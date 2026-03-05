Танец Токсис через нейросеть: как сделать ИИ-танец из фото под «Возьми телефон, детка»

Весной 2026-го в лентах ВКонтакте, Reels и YouTube Shorts появился один и тот же танец. Лысый парень в очках машет руками, поёт в камеру — и это видео гуляет по всем платформам одновременно. Токсис. Трек Nobody. Фраза «Возьми телефон, детка, я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня».
Но дальше произошло кое-что интереснее: люди начали оживлять свои фотографии под этот танец Токсиса через нейросеть. Коты, портреты, аниме-персонажи, исторические фигуры — всё это теперь танцует танец Токсиса в лентах соцсетей. Разберем как сделать танец Токсиса через ИИ со своим фото за 2 минуты.
Что происходит с фото когда нейросеть делает из него танец
Технология которая стоит за трендом называется Motion Control. Принцип простой: нейросеть берёт видео с реальным танцем как инструкцию движений, считывает траектории ключевых точек тела — плечи, локти, запястья, голова — и переносит эту хореографию на персонажа с загруженного фото.
Лицо при этом остаётся лицом. Одежда — одеждой. Меняется только то что тело делает в пространстве. Поэтому на выходе ваш кот или ваш портрет 2019 года танцует под «Возьми телефон, детка» с теми же движениями что и оригинальный Токсис.
Лучшая модель для этого сейчас — Kling 2.6 с режимом Motion Control. Она стабильнее других держит черты лица при анимации и лучше обрабатывает движения рук — а в этом танце руки это главное.
Пошаговая инструкция: ИИ-танец Токсиса из фото через нейросеть
Шаг 1. Подготовьте фото
Танец Токсис нейросеть воспроизводит точнее когда фото отвечает нескольким условиям. Чёткое изображение без смаза — обязательно. Фигура в кадре целиком или хотя бы до пояса — желательно. Свободное пространство по бокам от рук — критично: в танце «Возьми телефон, детка» руки двигаются активно, и если вокруг фигуры нет места — нейросеть начнёт деформировать края.
Нейтральный или однородный фон даёт более чистый результат. Сложный городской пейзаж или пёстрый интерьер иногда «плывёт» при анимации. Лицо должно быть открытым — тёмные очки, маски и перекрытия снижают качество сохранения черт лица.
Животные работают отлично. Аниме-персонажи — тоже. Исторические портреты с чётким изображением — да. Размытые снимки с вечеринки — лучше выбрать другой кадр.
Шаг 2. Найдите видео-референс танца
Нейросети для ИИ-танца Токсис нужен видеофайл с оригинальной хореографией — это и есть «инструкция движений». Искать по хештегу #танецтоксис в ВКонтакте или YouTube Shorts. Подойдёт любой чёткий вертикальный клип с хорошо видимой фигурой Токсиса.
Качество референса напрямую влияет на результат. Размытое или тёмное видео — нейросеть считает движения с ошибками. Чёткий горизонтально освещённый кадр — движения передаются точнее.
Шаг 3. Откройте Kling 2.6 Motion Control
Перейдите на платформу с нейросетями для видеогенерации — хорошо подходит агрегатор который работает без смены IP адреса и принимает оплату российскими картами. Kling 2.6 с режимом Motion Control доступен там после быстрой регистрации. После подписки на Телеграм-канал открываются бесплатные запросы для первых попыток.
Шаг 4. Загрузите фото и референс
В интерфейсе Kling Motion Control два поля загрузки: одно для фото-основы персонажа, второе для видео-референса движений. Загрузите фото в первое поле, видео с танцем Токсиса — во второе.
Никакого текстового описания для этого режима не нужно. Нейросеть работает визуально: анализирует тело в референсе, считывает хореографию «Возьми телефон, детка» и переносит её на персонажа из фото.
Шаг 5. Запустите генерацию, скачайте, добавьте звук
Нажмите «Создать». Генерация занимает от одной до пятнадцати минут в зависимости от сложности. Результат скачивается без звука — это стандарт для всех нейросетей видеогенерации.
Звук добавляется в редакторе соцсети. Откройте редактор ВКонтакте Клипов, YouTube Shorts или Reels, добавьте трек Nobody — Aarne, Toxi$, Big Baby Tape из встроенной фонотеки и публикуйте.
