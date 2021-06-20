Как поставить подпись в PDF-документе

В условиях «удаленки» большинство контрактов с подрядчиками заключается методом отправки сканов с подписью и печатью организации. Однако печать, подписание и сканирование документа порой отнимает так много ресурсов! Посчитайте, какое количество времени и сколько бумаги приходится тратить на эти рутинные операции. В этой статье мы расскажем, как сохранить лес, помочь экологии и сберечь собственные силы с помощью одной замечательной программы!

Теперь для подписания формы PDF достаточно ввести, нарисовать или вставить изображение своей подписи и даже печати организации. Также разработчики Adobe добавили возможность вставки текста рядом с подписью (например, расшифровки подписи, даты). При сохранении введенные данные моментально станут частью документа.

Пошаговая инструкция как подписать документ PDF

Установите на смартфон мобильное приложение Adobe Acrobat Reader, запустите его, войдите в свой аккаунт и сфотографируйте печать организации и подпись. Полученное фото не нужно будет загружать в компьютер! Оно будет автоматически загружено в Adobe Document Cloud и синхронизируется со всеми устройствами и приложениями вашей учетной записи.

Вероятно, вам придется сделать это только в первый раз, ведь полученные фотографии останутся в программе и их останется только выбрать! Мобильное приложение необязательно, если у вас на компьютере уже есть изображение с печатью и подписью, например, если вы заранее его отсканировали.

Попросите контрагента направить вам документы в формате PDF (или воспользуйтесь конвертером из одного формата документа в другой).

Полученный документ pdf откройте, найдите значок с изображением пера на панели инструментов и нажмите на него.

Далее нажмите Добавить подпись или Добавить инициалы. Подсказка — можно добавить подпись для проставления факсимиле подписи, а в инициалы добавить печать организации. Так будет удобнее оформлять документы.

Наведите курсор на подсвеченное поле и щелкните на него. Выберите желаемый цвет подписи. По умолчанию вставляется подпись черным цветом. Убедитесь, что флажок «Сохранить исходный цвет подписи» снят.

подписи. По умолчанию вставляется подпись черным цветом. Убедитесь, что флажок снят. Нажмите на значок «Подписание» и выберите подпись и/или печать для вставки и нажмите на поле, куда их необходимо вставить. На этом этапе вы можете ввести, нарисовать подпись или выбрать из файл с изображением подписи или печати. Перенести подпись и печать в другое место документа можно, выделив их и передвигая стрелками. Также вы можете изменить их размер.

Готово! Теперь за несколько простых операций вы подписали документ!

Уважаемые пользователи! Данный материал носит исключительно информационный характер. «Ю-Софт» не является центром поддержки пользователей программы Adobe, по всем вопросам просим обращаться в официальный справочный центр Adobe. Спасибо за понимание!