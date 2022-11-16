Аккредитация IT по новым правилам

Государство уже давно активно и успешно работает с развитием самых разных направлений, в том числе сферы IT-технологий.
Давайте разберёмся какие меры поддержки нам предлагает правительство? Так как каждый месяц в последнее время они меняются.
Все мы знаем, что наше государство активно поддерживает бизнес в разных сферах и направлениях. Законодатель принимает разного рода законы, которые помогают деятельности бизнесменов в нашей стране.
Государство уже давно активно и успешно работает с развитием самых разных направлений, в том числе сферы IT-технологий.
Давайте разберёмся какие меры поддержки нам предлагает правительство? Так как каждый месяц в последнее время они меняются.
Многие компании имеют дело с лицензионными договорами с открытой лицензией. Постановление Правительства № 1804 от 10.10.2022 с 1 ноября 2022 года запустило эксперимент с такими договорами.
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