НДС при УСН в 1С:Бухгалтерия предприятия

Делая выбор, какую ставку применять, пониженную ставку (5% или 7%), без применения вычетов, или общую 20%, учитывая входной НДС, необходимо проанализировать налоговую нагрузку и просчитать, что выгоднее для бизнеса.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Руководителю» — блок «Планирование» — «Сравнение режимов налогообложения».

Рис. 2. Раздел «Руководителю»

Используя помощника можно рассчитать налоги, сравнив показатели при разных налоговых режимах и ставках НДС.

При расчете во внимание принимается регион, в котором осуществляет свою деятельность организация (предприниматель) и вид деятельности (указывается по ОКВЭД).

Рис. 3. Выбор вида деятельности

Ниже в блоке «Планируемые показатели за год» указываются предполагаемые доходы и расходы, из которых отдельно выделяется заработная плата. Соответственно остальная часть расходов предполагает покупки с НДС, который отдельно выделяется в поле «НДС к вычету».

Далее расчет производится, учитывая сумму предполагаемого вычета НДС, что напрямую зависит от расходов — если больше расходов без НДС, целесообразнее применять пониженные ставки НДС (т.к. вычет в виде входного НДС меньше — не выгодно). При небольшой наценке на товары, и большей доле расходов, выгоднее применение ставки 20% и учитывать входной НДС.

Шаг 2. Указав свой «Регион» и «Вид деятельности» заполните планируемые показатели для расчета за год.

Для примера указан доход 180 млн руб., который попадет под применение пониженной ставки НДС 5% (доход от 60 до 250 млн руб.) или общая 20% (с учетом входного НДС).

Исходя из введенных показателей предполагаемая сумма входного НДС составила 500 000,00 руб. Расходы за минусом зарплаты — 3 000 000,00 руб. (расходы всего 6 000 000,00 руб. — зарплата 3 000 000,00 руб.).

Справа установите переключатель «Налоговый период» указав 2025 год.

В таблице отразится сравнительный расчет по налоговым режимам для ИП и ООО. В частности, нас интересует УСН (доходы) и УСН (доходы минус расходы).

Программа автоматически рассчитает налоговую нагрузку, исходя из введенных данных.

Рис. 4. Сравнение режимов налогообложения

Нажав на кнопку «НДС к вычету» в виде калькулятора, можно изменить сумму предполагаемого входного НДС — «НДС к вычету» и выделить расходы «без НДС» используя бегунки или внести суммы в соответствующие поля вручную.

Автоматически программа произведет перерасчет показателей в таблице.

Рис. 5. Расчет НДС к вычету

Если организация (ИП) применяет льготную ставку УСН, то по гиперссылке «ставки налогов» ее можно установить, для более корректного расчета налоговой нагрузки.

Рис. 6. Ставки налогов в вашем регионе

Шаг 3. Нажмите на гиперссылку суммы, для просмотра детализации расчета.

Для примера, при УСН (Д–Р) при применении ставки НДС 20%, сумма начисленного налога составит 30 млн руб., НДС к вычету 500 тыс. руб. Сумма НДС к уплате рассчитана — 29,5 млн. Налоговая нагрузка с учетом налога по УСН — 28,86%.

Рис. 7. Расчет налоговой нагрузки (НДС 20%)

При этих же расчетных показателях и применении пониженной ставки НДС 5%, предполагаемая сумма начисленного налога за период составит 8 571 429,00 руб. (180 000 000,00 *5% / 105%). Общая налоговая нагрузка (НДС + УСН) составит 18,98%, что ниже рассчитанного показателя при применении ставки НДС 20%.

Рис. 8. Расчет налоговой нагрузки (НДС 5% или 7%)

Так, произведя расчет и принимая во внимание все факторы, необходимо принять решение, какой вариант ставки НДС использовать — пониженную (без учета входного НДС) или общую (с учетом входного НДС).