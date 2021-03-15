Изменения в порядке списания общехозяйственных расходов в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0

С 1 января 2021 года в бухгалтерском учете начал применяться Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Применение этого нового Федерального стандарта уже привело и еще приведет к существенным изменениям алгоритмов работы бухгалтерских программ. В данной статье мы рассмотрим очередное изменение, которое произошло в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 в релизе 3.0.89. Данное изменение связано с бухгалтерским счетом 26 «Общехозяйственные расходы».

В соответствии с п. 4 ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Для целей формирования организацией финансового результата деятельности на базе расходов по обычным видам деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.

В зависимости от способа отнесения на себестоимость продукции, расходы подразделяются на прямые и косвенные.

Прямые расходы – это расходы, которые можно непосредственно отнести на определенный вид продукции и прямо включить в себестоимость данного вида продукции. Косвенные расходы – это расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на себестоимость одного конкретного вида продукции. Косвенные расходы относятся ко всем видам продукции и распределяются между ними условно.

Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, учитываются в бухгалтерском учете на счете 20 «Основное производство». Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства, учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом.

В частности, на этом счете могут быть отражены административно-управленческие расходы, содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом, амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения, арендная плата за помещения общехозяйственного назначения, расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг и другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в конце месяца в дебет счета 20 «Основное производство». Указанные расходы в качестве условно-постоянных могут также списываться в дебет счета 90 «Продажи».

Поэтому в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 в форме настройки учетной политики по бухгалтерскому учету (до 2021 года) есть выбор: включать общехозяйственное расходы в себестоимость продаж (метод директ-костинг) или включать общехозяйственное расходы в себестоимость продукции, работ, услуг.

Метод директ-костинг означает, что общехозяйственные расходы не включаются в себестоимость готовой продукции, работ, услуг, а списываются в полном объеме на счет 90 «Продажи». Поэтому, при выборе первого варианта, счет 26 в программе списывается в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

При выборе второго варианта, счет 26 списывается в программе в дебет счета 20.01 «Основное производство», и при этом общехозяйственные расходы распределяются между видами продукции, работ, услуг (вид субконто Номенклатурная группа) пропорционально базе распределения, указанной в учетной политике.

Порядок распределения общехозяйственных расходов определяется в регистре сведений Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Единственными обязательными реквизитами данного регистра является База распределения.

База распределения в программе может иметь одно из следующих значений: Объем выпуска, Плановая себестоимость выпуска, Прямые затраты, Оплата труда, Материальные расходы, Выручка, Отдельные статьи прямых затрат, Не распределяются. Настройка методов распределения может производится в разрезе счета затрат и его аналитики.

Давайте сравним, как в программе списывались (распределялись) общехозяйственные расходы до 2021 года (до выхода релиза программы 3.0.89) и как они списываются в 2021 году после выхода релиза 3.0.89.

Для этого рассмотрим небольшой пример.

Организация «Рассвет» применяет общий режим налогообложения – метод начисления и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Организация «Рассвет» занимается выпуском продукции и оказанием услуг. Общехозяйственные расходы, в соответствии с учетной политикой организации, включаются в себестоимость продукции, работ, услуг. Базой распределения общехозяйственных расходов являются прямые расходы.

Настройка учетной политики по бухгалтерскому учету в части общехозяйственных расходов в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 до релиза программы 3.0.89 показана на Рис. 1.

Рисунок 1.

В январе 2021 года сумма общехозяйственных (косвенных) расходов в организации «Рассвет» составляет 500 000 рублей. Суммы прямых расходов по производству продукции и оказанию услуг соответственно составляют 400 000 рублей и 600 000 рублей.

В этом месяце организацией была произведена и полностью реализована готовая продукция, были оказаны услуги заказчикам, на конец месяца отсутствует незавершенное производство.

Оборотно-сальдовые ведомости по счету 26 и счету 20.01 показаны на Рис. 2.

Рисунок 2.

При закрытии месяца расходы, учтенные на счете 26, по каждой статье затрат списываются с кредита счета в дебет счета 20.01, и при этом сумма расходов распределяется пропорционально прямым затратам по номенклатурным группам Продукция и Услуги в пропорции 4:6.

В части продукции счет 20.01 списывается в дебет счета 43 «Готовая продукция». И так как вся продукция, произведенная в этом месяце, реализована, счет 43 полностью списывается в дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж».

В части услуг счет 20.01 списывается сразу в дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж».

Бухгалтерские проводки регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 показаны на Рис. 3.

Рисунок 3.

Таким образом, полная себестоимость продукции с учетом общехозяйственных расходов составляет 600 000 рублей (прямые расходы (счет 20.01) - 400 000 рублей + косвенные расходы (счет 26) - 200 000 рублей).

