Государственная рента — госпомощь за квартиру. Как ее получить?

Всем известно, что пенсионное обеспечение в нашей стране оставляет желать лучшего. Большинство пенсионеров получают откровенно нищенскую пенсию, достойно прожить на которую невозможно. При этом далеко не все пожилые люди после выхода на пенсию могут продолжить работу.

На помощь взрослых детей в условиях непрекращающегося экономического кризиса тоже особо рассчитывать не приходится. А на что могут надеяться одинокие пенсионеры и инвалиды?

Одним из возможных решений является заключение договора пожизненной ренты или пожизненного содержания с иждивением. Но многие пенсионеры боятся заключать такие договоры, поскольку опасаются мошенников и откровенного криминала. И, действительно, если речь идет о заключении договора с частным лицом, их опасения не напрасны.

Нередки случаи, когда одинокие старики, заключившие такой договор, бесследно исчезают или преждевременно умирают при странных обстоятельствах. Однако, мало кто знает, что существует и другое решение. Можно заключить договор ренты не с частными лицами, а с государством.

Из видео вы узнаете: