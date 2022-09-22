Туров отвечает: как безопасно конвертировать крипту в фиат и сотрудничать с управляющим ИП в 2022 году

Вопрос № 1. «Какую сумму банки могут вернуть вкладчикам в случае ликвидации-банкротства?»

Этот вопрос задал Никита после ролика «Паша из „Модульбанка“ VS Туров: автобус с бомжами / „сушка“ валюты / схематоз с криптой».

Ответ: сейчас 1, 4 миллиона через систему страхования вкладов.

Вопрос № 2. «А как быть, если бывшая пропивает алименты или тратит не по назначению?»

Этот вопрос задал Илья Корепанов после ролика «Должен ли самозанятый платить алименты».

Ответ: я уже говорил, что никак. Это неправда. Почему я так сказал? Потому что вы не в Европе живете, а в России. И в России в 99% случаев суды принимают решение, что дети должны быть с мамой. За исключением случаев, если мама лишена родительских прав.

Поэтому я и написал сам для себя, что в нынешних реалиях нет шансов. Российский суд все равно будет на ее стороне.

Либо вы должны лишить ее родительских прав, по большому счету. А так попробуйте через суд доказать свое право финансировать детей напрямую с отправкой чеков в Службу судебных приставов.

Но тут, уважаемый коллега по имени Илья, я ставлю запятую и по-честному вам говорю следующее: я являюсь специалистом в области налогообложения и вообще законов для бизнеса. Я не являюсь специалистом в области семейного права. Поэтому возможен этот вариант доказать в суде ваше право финансировать детей напрямую, покупать им все напрямую или невозможен, лучше спросите у юристов, специализирующихся на семейном праве.

Вопрос № 3. «А если у тебя есть свой источник получения энергии, который независим от государства и чиновников, то тогда как)? Бинанс себя дискредитировал ...»

Этот вопрос задал Тот Сириус после ролика «Путин амнистирует майнеров. Разбираемся в новых законах о криптовалютах».

Ответ: майни на здоровье, сколько хочешь. Потому что в проекте закона написано, чтобы вы не превышали лимиты. А у вас лимиты никогда не могут быть превышены, если у вас собственный источник электроэнергии.

А вот когда этот закон выйдет, мы посмотрим. Но майнинг в России точно не будет запрещен никогда. Это я вам гарантирую. Почему? Сейчас уже слишком много поставлено на майнинг. Уже черт знает сколько, это измеряется, по-моему, уже в миллиардах рублей. В дело вошли крупные российские игроки, нефтяные компании. Россия, по-моему, если не стала, то станет в ближайшее время самым крупным майнером в мире, потому что у нас электроэнергия самая дешевая.

Я недавно сравнивал электроэнергию в Европе с электроэнергией, например, в Центральной России для обычных потребителей. Что я вам хочу сказать. В Болгарии, например, одна из самых дешевых электроэнергий в Европе. Но при этом эта самая дешевая электроэнергия на севере Болгарии, в 11 раз дороже, чем средняя цена электроэнергии в России. В среднем, в Европе электроэнергия дороже в 20-40 раз, чем в России. Вот и все. Поэтому за российской Сибирью будущее мирового майнинга. Это то, что я вижу.

А другое дело — что, в целом, ситуация с криптой застряла. И в результате законопроект, который был более или менее нормальный, превратили в абсолютно неперевариваемый, удушающий крипту в России.

И даже этот удушающий законопроект не приняли. Но зато приняли закон, что теперь с крипты, все-таки, надо платить налоги. То есть закон о налогообложении крипты приняли, и вообще, в целом, цифровых финансовых активов. Но он тоже мутный, и непонятно, как он будет применяться.

Вопрос № 4. «Хотелось бы узнать безопасные и конфиденциальные способы конвертации криптовалюты в фиат, в малых суммах, чтоб не привлекать внимание спецлюдей, но чтоб иметь возможность обменять часть крипты на деньги для оплаты ЖКХ и тд.»

Этот вопрос задал Иван К после ролика «Путин амнистирует майнеров. Разбираемся в новых законах о криптовалютах».

Ответ: во-первых, уважаемый Иван, я не понимаю, почему это делать нелегально, когда это можно делать легально. А, во-вторых, прямо сейчас с этого никаких налогов все равно платить не надо. Нет, если хотите, можете заплатить, но, по большому счету, не надо. Пять законов о криптовалютах зависли в Думе. В-третьих, все зависит от того, как вы это провернете. Можно через P2P-обменники делать.

Но если вы выводите деньги на карту через такие обменники, то вы уже засветились. То есть вам надо получать кэшем, ищите обменники, в которых вы будете получать деньги наличкой.

Я знаю о криптовалютах очень много. Но не так глубоко, как знает мои сотрудники из компании Turov Invest. Обратитесь к ним, они вас подробно проконсультируют.

Вопрос № 5. «Я хочу услышать про самый интересный титаник банк, который регулярно всплывает — это банк Открытие! Что с ним не так?»

