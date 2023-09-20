Расчет аванса по зарплате в программе «1С:Бухгалтерия»

С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах 1С произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «1С:Бухгалтерии» при расчете и выплате аванса.

С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах 1С произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «1С:Бухгалтерии» при расчете и выплате аванса.

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С 2023 года дата фактического получения дохода в виде оплаты труда определяется как день выплаты такого дохода. Согласно п. 4 ст. 226 НК при каждой выплате дохода необходимо удерживать исчисленную сумму НДФЛ.

Исчисление сумм налога производится на дату фактического получения дохода. Поэтому при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ.

В программе реализованы такие способы расчета аванса как, фиксированной суммой и процентом от начислений, назначенных сотруднику в плановом порядке. Порядок выплаты аванса может быть задан как для всей организации, так и индивидуально для каждого сотрудника.

Выбор производится в настройках учета зарплаты на закладке Зарплата в разделе Выплата зарплаты и аванса. В настройках по умолчанию указано, что размер аванса Общий для всех сотрудников и расчет аванса производится Процентом от оклада в размере 40%.

Способ расчета Процентом от оклада подразумевает собой расчет аванса процентом от всех начислений, назначенных сотруднику в плановом порядке.

Если порядок выплаты аванса у сотрудников отличается, установите переключатель в положение Устанавливается индивидуально каждому сотруднику, тогда способ расчета и размер аванса можно будет задать индивидуально для каждого сотрудника документами учета кадров: Прием на работу, Кадровый перевод.

При указании способа расчета аванса Фиксированной суммой размер аванса указывается в рублях, при указании способа расчета Процентом от оклада – в процентах.

Расчет аванса по заработной плате производится с помощью документа Начисление зарплаты.

В поле от укажите дату регистрации документа в информационной базе. Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, выберите ту, сотрудникам которой необходимо рассчитать аванс. В поле Месяц укажите месяц, за который будет рассчитываться аванс. Поле Подразделение заполните, если необходимо рассчитать аванс конкретного подразделения. Установите переключатель в положение Аванс. Для автоматического заполнения табличной части документа нажмите на кнопку Заполнить. Заполнение производится по всем сотрудникам организации с учетом способа расчета, указанного для организации или сотрудника. При начислении аванса исчисляется НДФЛ на планируемую дату выплаты аванса, которая указывается в настройке расчета зарплаты. Если выплата аванса произойдет в другой день, то доход и НДФЛ автоматически переучтутся на фактическую дату выплаты. При расчете аванса учитывается количество занимаемых ставок сотрудником. Кнопка Провести и закрыть. В бухгалтерском учете суммы рассчитанного аванса и НДФЛ отражаются только при окончательном расчете за месяц.

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Выплата аванса производится с помощью документов Ведомость в банк, Ведомость в кассу.

В указанных документах в поле Вид выплаты укажите характер выплаты Аванс, установив переключатель в соответствующее положение. Кнопка Заполнить. Суммы к выплате будут рассчитаны с учетом рассчитанного НДФЛ с аванса. Налог с аванса удерживается на дату выплаты. Для анализа расчета и выплаты аванса предназначены отдельные специализированные отчеты – Анализ зарплаты по сотрудникам, Расчетная ведомость Т-51, Расчетный листок. В расчетном листке за первую половину месяца можно увидеть сумму аванса, НДФЛ и ведомость выплаты аванса. В справке о доходах сотрудника сумма аванса включена как отдельный доход, указаны суммы исчисленного и удержанного налога, отражены вычеты. При окончательном расчете зарплаты за месяц с помощью документа Начисление зарплаты рассчитанные в аванс суммы не будут учтены, зарплата будет начислена за полный месяц. Но в этом нет задвоения. Теперь при регистрации суммы дохода для целей исчисления НДФЛ дополнительно формируется отрицательная сумма дохода на сумму ранее рассчитанного аванса. Получается, что положительная сумма дохода на всю начисленную зарплату за месяц и отрицательная сумма дохода на сумму ранее рассчитанного аванса равно доходу за вторую половину месяца. Далее при выплате зарплаты программа рассчитает сумму с учетом ранее выплаченного аванса и удержанного налога с него. В расчетном листке за месяц можно увидеть общую начисленную сумму зарплаты за месяц, НДФЛ и ведомости выплаты зарплаты за первую половину месяца и за вторую. В справке о доходах сотрудника аванс и зарплата за вторую половину месяца будут выделены как отдельные доходы.

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