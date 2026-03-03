Генераторы изображений ИИ: обзор лучших нейросетей и как работать с ними онлайн

Ещё три года назад нейросети для генерации изображений выдавали размытые лица с шестью пальцами - и это считалось нормой. Сегодня ии генератор изображений за 10 секунд делает карточку товара, рекламный баннер или портрет, которые не отличить от студийной съёмки. Генератор изображений нейросеть уже не экзотика для дизайнеров - это рабочий инструмент маркетологов, владельцев магазинов, контент-мейкеров и всех, кто создаёт визуал.

Но выбор стал сложнее. Моделей десятки, у каждой - своя специализация, и лучший генератор изображений для одной задачи может дать посредственный результат для другой. Flux не то же самое, что Midjourney. Imagen 4 не то же самое, что Stable Diffusion. Ии генератор изображений бесплатно протестировать можно - но без понимания, что именно тестировать, кредиты уйдут впустую.

В этом обзоре разберём, как работает ии генератор изображений онлайн, чем отличаются топовые модели и как написать промпт, который работает с первого раза. Каждый раздел - конкретная задача: коммерческая графика, фотореализм, арт, быстрый перебор вариантов. Генератор изображений бесплатно без регистрации можно протестировать прямо сейчас - ссылка в конце, но сначала разберёмся, что именно выбирать и почему.