Кадровые документы

График отпусков на 2023. Кого включать

До конца 2022 года у всех компаний должен быть утвержден график отпусков на следующий год. И кажется, что это очень просто, надо только заполнить определенную форму и график отпусков готов. Но всегда есть какие-то нюансы, которые надо учесть.

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Например, в этом году появилась особая категория сотрудников – мобилизованные.

В этом выпуске мы расскажем о том, каких работников нужно включать в график отпусков на 2023 год.

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Декларация по НДС

В декларации по НДС надо указывать новые коды операций

В НК внесли ряд поправок, которые касаются освобождения от НДС и нулевой ставки. Но в декларации для этих операций нет кодов. Пока не изменили приложение к декларации с кодами, надо применять те, что рекомендует ФНС.

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Карьера бухгалтера

✅ Исследование: работодатели ищут в бухгалтерах идеальное сочетание профессиональных и личностных качеств

Вышло свежее исследование рынка труда от рекрутинговой компании Getexperts. 2023 году вновь будут востребованными работники 50+, а также проектные спецы, удаленщики, IT, R&D, знатоки юриспруденции, финансов, качества. Про бухгалтеров – подробно.

Ведение бизнеса

Заключили договор лизинга? Лизингодателю дается три дня на обязательную публикацию в Федресурсе!

О том, что лизингодатель обязан внести сведения о заключении договора лизинга в Федресурс – знают все. А о том, что вскоре пропуск трехдневного срока в Федресурсе теперь контролируется Прокуратурой, ФНС и Росреестром – немногие. Рассказываем о деталях.

Заключили договор лизинга? Лизингодателю дается три дня на обязательную публикацию в Федресурсе!
Больничные

Узнайте, как с 2023 года поменяются правила расчета стажа для больничных

На общественное обсуждение вынесли проект приказа Минтруда, который меняет правила подсчета страхового стажа для оплаты больничных. Эти правила утверждены приказом Минтруда от 09.09.2020 № 585н.

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