Полная себестоимость услуг с учетом общехозяйственных расходов составляет 900 000 рублей (прямые расходы (счет 20.01) - 600 000 рублей + косвенные расходы (счет 26) - 300 000 рублей).

Справки-расчеты калькуляции себестоимости и финансового результата за январь 2021 года показаны на Рис. 4.

Рисунок 4.

Теперь давайте посмотрим, что говорит о фактической себестоимости ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В соответствии с п. 23 ФСБУ 5/2019, в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

К таким затратам относятся:

а) материальные затраты;

б) затраты на оплату труда;

в) отчисления на социальные нужды;

г) амортизация;

д) прочие затраты.

В соответствии с п. 24 ФСБУ 5/2019, в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты).

Классификация затрат на прямые и косвенные определяется организацией самостоятельно. Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг обоснованным способом, установленным организацией самостоятельно (п. 25 ФСБУ 5/2019).

В соответствии с п. 26 ФСБУ 5/2019, в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются:

а) затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса;

б) затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями;

в) обесценение других активов независимо от того, использовались ли эти активы в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;

г) управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг;

д) расходы на хранение, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии производства продукции (выполнения работ, оказания услуг);

е) расходы на рекламу и продвижение продукции;

ж) иные затраты, осуществление которых не является необходимым для осуществления производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.

В соответствии с пп. г (а также пп. е и ж) вышеназванного пункта ФСБУ, в программе изменен порядок списания общехозяйственных расходов для организаций, которые используют для учета производственных затрат счет 20.

С 2021 года при закрытии месяца затраты, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются полностью только на счет 90.08 «Управленческие расходы», как раньше при использовании метода директ-костинг.

В связи с этим, в программе внесены изменения в настройки распределения косвенных затрат. При обновлении программы на релиз 3.0.89 автоматически создается учетная политика по бухгалтерскому учету на 2021 год.

В этой учетной политике уже никакого выбора, как должен закрываться 26 счет, в настройках нет. Он будет закрываться только в дебет счета 90.08. Изменились и настройки методов распределения косвенных расходов. Теперь указывается одна база распределения для всех косвенных расходов.

Если для отдельных затрат необходимо использовать какую-либо другую базу распределения, то в учетной политике заполняется регистр сведений Правила распределения затрат, который используется в программе, начиная с января 2021 года.

Настройка учетной политики по бухгалтерскому учету в части косвенных расходов на 2021 год после обновления на релиз 3.0.89 показана на Рис. 5.

Рисунок 5.

Если, после обновления программы 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 до версии 3.0.89, мы перепроведем в нашем примере закрытие месяца «январь», то увидим совершенно другие проводки. Затраты, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», теперь спишутся в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы».

Проводки регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 после обновления программы показаны на Рис. 6.

Рисунок 6.

Соответственно, изменится (уменьшится) себестоимость оказанных услуг и произведенной продукции, так как себестоимость будет включать в себя только прямые расходы.

Справки-расчеты калькуляции себестоимости и финансового результата показаны на Рис. 7.

Рисунок 7.

Если организации, несмотря на нормы ФСБУ 5/2019, необходимо рассчитывать фактическую себестоимость продукции, работ, услуг с учетом всех расходов (в том числе и управленческих), то в этом случае рекомендуется затраты, которые учитывались на счете 26, перенести на другие счета учета (например, на счет 20 «Основное производство», счет 23 «Вспомогательные производства», счет 25 «Общепроизводственные расходы»).

Наиболее простым вариантом является перенос затрат на счет 25.

В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обобщения информации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации.

В частности, на этом счете могут быть отражены расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества, используемого в производстве, расходы по страхованию указанного имущества, расходы на отопление, освещение и содержание помещений, арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., используемые в производстве, оплата труда работников, занятых обслуживанием производства и другие аналогичные по назначению расходы.

Аналитический учет по счету 25 ведется по отдельным подразделениям организации и статьям расходов.

Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», списываются в дебет счетов 20 «Основное производство».

Чем до 2021 года отличалось распределение затрат, учтённых на счете 25, от распределения затрат, учтённых на счете 26, при списании их на счет 20?

Затраты, учтенные на счете 26 по какому-либо подразделению, распределялись по видам продукции, работ, услуг (вид субконто Номенклатурные группы) по всем подразделениям, которые выпускали продукцию, выполняли работы, оказывали услуги.

Затраты, учтенные на счете 25 по какому-либо подразделению, распределялись по видам продукции, работ, услуг только по соответствующему подразделению, если оно выпускало продукцию, выполняло работы, оказывало услуги.

С 2021 года в программе распределение косвенных расходов, учтённых на счете 25, производится по другому алгоритму. Затраты подразделений, которые выпускают продукцию, выполняют работы, оказывают услуги, распределяются, как и ранее, в пределах подразделения. Затраты подразделений, которые не выпускают продукцию, не выполняют работы, не оказывают услуги, распределяются между всеми подразделениями, которые выпускают продукцию, выполняют работы, оказывают услуги точно так же, как раньше, до 2021 года, распределялись общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26.

