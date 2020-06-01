Как перейти на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0

В данной статье мы продолжаем рассматривать изменения в бухгалтерских программах фирмы 1С, связанные с появлением новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Сегодня мы уделим внимание Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденному Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н. Стандарт применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Соответственно с 1 января 2022 года признаются утратившими силу ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Как всегда, организация может принять решение о применении Стандарта до указанного срока, например с 2021 года.

В программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 в релизе 96 частично автоматизирован переход на применение ФСБУ 6/2020. Причем новый Стандарт может применяться в программе либо с 2022 года (обязательно), либо раньше, с 2021 года (по желанию организации).

Переход на ФСБУ 6/2020 достаточно сложен. Сложность заключается в том, что, в соответствии с п. 48 ФСБУ 6/2020, последствия изменений учетной политики должны отражаться ретроспективно, то есть, как если бы Стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни.

В соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020, допускается произвести единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода, начиная с которого применяется настоящий Стандарт. Для целей указанной корректировки, балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения настоящего Стандарта, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

Аналогичная корректировка производится в отношении объектов бухгалтерского учета, которые в соответствии с ФСБУ 6/2020 должны классифицироваться как основные средства, но ранее учитывались в составе активов других видов.

Для объектов, которые ранее учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 таковыми не являются, балансовая стоимость списывается в порядке единовременной корректировки, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов.

В соответствии с п. 50 ФСБУ 6/2020, изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения нового Стандарта, которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса, списываются на нераспределенную прибыль.

Только организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, могут не производить никаких корректировок и начать применять этот Стандарт перспективно, а именно только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала его применения (п. 51 ФСБУ 6/2020).

При корректировке накопленная амортизация перерассчитывается по новым правилам, по правилам ФСБУ 6/2020. Именно с расчетом амортизации связаны наиболее существенные изменения, которые ФСБУ 6/2020 принес в бухгалтерский учет основных средств.

В бухгалтерском учете основных средств появилось новое понятие – ликвидационная стоимость. В соответствии с п. 30 ФСБУ 6/2020 ликвидационной стоимостью объекта основных средств считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования.

В случаях, если от выбытия объекта основных средств в конце срока полезного использования не ожидаются поступления, или если ожидаемая к поступлению сумма не является существенной или не может быть определена, ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю (п. 31 ФСБУ 6/2020).

Когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость, начисление амортизации по объекту приостанавливается. Если впоследствии ликвидационная стоимость такого объекта основных средств становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему возобновляется (п. 30 ФСБУ 6/2020).

В соответствии с п. 32 ФСБУ 6/2020, сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации, определяемые при признании объекта основных средств в бухгалтерском учете, называются элементами амортизации.

В соответствии с п. 37 ФСБУ 6/2020 элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

Мы рассмотрели теорию, а теперь давайте перейдем к практике. Рассмотрим, как в программе производится переход на ФСБУ 6/2020, и как при этом выполняются нормы этого ФСБУ.

В форме настройки учетной политике организации по бухгалтерскому учету появился переключатель, с помощью которого можно указать с какого года организация применяет нормы ФСБУ 6/2020. По умолчанию этот переключатель находится в положении С 2022 года. Те организации, которые приняли решение применять данный Стандарт с 2021 года, должны установить переключатель в положение Досрочно, с 2021 года.

Новая настройка учетной политики по бухгалтерскому учету показана на Рис. 1.

Рис. 1.

Следующим шагом по переходу организации на применение нового Стандарта в программе является пересмотр элементов амортизации объектов основных средств и корректировка их балансовой стоимости. Как мы уже отмечали, организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, могут это не делать.

Для того чтобы лучше разобраться в этом вопросе, давайте рассмотрим небольшой конкретный пример.

Организация «Рассвет» применяет общий режим налогообложения – метод начисления и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», причем учет отложенных налоговых активов и обязательств в программе ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Организация является плательщиком НДС.

Организация «Рассвет» приняла решение о применении норм Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» начиная с 2021 года.

На начало 2021 года на балансе организации находятся два объекта основных средств. Назовем их условно ОС1 и ОС2. Амортизация по обоим объектам начислялась в бухгалтерском учете и в целях налогообложения прибыли линейным способом.

