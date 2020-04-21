Почему нельзя вводить ЧС

Введение режима ЧС на территории РФ не даст населению нашей страны и бизнесу никаких ожидаемых послаблений и льгот, о которых заявляют разнообразные некомпетентные граждане.

Ни Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении», ни Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ни дает никаких поблажек ни по выплата по кредитам, не отменяет взятых на себя обязательств.

Никто вам долги не спишет.

Форс-мажором, текущие события признаны властями уже. А вот что режим ЧС принесет так это не ограниченную власть силовых структур, МВД, МЧС и ГО.

Их право отстранять от власти местное руководство и руководство бизнеса, создавая огромное поле для злоупотреблений и даже «отжатия» бизнеса недобросовестными представителями власти или лицами на прямую с ними связанными.

Принудительные трудовые работы для граждан. Возможность принудительного выселения и переселения, фактически в никуда. Возможность конфискации имущества и транспортных средств.

Об этом и многом другом — смотрите наш ролик.