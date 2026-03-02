Как создать ИИ видео: руководство по генерации видео с нейросетью

Создать ИИ видео сегодня можно за 5-15 минут без камеры, актёров и монтажёра. Нейросеть для генерации видео закрывает большинство задач контент-производства: рекламные ролики, карточки товара, обучающие материалы, сторис, имиджевые клипы. Создать видео с помощью ИИ можно двумя способами - по текстовому описанию или из загруженного фото. ИИ для генерации видео работает онлайн без установки.
Создать видео ИИ бесплатно для первичного теста, а потом масштабировать - стандартный путь для тех, кто начинает создавать видео с помощью ИИ. Создать ИИ видео для рекламы, маркетплейса или соцсетей - задача, которую закрывает нейросеть для генерации видео онлайн за несколько минут. В этом руководстве разберём, как выбрать модель под задачу, написать промпт, который работает с первого-второго прохода, и выстроить процесс создания видео с помощью нейросети так, чтобы получать предсказуемый результат с каждой генерацией.
Какие модели для создания ИИ видео доступны в 2026 году
Главная ошибка новичков - выбирать модель наугад или брать «самую известную». Разные нейросети для генерации видео заточены под разные задачи: один и тот же промпт на Sora 2 и Kling 2.6 даст принципиально разные ролики по стилю, физике движения и стоимости. В этом блоке разберём каждую модель с её реальными сильными сторонами и ограничениями - чтобы создать ИИ видео нужного качества, а не тратить кредиты на неподходящий инструмент.
Sora 2 и Sora 2 Pro
Флагманы OpenAI, выпущенные осенью 2025 года. Лучший выбор, когда нужна кинематографичность: физически достоверное движение объектов, правильная работа со светом, глубина кадра, сложные сцены с несколькими взаимодействующими персонажами. Sora 2 точнее любой другой модели следует детальным промптам с указанием тайминга, движения камеры и физических взаимодействий - готовое видео выглядит ближе к «снятому оператором».
Sora 2 Pro добавляет ещё один уровень качества: каждая генерация видео проходит больше шагов диффузии.
Практические ограничения:
генерирует дольше и стоит дороже - не оптимально для потока из 20-30 видео в неделю
не принимает реалистичные референс-фото персонажей, что ограничивает сценарии с конкретным человеком в кадре
Kling 2.6
Разработка Kuaishou в трёх вариантах - Text to Video, Image to Video и Motion Control. В декабре 2025 года получил нативную аудиогенерацию: создаёт видео сразу со звуком - диалогами, звуковыми эффектами, атмосферой - в одной генерации без постобработки.
Сильные стороны:
выигрывает у Sora по скорости и стоимости при высоком качестве картинки
особенно силён в удержании идентичности персонажа между несколькими видео - важно для серийного контента с одним героем
Motion Control даёт покадровое управление траекторией камеры: можно нарисовать путь движения прямо на кадре
Практическое ограничение: при очень сложных физических симуляциях (жидкость, ткань, огонь) уступает Sora 2 Pro.
Hailuo 02 и Hailuo 02 Fast
Рейтинг пользователей 4.95 из 5. Сильная сторона - исключительная плавность движений и художественная гибкость: аниме-эстетика, художественные сцены, нестандартные визуальные решения. Fast-версия генерирует заметно быстрее при сопоставимом качестве. Стоит дешевле Sora.
Seedance 1.5 Pro и Seedance 1.5 Pro Fast
Модели ByteDance для динамичных сцен: быстрое движение персонажей, активная камера, насыщенная деталями сцена. Fast-вариант оптимален, когда нужно быстро перебрать несколько генераций одной сцены.
Runway Gen-4 Turbo и Luma Ray Flash 2
Runway Gen-4 Turbo - профессиональный инструмент для стилизации и работы с отснятым материалом. Нейросеть генерирует изменения поверх исходного видео, сохраняя движение камеры оригинала. Популярен у агентств для «освежения» существующего видео без пересъёмки.
Luma Ray Flash 2 - скоростная нейросеть для генерации коротких роликов. Оптимален как ИИ для генерации видео, когда скорость результата важнее всего остального.
Как выбрать модель под задачу
Задача
Модель
Первый коммерческий ролик
Kling 2.6 Text to Video
Кинематографичный имиджевый контент
Sora 2 Pro
Поток UGC (20-30 роликов/нед.)
