Как проверить договор ИТС по регистрационному номеру

1С:ИТС представляет собой комплекс услуг и сервисов, позволяющих пользователю обновлять и поддерживать 1С:Предприятие и другие программы 1С в соответствии с действующим законодательством.
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В этой статье мы расскажем о проверке договора ИТС по регистрационному номеру, и где в 1С посмотреть срок действия ИТС.
Договор и регистрационный номер
При покупке программы пользователь регистрируется на портале 1С. В личном кабинете доступны установка и обновление программы.
Для регистрации нужно заполнить профиль, указав ФИО, адрес электронной почты, место работы, город и телефон. При следующем входе будет доступен личный кабинет.
Приобретенный программный продукт нужно зарегистрировать.
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Просто заполните форму ниже:
В таблице появится название, регистрационный номер программы, кем зарегистрирован. Для использования возможностей ИТС заключается договор и оплачивается подписка.
Как проверить номер на портале
Когда договор заключен, в личном кабинете появится его Номер. Информацию можно увидеть на вкладке “Договоры”.
Информация о регистрации доступна также в программе 1С. Для получения информации нужно зайти в раздел Администрирование” — выбрать “Интернет-поддержку и сервисы” и нажать “Подключить”.
Для связи с порталом нужно ввести логин и пароль, указанные при регистрации. Когда нужно, можно воспользоваться кнопкой “Отключить”.
Если поддержка подключена, пользователь на экране увидеть информацию:
условия выполнены;
обновления;
сервисы 1С.
Если не удается получить регистрационный номер ни одним из перечисленных способов, нужно обратиться в центр поддержки или в компанию, где приобретен программный продукт.
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