Что точно залетает под «Возьми телефон, детка»
Тренд выстрелил именно потому что работает с любым персонажем у которого есть тело. Вот форматы которые набирают больше всего:
Своё фото. Видео где автор сам танцует под танец Токсиса через нейросеть — больше всего комментариев и реакций. Люди узнают лицо и хотят написать что-то конкретному человеку.
Кот или собака. Животные в танце «Возьми телефон, детка» — отдельный жанр который никогда не надоедает. Kling 2.6 справляется с четвероногими персонажами неожиданно хорошо.
Несколько человек. Групповое фото где все одновременно танцуют танец Токсиса — хаотично, смешно и именно поэтому залетает. Нейросеть анимирует всех персонажей в кадре сразу.
Известные персонажи. Аниме, игровые герои, исторические портреты — танец Токсиса в исполнении нейросети работает с любым узнаваемым лицом. Чем известнее персонаж — тем выше вирусность.
Ретро-фото. Чёрно-белый снимок советской эпохи который начинает танцевать под современный рэп — контраст который вызывает реакции.
Почему видео может получиться плохо и как это исправить
Лицо поплыло или деформировалось. Чаще всего это из-за тесного кадра — вокруг фигуры слишком мало пространства. Попробуйте фото где человек или животное занимает 60-70% кадра, а не весь кадр до краёв.
Руки выходят за пределы кадра. В танце «Возьми телефон, детка» Токсис активно работает руками. Если на исходном фото фигура стоит у самого края — руки при анимации будут обрезаться. Выбирайте фото с запасом пространства по бокам.
Движения смазаны или дёрганые. Проблема в референсе: видео слишком тёмное или с плохим разрешением. Найдите другой клип с танцем Токсиса — чёткий, хорошо освещённый, лучше горизонтально снятый и кропнутый под вертикаль.
Фон «ломается» при движении. Сложный фон — городская улица с деталями, пёстрые обои — нейросеть иногда не успевает корректно обработать при сильном движении персонажа. Помогает фото с однородным или размытым фоном.
Результат не похож на танец Токсиса. Убедитесь что в качестве референса загружено именно видео с нужной хореографией. Любое другое движущееся видео нейросеть воспримет как инструкцию и переложит на персонажа те движения что есть в референсе.
FAQ: ИИ-танец Токсис через нейросеть
Можно ли сделать ИИ-танец Токсис из фото бесплатно?
Да. Kling 2.6 Motion Control доступен на платформах-агрегаторах нейросетей. После регистрации и подписки на Телеграм-канал открываются бесплатные запросы которых хватает на несколько попыток и выбор лучшего результата.
Видео получается без звука — это нормально?
Да, так работают все нейросети для видеогенерации. Трек «Возьми телефон, детка» Nobody — Aarne, Toxi$, Big Baby Tape — накладывается отдельно в редакторе ВКонтакте Клипов, YouTube Shorts или Reels через встроенную фонотеку.
Сколько длится генерация танца Токсис?
От одной до пятнадцати минут в зависимости от нагрузки на серверы. В среднем — 3-7 минут. Если генерация идёт дольше 20 минут — попробуйте запустить ещё раз.
Работает ли это с фото кота или собаки?
Да. Kling 2.6 Motion Control справляется с животными, аниме-персонажами и историческими портретами. Главное условие — у персонажа должны быть видимые конечности. Полностью лежащий кот без видимых лап даст менее точный результат.
Что такое Motion Control в нейросетях?
Это режим видеогенерации при котором нейросеть переносит движения из видео-референса на персонажа из фото. В отличие от обычной генерации видео — результат предсказуем: нейросеть следует конкретной хореографии из загруженного референса, а не придумывает движения сама.
Танцует ли нейросеть именно под танец Токсиса или под любой танец?
Под любой. Motion Control работает с любым видео-референсом. Вы загружаете именно то видео с танцем которое хотите повторить — нейросеть считывает движения и переносит их на вашего персонажа. Танец Токсиса «Возьми телефон, детка» просто самый популярный референс прямо сейчас.
Сделать танец Токсис из фото через нейросеть
Реклама: ИП Калю Эрвин Серанович, ИНН: 910703511144, erid: 2W5zFJD8fn1
Начать дискуссию