Первоначальная стоимость первого объекта (ОС1) составляет 125 000 рублей, срок полезного использования 25 месяцев. К началу 2021 года основное средство выработало свой срок полезного использования и полностью самортизировано в бухгалтерском и налоговом учете.

Первоначальная стоимость второго объекта (ОС2) составляет 370 000 рублей, срок полезного использования 37 месяцев. Основное средство использовалось 12 месяцев. К началу 2021 года сумма начисленной амортизации в бухгалтерском учете и в налоговом учете составляет 120 000 рублей.

Оборотно-сальдовые ведомости за 2020 год по счету 01.01 и счету 02.01 представлены на Рис. 2.

В связи с переходом в бухгалтерском учете на нормы ФСБУ 6/2020 организация приняла решение о проверке и пересмотре элементов амортизации объектов основных средств на соответствие условиям использования. Причем было принято решение оставить линейный способ начисления амортизации, пересмотреть сроки полезного использования, определить ликвидационные стоимости объектов.

Первый объект основных средств по истечении срока полезного использования находится в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии. Поэтому было принято решение увеличить срок его полезного использования на год, до 37 месяцев. Сумма денежных средств, которая может быть теоретически получена от ликвидации объекта, не является существенной. Поэтому ликвидационная стоимость данного объекта определена равной нулю.

Второй объект основных средств еще не выработал свой срок полезного использования. Ему амортизироваться еще целых два года. Поэтому срок полезного использования решили не пересматривать. Бывшие в употреблении основные средства такого типа пользуются большим спросом на рынке. Ликвидационная стоимость объекта рассчитана исходя из текущих рыночных цен и составляет 37 000 рублей.

Для внесения соответствующих изменений в программе предназначен документ Изменение элементов амортизации ОС (раньше документ назывался Изменение параметров амортизации ОС). Такой документ для перехода на ФСБУ 6/2020 нам нужно сформировать в конце 2020 года.

В «шапке» документа уже установлено событие Пересмотр элементов амортизации. Все изменения отражаются только в бухгалтерском учете. Документ напоминает, что внесенные им в программу изменения будут действовать с января 2021 года.

Табличную часть документа удобно заполнить с помощью кнопки «Подбор».

Каждая строка табличной части по объекту основных средств содержит две подстроки: до изменения и после изменения. Обе подстроки заполняются одинаково текущими элементами амортизации (способ амортизации, срок полезного использования). Графа Ликвидационная стоимость, естественно, останется незаполненной, так как ранее (до ФСБУ 6/2020) такого параметра амортизации основного средства не существовало.

Подстрока после изменения подлежит ручной корректировке. В нашем примере нам необходимо ввести две корректировки. Для ОС1 увеличить срок полезного использования, изменив 25 месяцев на 37 месяцев. Остаток срока в 12 месяцев рассчитается автоматически. Для ОС2 необходимо указать ликвидационную стоимость в размере 37 000 рублей.

При проведении документ сделает записи в регистр сведений События ОС и в регистр сведений Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет), где в программе хранятся элементы амортизации основных средств.

Пример документа Изменение элементов амортизации ОС и результат его проведения показаны на Рис. 3.

Рис. 3.

Для того, чтобы произвести корректировку балансовой стоимости основных средств на начало периода применения ФСБУ 6/2020, необходимо выполнить новую регламентную операцию Переход на ФСБУ 6. Для тех организаций, которые переходят на новый Стандарт с 2022 года, эта регламентная операция будет автоматически добавлена в обработку Закрытие месяца. Для тех организаций, которые переходят на новый Стандарт досрочно, с 2021 года, эту регламентную операцию необходимо выполнить вручную в декабре 2020 года. Так как данная регламентная операция не является последней в году, необходимо выполнить (перепровести) все последующие регламентные операции.

Обработка Закрытия месяца с регламентной операцией Переход на ФСБУ 6 показана на Рис. 4.

Рис. 4.

В соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020 для целей корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения настоящего Стандарта, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

Исходя из этого, регламентная операция на основе новых введенных нами элементов амортизации рассчитывает по новым правилам новую сумму амортизации, сравнивает ее с уже начисленной амортизацией и определяет сумму корректировки.

АМфсбу = (СТперв – СТликв) * (СПИист / СПИ)

Для ОС1 рассчитанная в соответствии с ФСБУ амортизация составляет:

АМ = (125 000 руб. – 0 руб.) * (25 мес. / 37 мес.) = 84 459,46 руб.

