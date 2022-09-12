Последние новости: риелторы начнут «стучать», налог на LADA отменят, государство отнимет имущество, но выплатит компенсацию

Риелторы начнут «стучать» в Росфинмониторинг

С 14 июля 2022 года абсолютно все организации и ИП, которые оказывают посреднические услуги риелтерского толка, должны «стучать» в Росфинмониторинг на некоторых своих клиентов по № 115-ФЗ.

Риелторы обязаны выявлять и представлять в Росфинмониторинг следующие операции, подлежащие обязательному контролю по следующим сделкам, совершенным с 14 июля 2022 года:

Если зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита или займа, операции с ценными бумагами в случае если хотя бы одной из сторон сделки является физическое или юридическое лицо, имеющее, соответственно, регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве или на территории, которое не выполняет рекомендации группы ФАТФ, если сумма операции равна или превышает 1 млн рублей.

Также требуется «стучать» в Росфинмониторинг, если сделки осуществляются россиянами и сумма купли или продажи недвижки равна или превышает 5 млн рублей.

То есть если вы покупаете что-то на 5 млн рублей или больше, то знайте, информация уйдет в Росфинмон. А Росфинмон может ласково поинтересоваться, откуда денежка, заплатил ли ты налоги, не отмывал ли ты доходы, полученные преступным путем, не финансировал ли ты террористов и т. д.

Я с этим сталкивался. Еще до выхода этого закона эта информация в Росфинмон уходила, и лично я получал одобрение на сделку из Росфинмониторинга почему-то, хотя закон появился намного позже. Ну, а сейчас это все хозяйство узаконено.

В № 115-ФЗ теперь перечислено много операций, когда риелторы обязаны сливать всю информацию в Росфинмониторинг. Тем более (тут уже по суммам никаких ограничений нет), если риелтерская организация или частный риелтор помогает купить или продать недвижку любого рода (квартиру, например) человеку, который отнесен к лику экстремистов, террористов, тогда можно будет подобные сделки сопровождать исключительно с разрешения Росфинмониторинга.

В общем, если вы собираетесь покупать или продавать недвижку, изучите информацию Росфинмониторинга «Вниманию организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества» – не пожалеете.

Автопром поддержат: транспортный налог на отечественные автомобили хотят отменить

Скажу банальность, но мы с вами знаем, что по факту автомобильная промышленность России исчезла. Падение, кажется, на 84%.

И правительство, чтобы поддержать нашу автомобильную промышленность, разрешило выпускать легковые автомобили без этих странных капиталистических, империалистических и враждебных прибамбасов. Например, без подушек безопасности, зачем они не нужны нам, россиянам. Мы смелые люди, зачем нам подушки безопасности? Без всяких странных гидроусилителей руля и так далее.

И теперь эти машины надо как-то продавать. Потому что, несмотря на стартующее обнищание населения, людям же надо на чем-то ездить. И у нас в стране, особенно в регионах, из-за низкой покупательской способности наши сограждане вынуждены покупать машину российского автопрома, какой бы она ни была. Но, по всей видимости, россияне как-то не очень хотят покупать машины российского производства, особенно после «улучшений».

И поэтому, депутаты Госдумы выступили с инициативой на несколько лет отменить транспортный налог для отечественного автопрома. Минпромторг уже поддержал эту идею. Таким образом чиновники надеются, что россияне стройными рядами двинутся покупать творения российского автопрома.

Как бы там ни было, верите ли вы, что отмена транспортного налога на автомобили российского производства действительно станет большим стимулом к покупке отечественных машин? Или этих мер все-таки недостаточно? Ну, по моему мнению, этих мер, мягко говоря, вообще недостаточно. Уж если правительство хочет поддержать как-то российский автопром, то, как минимум, нужно освобождать от транспортного налога не на несколько лет, а навсегда.

Я считаю, что этого недостаточно, чтобы реанимировать российский автопром. Но это мое мнение. А вы, пожалуйста, напишите, что вы об этом думаете в комментариях.

Имущество могут изъять для госнужд, но выплатят компенсацию за упущенную выгоду и рыночную стоимость

Допустим, вы работаете на ОСН или УСН, и у вас есть земельный участок. А на этом земельном участке есть постройки. И ваш земельный участок вместе с постройками потребовался государству для каких-то государственных, региональных и муниципальных нужд. И государство решило у вас этот земельный участок вместе с постройками отнять.

Так вот, если государство решило забрать у вас земельный участок вместе с постройками для своих нужд, то государство обязано выплатить вам компенсацию за изъятое недвижимое имущество.

Письмо ФНС от 29.07.2022 № СД-4-3/9846@

На самом деле компенсации и раньше были, просто это письмо уточняет все эти моменты. Короче, вам будет положена компенсация за имущество, которое изъято для государственных нужд. И эта денежная компенсация должна возместить все ваши расходы и все ваши убытки, которые у вас возникли в связи с изъятием этого имущества.

Если государство отнимает у вас имущество, то размер возмещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд должен производиться по рыночной стоимости. А также государство должно посчитать ваши будущие убытки, причиненные этим изъятием, и выплатить вам еще вашу упущенную выгоду, которая определяется в соответствии с федеральным законодательством, но они не раскрывают, что это означает.

И когда государство оценит вашу упущенную выгоду, то оно вам эти деньги перечислит на расчетный счет, а вы с этого даже и налоги платить не будете. Так написано в этом письме.

Что касается рыночной стоимости. Вероятно, здесь государство будет придерживаться правил налоговых органов, где налоговики считают рыночную стоимость и кадастровую стоимость. Соответственно, цена компенсации возмещения должна быть наверняка не ниже кадастровой стоимости. Это один вариант развития событий. Второй вариант развития событий, налоговики его тоже придерживаются, у вас на руках должен быть акт оценки, доказывающий эту рыночную стоимость. И, как я понимаю, этот акт оценки должен быть сделан не раньше, чем за полгода до изъятия. То есть либо экспертная оценка, либо кадастровая стоимость.

Если вы сталкивались с этим на практике, то напишите в комментариях, как у вас это было.

Я очень надеюсь, что все у наших бизнесменов все будет хорошо, ибо российский бизнесмен привык выживать абсолютно в любых условиях. Российского бизнесмена голыми руками не возьмешь. Дай бог, чтобы вы не попали под изъятие для государственных нужд земельных участков и построек.

Спасибо, и удачи в делах.