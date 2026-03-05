Танец Токсис через нейросеть: как сделать ИИ-танец из фото под «Возьми телефон, детка»

Весной 2026-го в лентах ВКонтакте, Reels и YouTube Shorts появился один и тот же танец. Лысый парень в очках машет руками, поёт в камеру — и это видео гуляет по всем платформам одновременно. Токсис. Трек Nobody. Фраза «Возьми телефон, детка, я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня».

Но дальше произошло кое-что интереснее: люди начали оживлять свои фотографии под этот танец Токсиса через нейросеть. Коты, портреты, аниме-персонажи, исторические фигуры — всё это теперь танцует танец Токсиса в лентах соцсетей. Разберем как сделать танец Токсиса через ИИ со своим фото за 2 минуты.