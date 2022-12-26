График отпусков на 2023. Кого включать

Например, в этом году появилась особая категория сотрудников – мобилизованные.
В этом выпуске мы расскажем о том, каких работников нужно включать в график отпусков на 2023 год.
До конца 2022 года у всех компаний должен быть утвержден график отпусков на следующий год. И кажется, что это очень просто, надо только заполнить определенную форму и график отпусков готов. Но всегда есть какие-то нюансы, которые надо учесть.
Например, в этом году появилась особая категория сотрудников – мобилизованные.
В этом выпуске мы расскажем о том, каких работников нужно включать в график отпусков на 2023 год.
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