Следовательно, сумма корректировки амортизации к уменьшению для первого объекта основных средств составляет 40 540,54 рублей (125 000 руб. – 84 459,46 руб.).

Для ОС2 рассчитанная в соответствии с ФСБУ амортизация составляет:

АМ = (370 000 руб. – 37 000 руб.) * (12 мес. / 37 мес.) = 108 000 руб.

Следовательно, сумма корректировки амортизации к уменьшению для второго объекта основных средств составляет 12 000 рублей (120 000 руб. – 108 000 руб.).

Справка-расчет корректировки амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020 показана на Рис. 5.

Рис. 5.

В соответствии с п. 50 ФСБУ 6/2020, изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения настоящего Стандарта списываются на нераспределенную прибыль.

Поэтому в нашем примере регламентная операция списала в бухгалтерском учете рассчитанные суммы корректировки амортизации по объектам основных средств с дебета счета 02.01 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01» в кредит счета 84.01 «Прибыль, подлежащая распределению». Корректировка начисленной амортизации производится только в бухгалтерском учете, в целях налогообложения прибыли никакой корректировки нет. Поэтому программой в проводках, в соответствии с ПБУ 18/02, зарегистрированы налогооблагаемые временные разницы в суммах, соответствующих корректировкам.

Проводки регламентной операции Переход на ФСБУ 6 показаны на Рис. 6.

Рис. 6.

Давайте посмотрим оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01.01 и 02.01.

Как мы видим, балансовая стоимость объектов основных средств на начало применения ФСБУ 6/2020 в бухгалтерском учете изменилась. Суммы налогового учета остались прежними. И как следствие, в стоимости основных средств (на счете 02.01) присутствуют упомянутые нами налогооблагаемые временные разницы, которых не было до корректировки.

Оборотно-сальдовые ведомости за 2020 год по счету 01.01 и счету 02.01 после перехода на ФСБУ 6/2020 представлены на Рис. 7.

Рис. 7.

В стоимости актива Основные средства зарегистрированы налогооблагаемые временные разницы. Налогооблагаемые временные разницы (НВР) приводят к начислению отложенных налоговых обязательств (ОНО).

ОНО = НВР * СТнп = 52 540,54 руб. * 20% = 10 508,11 руб.

Регламентная операция Расчет отложенного налога по ПБУ 18, в соответствии со своим алгоритмом, совершенно правильно рассчитала размер отложенного налогового обязательства и сформировала свою стандартную бухгалтерскую проводку. Отложенные налоговые обязательства уменьшают текущий налог на прибыль, поэтому они начисляются в корреспонденции с дебетом счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль». Но при корректировке балансовой стоимости основных средств амортизация списывается не на доходы, а на нераспределенную прибыль и никак не влияет на размер текущего налога на прибыль.

Далее регламентная операция сравнила сумму налога на прибыль, рассчитанную по данным налогового учета, с текущим налогом на прибыль, рассчитанным по данным бухгалтерского учета. Обнаружила расхождение и списала разницу (как при округлении) на счет 99.09 «Прочие прибыли и убытки».

Может быть, в этом нет ничего страшного. При реформации баланса счет 99.09 закроется и в итоге отразится на размере нераспределенной прибыли. Но мне кажется, что в данном случае отложенное налоговое обязательство логично начислять за счет нераспределенной прибыли.

Справка-расчет и проводки регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 за декабрь 2020 года показаны на Рис. 8.

Рис. 8.

С января 2021 года амортизация по основным средствам начнет рассчитываться уже по-новому. В соответствии с п. 35 ФСБУ 6/2020 начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта. Таким образом амортизация за месяц при линейном способе рассчитывается в бухгалтерском учете по следующей формуле:

АМбу = (СТбал – СТликв) / СПИост

Давайте рассчитаем амортизацию для наших объектов основных средств.

Для объекта ОС1 балансовая стоимость составляет 40 540,54 рублей (125 000 руб. – 84 459,46 руб.), ликвидационная стоимость равна нулю, а оставшейся срок полезного использования равен 12 месяцев.

АМбу = (40 540,54 руб. – 0 руб.) / 12 мес. = 3 378,38 руб.

