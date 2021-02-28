Продать бизнес, чтобы защитить себя от обмана и потерь

В реалиях сегодняшнего времени кто-то свой бизнес активно развивает, попав в русло развивающегося рынка спроса и предложения, а кто-то в силу тех или иных причин перестал получать доход от своего дела и даже ушел в убыток.

Причин в торможении развития бизнеса, и как следствие отсутствие прибыли - огромное количество:

неправильно выбранная стратегия ведения бизнеса;

плохой маркетинговый анализ;

отсутствие чувства ритма современного развития;

отсутствие финансирования;

и многие другие факторы, которые напрямую влияют на пополнение клиентской базы и коммерческую деятельность.

Если такое произошло с Вашим бизнесом, и Вы полностью уверены, что нет другого выхода кроме как отойти от дел, то есть два варианта – закрыть свой бизнес или продать его другому бизнесмену.

Если в первом случае для закрытия бизнеса вам придется рассчитаться со всеми кредиторами, закрыть все обязательства компании, выплатить компенсации сотрудникам, то во втором случае Вы не просто избавите себя от всех этих процедур, но и заработаете некую сумму, в которую будет оценен Ваш бизнес.

Но это возможно лишь в том случае, если Вы со всей основательностью подойдете к процессу. Ведь купить убыточный бизнес - не самая привлекательная инвестиция. И потенциальный покупатель должен понимать, что Ваш бизнес еще можно реанимировать при определенных грамотных действиях.