому что много лет назад Денис был следователем ОБЭП. А сейчас мои специалисты ведут одного бизнесмена, которому сэкономили больше 1 млрд рублей после налоговой проверки.

В общем, я поменял формат семинара. Я решил, что с вами теперь должны работать мои лучшие специалисты-практики, которые уже много раз выступали на моих семинарах и отлично себя зарекомендовали. Это будут два насыщенных дня, также вас будут консультировать бесплатно мои юристы. И, конечно же, там будет много приятных плюшек и приятного общения.

Увидимся на этом семинаре 8-9 сентября. Записывайтесь, не пожалеете. Обновите свои знания те, кто были уже на семинаре, особенно если вы были в прошлом году. Пора перепрошить свой «компьютер». Пора перепрошиться в новых условиях и быть готовым ко всему, что наше государство еще вывалит на наши головы.