Kling 2.6 или Hailuo 02 Fast
Анимация фотографий
Kling 2.6 Image to Video
Художественная стилизация
Hailuo 02
Работа с отснятым материалом
Runway Gen-4 Turbo
Нейросеть для генерации видео бесплатно доступна в базовом режиме - создать видео нейросеть онлайн бесплатно можно до покупки тарифа, чтобы сравнить модели на своём типе промптов. Создать ИИ видео бесплатно для теста и сразу понять разницу между моделями - правильный первый шаг. Первая генерация видео бесплатно покажет, подходит ли модель под ваш тип задач.
Генерация видео по тексту: как написать промпт, который работает
Генерация видео по тексту - основной способ создать ИИ видео для большинства задач. Именно здесь теряется больше всего кредитов: пишут «красивый ролик про кофе» и получают непредсказуемое видео. Нейросеть для генерации видео не телепат - ей нужна конкретная структура, и в этом блоке мы разберём её по шагам с примерами слабых и сильных промптов.
Формула промпта
Рабочая последовательность для генерации видео по тексту:
Сцена - где, когда, окружение
Герой или объект - внешность, возраст, детали
Действие - глаголы, а не прилагательные
Движение камеры - slow dolly in, handheld, static shot
Освещение - источник, цвет, интенсивность
Стиль - рекламная съёмка, кинематограф, документальный
Технические параметры - длительность, формат 9:16 или 16:9
Слабый промпт vs сильный промпт
Слабый: «девушка пьёт кофе в кафе, красиво».
Сильный: «молодая женщина 25-30 лет в светлом минималистичном кафе со светлыми деревянными столами, берёт белую чашку капучино двумя руками, медленно подносит к губам, лёгкая улыбка, мягкий рассеянный утренний свет из широкого окна слева, боке на размытом фоне, камера - статичный средний план с очень медленным плавным зумом вперёд, стиль рекламной съёмки кофейного бренда, тёплая цветовая гамма в бежевых и кремовых тонах, без людей на заднем плане, 6 секунд, формат 9:16».
Правила, которые снижают число итераций
Глаголы важнее прилагательных: «идёт», «берёт», «оборачивается», «смотрит в камеру» - модель строит движение от действий, а не от настроения
Камера - обязательный элемент: без указания получите дефолтный средний план без характера
Один стиль на промпт: «реалистично, но как аниме, ретро и современно» даёт хаотичное видео
Ограничения работают как инструкции: «без людей на фоне», «без текста в кадре» убирают то, что модель иначе «додумает» сама
Звук в промпте для Kling 2.6 и Sora 2
Для моделей с нативным аудио добавляйте звуковую картину прямо в промпт:
«ambient coffee shop murmur with soft background chatter»
«footsteps on wet pavement, distant traffic»
«light jazz piano in background»
Аудио генерируется синхронно с видеорядом без постобработки. Создать ИИ видео из детального промпта с первой-второй генерации - реально при соблюдении структуры. Попробовать генерация видео ИИ бесплатно - первая тестовая генерация сразу покажет, насколько точно модель читает ваш тип промптов.
Генерация видео из фото: пошаговый разбор режима
Генерация видео из фото - самый предсказуемый режим для создания ИИ видео. Создать видео из фото ИИ проще, чем по тексту: модель видит исходник и додумывает значительно меньше деталей - готовое видео с первого прохода значительно стабильнее. Нейросеть для генерации видео из фото особенно полезна, когда уже есть готовый визуальный материал: каталог товаров, фотосессия, архив мероприятий - всё это можно превратить в видеоконтент без пересъёмки.
Как писать промпт для режима фото-в-видео
Kling 2.6 Image to Video - оптимальный ИИ для генерации видео из фото в большинстве задач. Промпт пишется иначе, чем при генерации видео по тексту: внешность персонажа, стиль, окружение - всё это модель видит на исходнике сама.
