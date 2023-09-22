В новый учебный год: решения для отрасли «Школы»

В отрасли «Школа» есть несколько программных продуктов для автоматизации некоторых видов деятельности, в том числе педагогической и психологической отчетности, поставок по питанию и контролю его качества, бухгалтерии.

В этой статье мы разберем программные продукты для отрасли «Школы».

Программы 1С для учебных заведений Каталог программных продуктов по выгодным ценам Открыть

Программа реализует государственную задачу по информатизации школ с учетом всех требований ФГОС. ПО позволяет вести электронные журналы, с возможностью родителей отследить успеваемость и посещаемость детей. Для учащихся в программе предусмотрен личный кабинет с отслеживанием актуальных домашних заданий по всем предметам. Методисты и администрация могут автоматически получать отчетность от педагогов. Также предусмотрены разделы «Делопроизводство», «Кадровый учет», «Платные услуги», «Хозяйственная деятельность».

Продукт позволяет составлять расписание для общеобразовательных школ, лицеев, учреждений с углубленным изучением отдельных предметов. Имеется возможность автоматически составлять сетку с учетом требований СанПиН и учебным планом. Расписание составляется в автоматическом и ручном режиме, возможно составление расписания для дополнительных занятий учащихся с учетом перемещения по кабинетам. ПО обеспечивает быструю и своевременную корректировку расписания, выгрузку отчетов о количестве запланированных и проведенных занятий. Алгоритм предлагает типовые варианты расписания, а также возможно использование версий сетки уроков предыдущих годов. Возможно составление расписания с учетом деления на подгруппы, 1 или 2 смен. Подгружать данные можно из сторонних документов.

Программное обеспечение разработано для автоматизации выдачи аттестатов и включает в себя множество функции. С ее помощью можно вести учет выданных аттестатов, оформлять дубликаты и распечатывать Книгу учета. Программа самостоятельно в нужном месте напечатает надписи в аттестате и бланке-приложении, при этом имеет функцию автоматически склонять ФИО обучающихся. Софт используется для заполнения грамот, дипломов, благодарственных писем, поскольку учитывает особенности продуктов разных типографий. Имеется предпросмотр и печать листов-черновиков для проверки.

ПО предназначено для различных видов учета, связанных с питанием (бухгалтерского, технологического, диетологического). Софт рассчитывает автоматически закладку продуктов на все виды питания, имеет функцию печати меню-требования или меню для потребителей. Для завпроизводством есть команда печати листов в бракеражные журналы, имеется функция ведения ведомостей продуктов для их расхода и учета. В программе ведется автоматический подсчет норм продуктов на заложенные блюда, для повара имеется функция распечатки техкарт. В ПО заложены типовые меню, сборники рецептов, которые постоянно обновляются в соответствии с нормами действующих СанПиН. Бухгалтер может выполнять в программе всю деятельность по закупке, учету продуктов.

Программа работает как с турникетом, так и без него (с чипом на входной группе). Продукт адресован не только общеобразовательным учреждениям, но и для доп.образования, ДОУ и других. ПО устанавливается с целью усиления антитеррористической безопасности учреждения, приобретается в помощь сотрудникам, ответственным за посещаемость и электронную проходную. Софт предусматривает использование не только лицами, ответственными за посещение, но и классными руководителями и администрацией для отслеживания посещаемости детьми занятий и уроков. Программа имеет функцию отражать количество человек, находящихся в здании в настоящий момент. Это станет полезно при возникновении чрезвычайный ситуаций. Имеется возможность выдавать разовые карты на посещение учреждения (для родителей, проверяющих и других).

Программа адресована сотрудникам образовательных учреждений, детям, их посещающим, и родителям. Для исключения наличного расчета с помощью ПО присваивают всем учащимся и сотрудникам лицевые счета. При этом предусматривается учет родительских средств, бюджетных средств для категорий, имеющих льготы. Программа отслеживает историю цен на закупленные продукты, ведет номенклатуру как продуктов, так и блюд. Внутри предусмотрены все необходимые документы (приходник-расходник, инвентаризационные ведомости, ведомости учета, квитанции к оплате) ПО подходит для взаимодействия с сенсорным экраном, RFID-считывателями для идентификации покупателей, принтером для распечатки чеков.

Скидки для учебных учреждений Предоставляем скидку учебным заведениям на программные продукты «1С-Битрикс» и «1С-Битрикс24» Получите скидку на «1С-Битрикс» и «1С-Битрикс24» Просто заполните форму ниже: Отправить

Программа является усеченной версией «Психодиагностики образовательного учреждения» и предназначена только для детей школьного возраста. Все методики предназначены для учеников начальной школы, среднего звена и старшеклассников. Для работы заложены также методики на адаптацию к школьному обучению и профориентацию. Имеется возможность проходить тестирование в классе информатики, выгружать результаты, обработанные автоматически, для печати. В базе хранятся данные о детях и их родителях, все необходимые заявления и другая документация по психологическому сопровождению. Есть функция сравнения данных нескольких учащихся (в случае, если необходимо сравнивать опытную и контрольную группы).

Программа предполагает автоматическое ведение всей документации по психологическому сопровождению. Внутри содержатся модули для всех образовательных учреждений, в том числе для реабилитационных центров и центров социальной поддержки населения. ПО подразумевает наличие 50 психологических методик для всех возрастов, бланки согласия на психологическое сопровождение и для занесения результатов тестов, а также для автоматической их обработки. Имеется функция выгрузки документов для печати. Предусмотрено составление расписания работы психолога/психологов, ведение учета их рабочего времени. В ПО заложены годовые планы работы, в том числе с возможностью формирования индивидуальных маршрутов, журналы учета работы психолога.

Реклама: ООО "ВДГБ", ИНН 7718191795, erid: LjN8KbGNk