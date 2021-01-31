Онлайн-касса для ИП 2021: что важно знать

С каждым годом законодательство ужесточает требования к применению ККТ регламентируя все новые и новые правила их применения.

В 2021 году индивидуальных предпринимателей также ждет много перемен, касаемых ведения контрольно-кассовой техники. Еще в далёком 2016 году закон ввел такое понятие, как онлайн-касса и обязал некоторые сферы бизнеса применять её. Самое главное отличие онлайн-кассы от той, которую применяли ранее — это автоматическая передача информации о проведенных расчетах в налоговую инспекцию.

Кому понадобятся кассы в наступившем году, сколько будет стоить покупка такого оборудования, как и где его обслуживать, и самое главное: как выбрать ККТ, чтобы не переплатить? Обо всем об этом, а также про топ самых популярных и выгодных онлайн-касс, поговорим в новом видео.