В промпте описывайте только то, чего на фото нет:
движение камеры: «медленный поворот слева направо на 15 градусов с лёгким наплывом вперёд»
атмосфера: «мягкий утренний свет, тёплые тона»
действие объекта: «лёгкое покачивание ветвей, падение листьев»
звук: «ambient garden sounds, birds in background»
Типы исходников и результат
Тип фото
Результат
Применение
Портрет с нейтральным фоном
Параллакс, моргание, поворот головы
Reels, сторис, аватары
Товар на белом фоне
Облёт камеры, смена ракурса
Карточки маркетплейса
Интерьер или архитектура
Проезд камеры, панорама
Недвижимость, шоурумы
Пейзаж, природа
Движение листьев, воды, облаков
Фоновый контент
Что работает плохо
Снимки с большим количеством людей и мелкими деталями на фоне - модель «галлюцинирует» элементы
Изображения с текстом - буквы искажаются и «плывут»
Тёмные, зашумлённые или низкого разрешения исходники - мусор на входе, мусор на выходе
Нейросеть для генерации видео из фото работает тем стабильнее, чем чище исходник: минимум 1080p, ровное освещение, минимум деталей на фоне. Генерация видео из фото бесплатно в базовом режиме позволяет проверить качество до покупки тарифа - попробовать генерация видео из фото бесплатно стоит на 2-3 реальных исходниках из вашего каталога. Создать видео из фото ИИ для портрета, товара или интерьера - быстрее и предсказуемее, чем создать ИИ видео с нуля по тексту.
Создать видео по описанию: как получить точный результат
Создать видео по описанию - значит дать нейросети текстовый сценарий и получить готовое видео. Короткий запрос («кот играет с клубком») работает как лотерея: модель додумывает всё сама. Подробный сценарий с деталями сцены, движением камеры и атмосферой - даёт предсказуемое видео с минимальным числом генераций. В этом блоке разберём разницу между «запросом» и «сценарием» на конкретных примерах, покажем лайфхак для ускорения генерации видео.
Запрос vs сценарий
Запрос - поисковая строка: «офисная сцена, деловой стиль».
Сценарий - режиссёрская инструкция: «мужчина 35-40 лет в тёмно-синем костюме сидит за стеклянным столом в современном офисе с панорамными окнами, смотрит в ноутбук, затем поднимает взгляд прямо в камеру с уверенной полуулыбкой, камера - статичный средний план, офисный дневной свет с мягкими тенями, стиль корпоративного видео, 8 секунд, 16:9».
Второй промпт воспроизводится точно, первый - как повезёт. Нейросеть для генерации видео читает сценарий, а не намерение.
Лайфхак: языковая модель пишет промпт за вас
Опишите идею своими словами: «хочу видео про офисную встречу, деловой стиль, 8 секунд»
Попросите ChatGPT или Claude написать видеопромпт по этой идее
Получите структурированный промпт и запустите видео генерация онлайн
Занимает 2 минуты и экономит 3-4 генерации. Создать видео с помощью нейросети бесплатно в тестовом режиме - хороший способ проверить точность воспроизведения описаний до покупки тарифа. Создать видео с помощью ИИ по детальному сценарию и по короткому запросу - разное видео при одной и той же модели.
Видео генерация онлайн: механика, скорость, ожидания
Видео генерация онлайн - облачная обработка: всё происходит на серверах платформы, от пользователя нужен только браузер. Создать ИИ видео онлайн можно с любого ноутбука без мощной видеокарты - нейросеть для генерации видео онлайн принимает промпт или фото - каждая генерация видео занимает 30-180 секунд. В этом блоке разберём механику генерации изнутри: почему физика иногда ломается, сколько итераций норма и как работать с видео системно.
Что нужно понимать про механику результата
Нейросеть не «снимает» видео - генерация видео строится как последовательность кадров на основе обученных паттернов. Понимание этого объясняет, почему каждая генерация даёт немного другой результат.
Физика периодически ломается: руки с лишними пальцами, «резиновые» лица, объекты, которые проходят сквозь поверхности - это фундаментальное ограничение диффузионных систем. Sora 2 Pro справляется с физикой лучше других, но абсолютно надёжного видео нет ни у одной модели.
Первое видео редко финальное - профессиональные команды закладывают 3-5 генераций на одно видео - каждая генерация приближает к нужному результату.
Длина клипа прямо влияет на стабильность: 5-8 секунд держат качество значительно лучше, чем 15-20 секунд. Длинное видео - это всегда монтаж из нескольких коротких сцен.
Как работать итеративно
Запустите первую генерацию с полным промптом
Оцените - что получилось хорошо, что нет
Измените одну переменную (только камеру, только стиль, только свет) - и запустите следующую генерацию видео
Запустите следующую генерацию - так понятно, что именно влияет на видео
Сохраните промпт, который дал лучшее видео
Создать видео с помощью нейросети бесплатно на первых тестах и зафиксировать лучшие промпты - правильный старт. ИИ для генерации видео даёт стабильный результат, когда есть библиотека проверенных шаблонов под каждый тип задачи.