Этот вопрос задал Ватрюшка Ватрюхина после ролика «Паша из „Модульбанка“ VS Туров: автобус с бомжами / „сушка“ валюты / схематоз с криптой».

Ответ: да все с ним так. Слушайте, там есть куча мутных историй. Но вам от этого что? Зачем вам все эти мутные истории нужны? Технический факт заключается в том, что этот банк спасен за деньги налогоплательщиков.

Никто из клиентов в этой части не пострадал. Вся остальная возня вокруг, внутри этого банка нас, клиентов, интересовать не должна. Это большие люди там между собой сами решали какие-то вопросы. Вот и все.

Вопрос № 6. «О самозанятых в области трейдинга, что-нибудь, т.к. брокеры и налоговики бычатся, как на красную тряпку»

Этот вопрос задал Игорь Р после ролика «ФНС рассказала про АвтоУСН и эквайринг для самозанятых».

Ответ: все верно. Это серая зона. Могу достать и показать. Есть лишь одно письмо ФНС России, где налоговики, ссылаясь на № 422-ФЗ закон, пишут о том, что самозанятый не имеет права заниматься трейдингом. Трейдингом, да и майнингом тоже.

Я, например, готов с помощью № 422-ФЗ доказать, что самозанятый может заниматься трейдингом. Почему нет? Ведь криптовалюта еще не отнесена к имуществу по закону. Это законопроект, он в Думе висит уже два года.

А вот если бы криптовалюта была отнесена к имуществу, тогда можно было бы зацепиться и сказать: «Уважаемый самозанятый, ты покупаешь имущество и продаешь имущество. Ты не можешь этого делать, потому что самозанятому запрещено торговать товарами, которые он сам не произвел».

Давайте скажем честно, законопроект, по которому криптовалюта должна была стать имуществом, так и не принят. И официально криптовалюта имуществом в России не стала. И по № 422-ФЗ она тоже имуществом не стала. Поэтому я готов доказать, что самозанятый может заниматься трейдингом.

Но, как вы пишете, брокеры и банки бычатся, как на красную тряпку — правильно делают. Почему? А потому что на этот счет есть указания ЦБ. И они не хотят лишаться лицензии из-за вас. Поэтому они так к вам и относятся.

Так что работайте либо как физик, либо станьте ИП и занимайтесь трейдингом, сколько хотите.

Вопрос № 7. «Сделайте пожалуйста обзор внедрение ИП-управляющий в нынешних реалиях»

Этот вопрос задал Инна ГОС после ролика «Земля даром / „Нулевой“ налог на прибыль для IT / Адские штрафы за костры».

Ответ: дорогая Инна, прямо сейчас не сделаю. Потому что на семинаре я рассказываю об этом целый час. А если сказать коротко, то налоговики делают все возможное, чтобы вы этот способ не использовали, и всячески нагоняют страха.

Понимаете, когда вы вместо директора у себя в компании нанимаете управляющего, вы мало того, что кучу денег экономите. У вас появляется законная наличка, плюс, вы решаете кучу проблем, оптимизируете налоги и так далее. И еще добавляете ответственности этому руководителю.

Но налоговикам все это не нравится, естественно. Им не нравится, что вы деньги выводите, им не нравится, что у вас есть законный нал, а они ничего с этим сделать не могут.

И, конечно же, им не нравится, что вы экономите на налогах. Потому что, если бы вы те же самые деньги вывели бы на директора, вы бы заплатили и НДФЛ, и страховые.

Да, ИП тоже платит страховые. Он платит фиксированные страховые, плюс 1 %. Но все эти фиксированные страховые +1% — они уменьшают свой налог 6%. Можно уменьшить его даже до нуля, в соответствии с п. 3 ст. 346.21 НК. Поэтому тут можно не учитывать эти страховые. А НДФЛ он вообще не платит.

И у меня для вас хорошая новость. Если вы будете выполнять мои рекомендации, изложенные на семинаре по оптимизации налогов, к вам не будет претензий. Наши клиенты все до единого выдерживают налоговые проверки в этой части. Налоговикам не нравится все, что экономит вам деньги. Но если внедрять управляющего с помощью моей методики, то никто не сможет к вам прокопаться.

Вывод

Итак, я отвечал на ваши вопросы, которые вы оставили под моими роликами. Пишите побольше комментариев, и я обязательно на них отвечу.

И заканчивая, хочу, пожелать вам всего хорошего. Начинается осень. И это классное время. Это свежий воздух, запах листвы. Это приближение нового года и надежды на изменение жизни к лучшему. Это подведение итогов. Это построение каких-то планов. Это наши мечты.

И давайте сделаем все возможное, чтобы эта осень для нас была не такой болезненной, как она может быть. Давайте попробуем сделать все возможное, чтобы хотя бы в наших семьях, в нашем окружении, в наших компаниях все было хорошо.

А я и мои сотрудники сделаем все возможное, чтобы у вас это получилось. Обращайтесь за теми услугами, которые мы предоставляем. Мы на рынке уже 20 лет. И я вам гарантирую лучшие стандарты качества.