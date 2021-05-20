Банкротство ООО с долгами по налогам. Почему это опасно?

Налоговые органы в последние годы превратились в мощный и эффективный механизм устрашения бизнеса. Вмешательство налоговой на любом этапе функционирования бизнеса может поставить на нем жирный крест. Но даже полностью разрушив бизнес, налоговая на этом не остановится. Она продолжит преследовать учредителей и руководство до тех пор, пока не выжмет из них все — до последней копейки.

В этом видео мы осветим проблему правовых рисков банкротства компании с долгами по налогам, так как, к сожалению, пока немногие предприниматели понимают, что последствия такого банкротства могут оказаться для них довольно неожиданными и неприятными.