Создать видео ИИ бесплатно: как правильно тестировать
Создать видео ИИ бесплатно - логичный первый шаг: сначала убедиться в качестве, потом платить. Нейросеть для генерации видео бесплатно в базовом режиме ограничена по длительности одной генерации видео и числу генераций в день, но не по качеству картинки -за 5-6 секунд видно всё важное. В этом блоке - стратегия тестирования, которая позволяет создать видео с помощью ИИ бесплатно и сделать осознанный выбор модели, а не угадывать.
Стратегия тестирования
Возьмите один детальный промпт под вашу реальную задачу - не «красивый пейзаж», а конкретную рекламную сцену или тип фото из вашего каталога
Прогоните его через Kling 2.6, Hailuo 02 и Sora 2
Сравните видео - какая модель точнее воспроизводит ваш тип контента
Попробуйте создать видео из фото ИИ в режиме Image to Video (если есть подходящий исходник)
Зафиксируйте лучшую генерацию видео и сохраните промпт
Генерация видео ИИ бесплатно особенно полезна для сравнения режимов: Text to Video vs Image to Video разница в предсказуемости видео очевидна. Создать видео ИИ бесплатно на 3-5 генерациях - минимальный набор для осознанного выбора модели. Создать видео с помощью ИИ бесплатно в тестовом объёме - стандартный путь перед переходом на платный тариф.
Пять задач и какую модель выбрать под каждую
Создать видео с помощью ИИ правильно - значит выбрать модель под конкретный тип контента, а не брать самую известную. Нейросеть для генерации видео даёт разное видео в зависимости от задачи: то, что идеально для имиджевого ролика, плохо подходит для потока UGC. Ниже пять реальных сценариев с конкретными рекомендациями по выбору модели.
1. Рекламный ролик для соцсетей (5-10 сек, 9:16)
Приоритет: чёткость картинки, нативный звук, скорость перебора вариантов для A/B-теста. Выбор: Kling 2.6 Text to Video - быстро, со звуком в одном проходе, хорошо держит брендовые детали. Для итогового «героя» кампании - Sora 2 Pro. Создать ИИ видео для рекламы быстро с нативным звуком - это Kling 2.6.
2. Кинематографичная сцена для имиджевого ролика
Приоритет: физически достоверное движение, правильный свет, ощущение «снятого оператором». Выбор: Sora 2 Pro - стоит дороже и генерирует дольше, но видео существенно отличается именно в этом сценарии. Создать видео с помощью нейросети с кинематографичным качеством - задача для Sora 2 Pro.
3. Анимация фото товара для карточки маркетплейса
Приоритет: стабильность внешнего вида объекта, плавное движение камеры, нативный звук. Выбор: Kling 2.6 Image to Video - облёт объекта, смена ракурса, акцент на деталях фактуры. Создать ИИ видео из фото для карточки - самый быстрый способ добавить динамику в каталог без пересъёмки.
4. Поток UGC-контента: 20-30 роликов в неделю
Приоритет: скорость генерации, предсказуемость видео, стоимость за ролик. Выбор: Seedance 1.5 Pro Fast или Hailuo 02 Fast - создать видео с помощью ИИ в таком объёме за один рабочий день реально только на Fast-моделях.
5. Художественный или экспериментальный контент
Приоритет: визуальная выразительность, плавность движений, художественная гибкость. Выбор: Hailuo 02 - даёт визуальное качество, которое сложно получить от более «коммерческих» моделей.
Как создать видео нейросеть онлайн: алгоритм от идеи до публикации
Создать видео нейросеть онлайн бесплатно или на платном тарифе - шаги одинаковые, разница только в объёме доступных генераций видео. Нейросеть для генерации видео работает предсказуемо, когда есть чёткий процесс: задача → модель → промпт → генерация видео → публикация. Ниже пошаговый алгоритм, для создание видео ии который одинаково работает для рекламного видео и для серийного производства UGC.
Пошаговый алгоритм
Задача одним предложением. «Рекламный ролик кроссовок для соц. сетей, 6 секунд, вертикальный 9:16». Без чёткой задачи каждая генерация видео превращается в случайный эксперимент.
Выбор режима и модели. Есть качественное фото - Kling 2.6 Image to Video. Только идея - Text to Video. Нужна максимальная скорость - Fast-варианты. Нужна кинематографичность - Sora 2 Pro.
Промпт по структуре. Сцена, объект, действие, движение камеры, свет, стиль, технические параметры. Если сложно - попросите языковую модель.
Три-пять вариантов. Меняйте одну переменную за раз. Нейросеть для генерации видео работает вероятностно - вторая генерация нередко лучше первой.
Оценка каждой генерации по трём критериям: движение без артефактов, промпт выполнен точно по деталям, нет видимых искажений на ключевых объектах.
Доводка. Титры, обрезка по длине, звук. Если модель не генерировала аудио нативно - добавьте атмосферный звук из Freesound или Pixabay Audio. Сохраните промпт с пометкой «модель / задача / результат».
Нейросеть для генерации видео из фото: серийная работа с архивом
Нейросеть для генерации видео из фото открывает отдельный практичный сценарий - серийная обработка готового визуального материала. Вместо одной фотографии - каталог из 50 позиций или архив мероприятий, и задача - серийная генерация видео из каждого исходника, без пересъёмки. В этом блоке три рабочих подхода и требования к исходникам, которые напрямую влияют на качество каждой генерации видео.
Три подхода к серийной работе
Оживление портретов: персонаж начинает двигаться, моргает, поворачивает голову. Kling 2.6 Image to Video стабильно сохраняет внешность от видео к видео - лицо и детали не «плывут» при повторных генерациях видео.
Анимация пространства: генерация видео из фото интерьера, фасада здания или ресторанного зала даёт видео с проездом камеры. Создаёт ощущение виртуального тура без съёмки на месте.
Серийная анимация по шаблону: для 50 карточек товара в одном стиле создаётся шаблонный промпт с фиксированными параметрами движения камеры и атмосферой, который применяется последовательно к каждому исходнику. Создать видео из фото ИИ для целого каталога за один день - реальный рабочий сценарий.
Требования к исходникам
Разрешение: минимум 1080p, лучше 4K
Освещение: ровное, диффузное, без жёстких теней
Фон: чистый или мягкое боке
Детали: минимум посторонних объектов в кадре
Генерация видео из фото бесплатно доступна для проверки подхода. Создать видео с помощью нейросети бесплатно на 2-3 тестовых исходниках из вашего каталога - правильный способ убедиться в качестве до серийного запуска. Видео генерация онлайн в режиме фото-в-видео занимает 1-2 минуты на генерацию видео.
Звук в ИИ видео: нативный аудио против постобработки
Видео без звука теряет до 50% воспринимаемого качества - даже если видеоряд безупречен. Создать видео с помощью нейросети со звуком в одном проходе сейчас умеет только Kling 2.6: это принципиально меняет рабочий процесс и экономит время на постобработке. В этом блоке - как использовать нативную аудиогенерацию и что делать со звуком для моделей, которые его не генерируют.
Нативная аудиогенерация: Kling 2.6
Kling 2.6 с декабря 2025 года генерирует аудио синхронно с видеорядом в одном проходе: звуковые эффекты, атмосфера, речевой контент. Создать видео с помощью нейросети со звуком за одну генерацию - главное практическое преимущество Kling 2.6.
Примеры звуковых описаний в промпте:
«ambient coffee shop noise with soft background chatter and light jazz»
«footsteps on wet cobblestone, distant traffic, light rain»
«crowd cheering at stadium, announcer voice in background»
«soft rain on window, warm indoor fireplace crackling»
Постобработка для Sora 2 и Runway
Для моделей без нативного аудио добавляйте звук после генерации:
Freesound.org - бесплатная библиотека атмосферных звуков
Pixabay Audio - музыка и эффекты без лицензионных ограничений
Любой базовый видеоредактор для наложения аудио
Практическое правило: если публикуете без звука - убедитесь, что видео работает и с выключенным звуком. Большинство просмотров в соцсетях происходит в тишине: субтитры или текст в кадре решают удержание внимания лучше любой музыки.
Частые ошибки при создании видео с нейросетью
Большинство проблем при создании видео с помощью ИИ - не в модели, а в промпте и ожиданиях. Нейросеть для генерации видео работает предсказуемо, но требует понимания нескольких базовых правил. Ниже шесть ошибок, которые повторяются у большинства новичков, с объяснением почему это происходит и как исправить.
Слишком общий промпт
«Красивый пейзаж» или «динамичная городская сцена» - модель додумывает детали сама. При генерации видео по тексту конкретика напрямую влияет на качество: чем меньше деталей, тем больше случайности.
Противоречия в стиле
«Реалистично, но как аниме, ретро и современно одновременно» - противоречащие указания дают хаотичное видео, которое не соответствует ни одному направлению.
