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Как проверить договор ИТС по регистрационному номеру

Мы предлагаем пользователям поддержку в отношении обновлений и консультаций. Для того чтобы быть в курсе всех событий, есть полезный договор ИТС, что означает "Информационно-Технологическое Сопровождение". Как проверить свою подписку ИТС?
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Как проверить договор ИТС по регистрационному номеру

1С:ИТС представляет собой комплекс услуг и сервисов, позволяющих пользователю обновлять и поддерживать 1С:Предприятие и другие программы 1С в соответствии с действующим законодательством.

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В этой статье мы расскажем о проверке договора ИТС по регистрационному номеру, и где в 1С посмотреть срок действия ИТС.

Договор и регистрационный номер

При покупке программы пользователь регистрируется на портале 1С. В личном кабинете доступны установка и обновление программы.

Для регистрации нужно заполнить профиль, указав ФИО, адрес электронной почты, место работы, город и телефон. При следующем входе будет доступен личный кабинет. 

Приобретенный программный продукт нужно зарегистрировать

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Просто заполните форму ниже:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

В таблице появится название, регистрационный номер программы, кем зарегистрирован. Для использования возможностей ИТС заключается договор и оплачивается подписка.

Как проверить номер на портале

Когда договор заключен, в личном кабинете появится его Номер. Информацию можно увидеть на вкладке “Договоры”.

Информация о регистрации доступна также в программе 1С. Для получения информации нужно зайти в раздел Администрирование”  — выбрать “Интернет-поддержку и сервисы” и нажать “Подключить”.

Для связи с порталом нужно ввести логин и пароль, указанные при регистрации. Когда нужно, можно воспользоваться кнопкой “Отключить”.

Если поддержка подключена, пользователь на экране увидеть информацию:

  • условия выполнены;

  • обновления;

  • сервисы 1С.

Если не удается получить регистрационный номер ни одним из перечисленных способов, нужно обратиться в центр поддержки или в компанию, где приобретен программный продукт.

Реклама: ООО "ВДГБ", ИНН 7718191795, erid: LjN8KUr6U

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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