В целях налогообложения прибыли амортизация не начисляется, так как в налоговом учете объект полностью амортизирован, и его остаточная стоимость равна нулю. Поэтому в проводке регистрируются только соответствующие временные разницы.

Для объекта ОС2 балансовая стоимость составляет 262 000 рублей (370 000 руб. – 108 000 руб.), ликвидационная стоимость равна 37 000 рублей, а оставшейся срок полезного использования равен 25 месяцев.

АМбу = (262 000 руб. – 37 000 руб.) / 25 мес. = 9 000 руб.

В целях налогообложения прибыли амортизация начисляется исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования.

АМну = СТперв / СПИ = 370 000 руб./ 37 мес. = 10 000 руб.

Так как в бухгалтерском учете сумма амортизации на 1 000 руб. меньше, чем в налоговом учете, регистрируются соответствующие временные разницы со знаком минус.

Проводки регламентной операции Амортизация и износ основных средств за январь показаны на Рис. 9.

Рис. 9.

При начислении амортизации мы признали в стоимости объекта основных средств ОС2 (по кредиту счета 02.01) еще 1 000 рублей налогооблагаемых временных разниц. Налогооблагаемые временные разницы (НВР) приводят к начислению отложенных налоговых обязательств (ОНО). Значит, в этом месяце отложенное налоговое обязательство по виду актива Основные средства, начисленное при переходе на ФСБУ, еще увеличится.

ОНО = НВР * СТнп = 1 000 руб. * 20% = 200 руб.

В то же время при начислении амортизации по объекту основных средств ОС1 мы признали 3 378,38 рублей вычитаемых временных разниц. Вычитаемые временные разницы уменьшат учтенные в объекте налогооблагаемые временные разницы. Уменьшение налогооблагаемых временных разниц приводит к погашению отложенных налоговых обязательств.

пог. ОНО = умен. НВР * СТнп = 3 378,38 руб. * 20% = 675,68 руб.

При применении ФСБУ 6/2020 различий между бухгалтерским учетом и учетом в целях налогообложения прибыли становится еще больше.

Проводки регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 представлены на Рис. 10.

Рис. 10.

Мы рассмотрели, что произошло с основными средствами при переходе на ФСБУ 6/2020. Это были основные средства, которые организация приобрела и ввела в эксплуатацию до применения ФСБУ. Теперь давайте посмотрим, что изменилось в программе при поступлении основных средств и при принятии их к учету. Для этого выполним еще один небольшой пример.

В июле 2021 года организация приобрела объект основных средств ОС3. Стоимость объекта составляет 310 800 рублей (в том числе НДС 51 800 рублей). В этом же месяце объект принят к учету и введен в эксплуатацию. Срок полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете установлен, в соответствии с ОКОФ, длительностью 37 месяцев. Ликвидационная стоимость объекта определена в размере 18 500 рублей. Объект используется для целей управления организацией.

В соответствии с п. 12 ФСБУ 6/2020 при признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. В нашем случае все капитальные вложения — это договорная стоимость объекта без НДС.

Для отражения в программе факта поступления основного средства в организацию воспользуемся, как обычно, документом Поступление (акты, накладные, УПД) с видом операции Оборудование.

В «шапке» документа укажем поставщика и договор с ним.

В табличной части документа на закладке Оборудование выберем (создадим и выберем) элемент справочника Номенклатура с видом Оборудование (объекты основных средств) и укажем его стоимость. Счет учета 08.04.1 «Приобретение компонентов основных средств» и счет учета НДС 19.01 «НДС по приобретенным основным средствам» установлены в документе по умолчанию.

В «подвале» документа зарегистрируем полученный от поставщика счет-фактуру.

При проведении документ учтет в бухгалтерском и налоговом учете стоимость объекта основных средств без НДС по дебету счета 08.04.1 в корреспонденции с кредитом счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и выделит по дебету счета 19.01 сумму НДС.

Документ Поступление и результат его проведения показаны на Рис. 11.

Рис. 11.

Для принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету и вводу в эксплуатацию воспользуемся документом Принятие к учету ОС с видом операции Оборудование.

В «шапке» документа укажем материально-ответственно лицо и местонахождение объекта. В качестве события произошедшего с основным средством выберем Принятие к учету с вводом в эксплуатацию.

