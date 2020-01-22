Как закрыть ИП, чтобы не платить взносы

В случае, если ИП по каким-либо причинам не ведет коммерческую деятельность, то мы рекомендуем «ликвидировать» ИП. Ведь даже с нулевой деятельностью ИП по Закону обязан платить фиксированные взносы в фонды.

На 2020 год минимальный размер таких взносов для ИП составляет 40 874 руб. (32 448 руб. в ПФР 8 426 руб. в ФОМС).

Главное успеть оплатить их до 31 декабря текущего года, ведь ПФР может наложить штраф на сумму неуплаченных страховых взносов в размере 20% и начислить пени на сумму недоимки.

Поэтому, чтобы избежать вышеперечисленных платежей, тем более, если предприниматель не ведет деятельность, необходимо закрыть ИП. Как это сделать? С чего начать и какие шаги совершить? Мы разберем все эти вопросы в нашем сегодняшнем видеоролике!

Первый шаг! Если у ИП есть наемные сотрудники, то в первую очередь необходимо позаботиться об их увольнении и заплатить за них все соответствующие взносы, а также снять себя с учета в ФСС в качестве работодателя.

Второй шаг! Необходимо закрыть расчетный счет в банке. Сделать это довольно просто, либо лично обратиться в отделение банка и написать там заявление, либо написать обращение в личном кабинете без выезда в банк. Если у вас остались на счету денежные средства, то банк обязан вам их вернуть: выдать в отделении банка, либо перевести на расчетный счет. Детали уточняются у каждого банка отдельно.

Третий шаг! Подать документы на закрытие ИП. Есть три варианта подачи документов в налоговый орган:

1. Лично с пакетом документов обратиться в налоговый орган.

2. Подать документы в электронном виде с помощью электронно-цифровой подписи.

3. Подать документы Почтой России.

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