Ожидание идеала с первого прохода
Профессиональные контент-команды закладывают 5-10 генераций на одно финальное видео. Когда решаете создать видео из фото ИИ или по тексту - планируйте несколько генераций с самого начала.
Попытка сделать 30 секунд за одну генерацию
Все текущие видеомодели стабильно работают на 5-10 секундах. Длинное видео - это всегда монтаж из нескольких коротких сцен. Генерация видео ИИ бесплатно в тестовом режиме на коротких клипах - именно так и нужно проверять модели.
Игнорирование движения камеры
Slow dolly in, handheld close-up, static wide shot, crane shot - один этот параметр отличает «сгенерированное ИИ» от «снятого оператором» на уровне восприятия.
Пропуск тестового режима
Создать видео нейросеть онлайн бесплатно для проверки промпта - обязательный шаг перед серийным запуском. Генерация видео ИИ бесплатно - 2-3 тестовые генерации экономит бюджет на финальном объёме.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли создать видео ИИ бесплатно и получить нормальное качество?
Да. Нейросеть для генерации видео бесплатно в базовом режиме ограничена по длительности клипа (до 5-6 секунд) и числу генераций, но не по качеству картинки. Создать видео ИИ бесплатно для оценки модели перед покупкой тарифа - реальный и правильный сценарий. За 5 секунд хорошо видно всё, что важно: движение, свет, точность следования промпту.
Что лучше: создать видео из фото ИИ или по тексту с нуля?
Генерация видео из фото предсказуемее: модель видит исходник и додумывает меньше деталей. Особенно хороша для карточек товара, портретов, интерьеров. Генерация видео по тексту даёт больше творческой свободы, но требует детального промпта. Если есть качественное фото - начинайте с него.
Какая нейросеть для генерации видео лучше в 2026 году: Kling или Sora?
Нейросеть для генерации видео Sora 2 Pro - для кинематографичных роликов с реалистичной физикой. Kling 2.6 - для потока коротких роликов: быстрее, дешевле, нативное аудио, лучше держит идентичность персонажа. Нейросеть для генерации видео бесплатно можно протестировать для обеих на одном промпте - это лучший способ выбрать под свой тип задач.
Сколько попыток нужно, чтобы получить хороший ролик?
3-5 генераций - стандартная практика. Каждая генерация видео приближает к нужному результату. Нейросеть для генерации видео работает вероятностно: каждая генерация с одним промптом даёт немного разное видео. Меняйте одну переменную за раз.
Как создать видео нейросеть онлайн бесплатно без регистрации в десяти сервисах?
Используйте агрегатор моделей - Kling 2.6, Sora 2, Hailuo 02 и другие в одном интерфейсе. Создать видео нейросеть онлайн бесплатно без сложных настроек: загружаете промпт или фото, нажимаете кнопку, получаете видео. Видео генерация онлайн занимает 1-3 минуты на одно видео.
Нужны ли технические знания для ИИ генерации видео?
Нет. ИИ для генерации видео онлайн не требует программирования или монтажа. Базовый промптинг осваивается за 1-2 часа практики. Структура для создания ИИ видео по тексту или создать видео по описанию - одна и та же для всех задач: сцена, объект, действие, камера, свет, стиль.
Какой формат выбрать для видео в соцсетях?
Reels, TikTok, Shorts - вертикальный 9:16. YouTube, сайты, презентации - горизонтальный 16:9. Создать видео с помощью нейросети в нужном формате просто: добавьте «9:16» или «16:9» в конец промпта.
Итог
Создать видео с помощью нейросети - не лотерея, если работать по системе: задача → модель → структурированный промпт → 3-5 вариантов → лучший → публикация → сохранить промпт в библиотеку.
Создать ИИ видео для рекламы, каталога товаров, соцсетей или обучающих материалов - задача на час первого знакомства с инструментом. Генерация видео по тексту, генерация видео из фото, серийная анимация каталога, создать видео по описанию для корпоративного контента - всё доступно в одном интерфейсе. Нейросеть для генерации видео бесплатно позволяет попробовать каждый режим до покупки тарифа. ИИ для генерации видео в 2026 году - стандартный инструмент контент-производства, а не эксперимент.
Начать с нейросеть для генерации видео бесплатно, протестировать первые генерации, создать видео с помощью ИИ в разных режимах и выбрать свою модель можно на Umnik.ai - Kling 2.6, Sora 2 Pro, Hailuo 02, Seedance и другие в одном интерфейсе, без смены IP-адреса.
Начать дискуссию