На закладке Оборудование укажем способ поступления имущества в организацию, оборудование и счет учета внеоборотного актива (08.04.1).

В табличной части на закладке Основные средства выберем (создадим и выберем) соответствующий элемент справочника Основные средства.

На закладке Бухгалтерский учет укажем счет учета основного средства (01.01) и порядок учета – начисление амортизации.

В соответствии с п. 34 ФСБУ 6/2020, выбранный способ начисления амортизации должен наиболее точно отражать распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от использования основных средств. Амортизация по основным средствам, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом или способом уменьшаемого остатка (п. 35 ФСБУ 6/2020).

Мы выберем Линейный способ, укажем счет начисления амортизации (02.01) и срок полезного использования (37 месяцев).

Стоимость амортизационных отчислений в нашем примере мы будем включать в состав общехозяйственных расходов.

На закладке появился всего лишь один новый, связанный с ФСБУ 6/2020, реквизит – Ликвидационная стоимость. В нашем примере по расчетам бухгалтера она составляет 18 500 рублей.

На закладке Налоговый учет укажем порядок включения стоимости в состав расходов (начисление амортизации) и срок полезного использования (37 месяцев).

При проведении документ оприходует в бухгалтерском и налоговом учете по дебету счета 01.01 с кредита счета 08.04.1 объект основных средств. Первоначальная стоимость объекта в бухгалтерском и налоговом учете составляет 259 000 рублей.

Кроме бухгалтерских и налоговых проводок, документ сделает все необходимые записи во множество регистров сведений по учету основных средств.

Документ Принятие к учету ОС и результат его проведения показаны на Рис. 12.

Рис. 12.

В следующем месяце - в августе, в программе начнется начисление амортизации по объекту основных средств ОС3. В соответствии с п. 33 ФСБУ 6/2020 начисление амортизации объекта основных средств начинается с даты его признания в бухгалтерском учете. По решению организации допускается начинать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Поэтому работа регламентной операции Амортизация и износ основных средств нас вполне устраивает.

Еще раз обращаю ваше внимание, что теперь в бухгалтерском учете при линейном способе начисления амортизации, сумма амортизации определяется, как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного использования.

АМбу = (СТбал – СТликв)/СПИост = (259 000 руб. – 18 500 руб.) / 37 мес. = 6 500 руб.

В целях налогообложения прибыли амортизация, как начислялась исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования, так и начисляется.

АМну = СТперв/СПИ = 259 000 руб. / 37 мес. = 7 000 руб.

Так как в бухгалтерском учете сумма амортизации на 500 рублей меньше, чем в налоговом учете, программой регистрируются соответствующие налогооблагаемые временные разницы.

Проводки регламентной операции Амортизация и износ основных средств за август показаны на Рис. 13.

Рис. 13.

Посмотрим справку-расчет амортизации за август 2021 года по бухгалтерскому учету. В справке показаны все параметры амортизации, включая ликвидационную стоимость и остаток срока полезного использования. Только балансовая стоимость в справке называется по-старому - остаточная стоимость.

Справка-расчет Амортизация представлена на Рис. 14.

Рис. 14.

При начислении амортизации мы признали в стоимости объекта основных средств ОС3 (по кредиту 02.01) 500 рублей налогооблагаемых временных разниц. Еще 1 000 рублей налогооблагаемых временных разниц признается при начислении амортизации по ОС2. Значит, в этом месяце отложенное налоговое обязательство по виду актива Основные средства увеличится на 300 рулей.

ОНО = НВР * СТнп = (1 000 руб. + 500 руб.) * 20% = 300 руб.

Сумма погашения отложенного налогового обязательства останется прежней.

Как мы уже говорили, при применении ФСБУ 6/2020 различий между бухгалтерским учетом и налоговым учетом станет еще больше.

Проводки регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 представлены на Рис. 15.

Рис. 15.

Как мы видим, в операциях поступления и принятия объекта основных средств к учету в программе существенных изменений не произошло. Появился только один новый реквизит Ликвидационная стоимость.

На настоящий момент фирмой 1С при переходе организации на ФСБУ 6/2020 автоматизирована только корректировка балансовой стоимости основных средств. В следующих релизах разработчики программы планируют автоматизировать перевод основных средств, признанных организацией несущественными в целях бухгалтерского учета в малоценное оборудование.

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