НДС при УСН в 1С:Бухгалтерия предприятия

Что ждет «упрощенцев» в 2025 году — УСН и НДС
Законом № 176-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс, касающиеся организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) — с января 2025 года они станут плательщиками НДС.
Но данное новшество коснется не всех «упрощенцев», а лишь тех, чей доход превысит 60 млн руб. (ст. 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, при соблюдении одного из следующих условий:
за календарный год, предшествующий календарному году, начиная с которого организация или индивидуальный предприниматель переходит на упрощенную систему налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в порядке, установленном главой 23, 25 или 26.1 НК, не превысила в совокупности 60 миллионов рублей;
за предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК, не превысила в совокупности 60 миллионов рублей.
Ставки зависят от дохода и предусматривают варианты:
Освобождение от уплаты НДС.
Пониженные ставки 5% или 7%.
Общие ставки 10% или 20%.
При этом можно выбрать — платить НДС по общим ставкам (10%, 20%) с вычетом входного НДС или использовать право на пониженные ставки (5% или 7%), без применения вычетов. Общие и льготные ставки не совмещаются.
Доходы при УСН определяются кассовым методом и включают авансы, оплаченные покупателями, в счет отгрузки в следующем, 2025 году.
Если ИП совмещает УСН и ПСН (патент) — доходы суммируются, при этом по патенту учитывается фактически полученный доход.
В случае, если индивидуальный предприниматель применяет (применял) одновременно упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения, при определении величины доходов учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам.
При превышении указанного предела дохода, плательщик НДС с первого числа следующего месяца применяет повышенную ставку, согласно таблицы (5% — 7% — 20%).
Применяемая ставка указывается в декларации по НДС, без дополнительного уведомления ИФНС.
Как мы подготовились к изменениям
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Сравнение режимов налогообложения в 1С:БП
Делая выбор, какую ставку применять, пониженную ставку (5% или 7%), без применения вычетов, или общую 20%, учитывая входной НДС, необходимо проанализировать налоговую нагрузку и просчитать, что выгоднее для бизнеса.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Руководителю» — блок «Планирование» — «Сравнение режимов налогообложения».
Используя помощника можно рассчитать налоги, сравнив показатели при разных налоговых режимах и ставках НДС.
При расчете во внимание принимается регион, в котором осуществляет свою деятельность организация (предприниматель) и вид деятельности (указывается по ОКВЭД).
Ниже в блоке «Планируемые показатели за год» указываются предполагаемые доходы и расходы, из которых отдельно выделяется заработная плата. Соответственно остальная часть расходов предполагает покупки с НДС, который отдельно выделяется в поле «НДС к вычету».
Далее расчет производится, учитывая сумму предполагаемого вычета НДС, что напрямую зависит от расходов — если больше расходов без НДС, целесообразнее применять пониженные ставки НДС (т.к. вычет в виде входного НДС меньше — не выгодно). При небольшой наценке на товары, и большей доле расходов, выгоднее применение ставки 20% и учитывать входной НДС.
Шаг 2. Указав свой «Регион» и «Вид деятельности» заполните планируемые показатели для расчета за год.
Для примера указан доход 180 млн руб., который попадет под применение пониженной ставки НДС 5% (доход от 60 до 250 млн руб.) или общая 20% (с учетом входного НДС).
Исходя из введенных показателей предполагаемая сумма входного НДС составила 500 000,00 руб. Расходы за минусом зарплаты — 3 000 000,00 руб. (расходы всего 6 000 000,00 руб. — зарплата 3 000 000,00 руб.).
Справа установите переключатель «Налоговый период» указав 2025 год.
В таблице отразится сравнительный расчет по налоговым режимам для ИП и ООО. В частности, нас интересует УСН (доходы) и УСН (доходы минус расходы).
Программа автоматически рассчитает налоговую нагрузку, исходя из введенных данных.
Нажав на кнопку «НДС к вычету» в виде калькулятора, можно изменить сумму предполагаемого входного НДС — «НДС к вычету» и выделить расходы «без НДС» используя бегунки или внести суммы в соответствующие поля вручную.
Автоматически программа произведет перерасчет показателей в таблице.
Если организация (ИП) применяет льготную ставку УСН, то по гиперссылке «ставки налогов» ее можно установить, для более корректного расчета налоговой нагрузки.
Шаг 3. Нажмите на гиперссылку суммы, для просмотра детализации расчета.
Для примера, при УСН (Д–Р) при применении ставки НДС 20%, сумма начисленного налога составит 30 млн руб., НДС к вычету 500 тыс. руб. Сумма НДС к уплате рассчитана — 29,5 млн. Налоговая нагрузка с учетом налога по УСН — 28,86%.