Таким образом, нам в нашем примере достаточно лишь в первичных документах заменить счет затрат 26 «Общехозяйственные расходы» на счет 25 «Общепроизводственные расходы» Оборотно-сальдовые ведомости по счету 25 и счету 20.01 показаны на Рис. 8.

Рисунок 8.

При закрытии месяца, счет 25 по каждой статье затрат списывается с кредита в дебет счета 20.01. При этом, так как подразделение Дирекция не производит продукцию, не выполняет работы, не оказывает услуги, сумма расходов распределяется пропорционально прямым затратам по всем производственным подразделениям и номенклатурным группам.

То есть, мы увидим те же самые проводки, что и на Рис. 3, только вместо счета 26 будет использоваться счет 25.

Проводки регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26, при использовании счета 25, показаны на Рис. 9.

Рисунок 9.

Полная себестоимость услуг с учетом общепроизводственных расходов составляет 900 000 рублей (прямые расходы (счет 20.01) - 600 000 рублей + косвенные расходы (счет 25) - 300 000 рублей).

Полная себестоимость продукции с учетом общепроизводственных расходов составляет 600 000 рублей (прямые расходы (счет 20.01) - 400 000 рублей + косвенные расходы (счет 25) - 200 000 рублей).

Справки-расчеты калькуляции себестоимости и финансового результата, полностью совпадающие со справками-расчетами, полученными ранее при использовании счета 26, показаны на Рис. 10.

Рисунок 10.

Теперь давайте рассмотрим еще одно изменение в программе, связанное с использование счета 26.

В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета, организации, деятельность которых не связана с производственным процессом (комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т. п., кроме организаций, осуществляющих торговую деятельность), используют счет 26 «Общехозяйственные расходы» для обобщения информации о расходах на ведение этой деятельности.

Данные организации списывают суммы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в дебет счета 90 «Продажи».

Настройка в программе учетной политики по бухгалтерскому учету для подобной организации показана на Рис. 11.

Рисунок 11.

Например, организация, использующая в соответствии с учетной политикой в бухгалтерском учете только затратный счет 26 «Общехозяйственные расходы», в январе 2021 года признала 500 000 рублей расходов.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 с детализацией по статьям расходов показана на Рис. 12.

Рисунок 12.

В программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 до релиза программы 3.0.89, при закрытии месяца счет 26 , при такой настройке учетной политики, в бухгалтерском учете и в налоговом учете (в целях налогообложения прибыли) списывался в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы».

Проводки регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 показаны на Рис. 13.

Рисунок 13.

С 2021 года в программе изменен порядок списания общехозяйственных расходов для организаций, которые используют счет 26 для учета всех затрат. Теперь в бухгалтерском учете затраты включаются в себестоимость продаж.

Если после обновления программы на релиз 3.0.89, мы перепроведем закрытие месяца «январь», то убедимся, что счет 26 списывается теперь по-другому.

В бухгалтерском учете общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж», а в налоговом учете, как и раньше, в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы». Таким образом, бухгалтерские и налоговые проводки разъединились (проводок стало в два раза больше). А в нашем примере, так как организация применяет ПБУ 18/02, в программе даже возникли временные разницы.

Проводки регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 после обновления программы показаны на Рис. 14.

Рисунок 14.

В целях налогообложения прибыли расходы на производство и реализацию, в соответствии с п. 1 ст. 318 НК РФ, подразделяются на прямые и косвенные. В программе для налогового учета счет 90.08.1— это косвенные расходы, а счет 90.02.1 – это прямые расходы. Таким образом в нашем примере получается, что в целях налогообложения прибыли признано 500 000 рублей косвенных расходов.

В соответствии с НК РФ, налогоплательщик для целей налогообложения самостоятельно определяет в учетной политике перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг). В программе для этих целей используется регистр сведений Методы определения прямых расходов в НУ.

В нашем примере бухгалтером организации «Рассвет» было принято решение признать в целях налогообложения прибыли материальные расходы, оплату труда и страховые взносы прямыми расходами, а прочие расходы оставить косвенными.

Регистр сведений Методы определения прямых расходов производства в НУ с настройками, соответствующими решению бухгалтера в нашем примере, показан на Рис. 15.

Рисунок 15.

Давайте еще раз перепроведем закрытие месяца и посмотрим, что у нас получилось. Теперь, расходы (материальные расходы, оплата труда, страховые взносы), признанные в целях налогообложения прибыли прямыми, в бухгалтерском и налоговом учете списываются одинаково в дебет счета 90.02.1 Себестоимость продаж.

Проводки регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 после настройки списка прямых расходов показаны на Рис. 16.

Рисунок 16.