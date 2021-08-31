Топ-5 свежих мошенничеств с банковскими картами

Год от года число мошенничеств с банковскими картами в нашей стране неуклонно растет. Так, по статистике Центробанка только за первые девять месяцев 2020 года мошенникам удалось похитить более шести с половиной миллиардов рублей с банковских карт россиян. Как отмечают в Центробанке и МВД, к сожалению, мошенники идут в ногу со временем, гармонично приспосабливаясь к новым реалиям общественной жизни, мастерски шлифуя способы психологической атаки на потенциальную жертву и постоянно расширяя свой арсенал технических средств.

В этом видео, мы расскажем Вам о самых новых мошеннических схемах с банковскими картами, актуальных в 2021 году, дадим советы, как не стать жертвой злоумышленников и рекомендации, что делать, если встреча с мошенниками все-таки состоялась.