При этих же расчетных показателях и применении пониженной ставки НДС 5%, предполагаемая сумма начисленного налога за период составит 8 571 429,00 руб. (180 000 000,00 *5% / 105%). Общая налоговая нагрузка (НДС + УСН) составит 18,98%, что ниже рассчитанного показателя при применении ставки НДС 20%.
Так, произведя расчет и принимая во внимание все факторы, необходимо принять решение, какой вариант ставки НДС использовать — пониженную (без учета входного НДС) или общую (с учетом входного НДС).
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Настройка 1С:БП — превышение дохода УСН 60 млн руб.
При превышении дохода 60 млн руб. в 1С:Бухгалтерия предприятия необходимо изменить настройку, влияющую на исчисление НДС.
Шаг 4. Перейдите в раздел «Главное» — «Налоги и отчеты».
Шаг 5. В подразделе «Система налогообложения» установите галочку «НДС».
На текущую дату (2024 год) галочка не активна, т.к. нововведения вступают в силу с января 2025 года. Но для того, чтобы рассмотреть данный функционал и быть готовым к нововведениям, мы пойдем на «хитрость», используя лайфхак — изменим текущую дату в системе.
Шаг 6. Перейдите в раздел «Главное» — «Персональные настройки» и установите переключатель в разделе «Рабочая дата» в положение «Другая дата», задав 01.01.2025.
Программа «будет думать», что час «Х» уже наступил и даст выполнить необходимые настройки.
Шаг 7. Вернитесь к разделу «Настройки налогов и отчетов» и установите галочку «НДС».
В верхней части окна появится поле, где задается месяц, с которого организация (ИП) становится плательщиком НДС.
Для примера, установите «Январь 2025» и нажмите «ОК».
В результате настройки, слева появится подраздел «НДС».
Шаг 8. В разделе «Начислять НДС по ставке:» установите переключатель в нужное положение, указав используемую ставку:
5% (при доходе до 250 млн рублей)
7% (при доходе до 450 млн рублей).
20% (при доходе свыше 450 млн рублей или добровольно с правом на вычет).
По гиперссылке «История изменения» можно просмотреть какого месяца изменена настройка.
Если ошибочно указали не тот месяц или установили не ту настройку, открыв двойным щелчком на строке, данные можно изменить.
Из настройки «Налоги и отчеты» и окна «История изменения» также можно перейти в калькулятор сравнения режимов налогообложения, нажав одноименную гиперссылку.
Как только «упрощенец» становится плательщиком НДС он обязан:
выставлять покупателям счета-фактуры.
вести книгу покупок и книгу продаж.
представлять налоговые декларации по НДС.
уплачивать налог в бюджет.
Отсутствие счетов-фактур считается нарушением и может привести к штрафу в размере 10 тыс. руб., если нарушение выявлено в течении одного налогового периода или 30 тыс. руб., при выявлении нарушения в течении более одного налогового периода (статья 120 НК).
Документы поступления и реализации — ставка НДС
На данный момент функционал программы еще не до конца подготовлен — в карточке номенклатуры льготные ставки НДС не дает установить, и также в документах поступления и реализации в выпадающем списке их еще не проработали — не доступны для выбора льготные ставки НДС, колонка «% НДС».
Они пока скрыты. Стандартные ставки НДС (20% и 10%) заполнятся автоматически из карточки номенклатуры.
Предположим, в документе поставщика указана ставка НДС 7%.
Ставки 5% и 7% можно ввести в документе вручную, и строка отобразится в выпадающем списке.
Ставку НДС можно изменить и групповым способом.
Выделите строки в документе, нажав кнопку на клавиатуре:
CTRL — выборочное выделение строк.
SHIFT — выделение с выделенной по указанную строку.
Нажмите кнопку «Изменить».
В поле «Что сделать» отмечено — «Установить ставку НДС».
Задайте вручную пониженную ставку (5 или 7%), она также «подсветится» в выпадающем списке. Нажмите «Выполнить».
Программа автоматически заменит ставку на указанную во всех выделенных строках и рассчитает сумму НДС.
Ставка НДС отразится во всех строках документа.
Для формирования документа счет фактура полученный нажмите кнопку «Зарегистрировать» или при получении от поставщика «УПД» активируйте одноименный переключатель.
Аналогично ставка НДС указывается при заполнении документов реализации — например «Реализация товаров: Накладная, УПД». Указав ставку вручную, она появится в выпадающем списке.
Не забудьте выставить «Счет — фактуру» нажав кнопку «Выписать счет-фактуру» или активируйте переключатель «УПД».
В связи с постоянными изменениями законодательства необходимо следить за обновлениями программы и регулярно обновлять свою базу. В свою очередь фирма 1С, выпуская обновления, в короткий срок реализует все изменения в своих программах.
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