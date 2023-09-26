Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип ВДГБ
ВДГБ

Что такое облачная бухгалтерия?

IT-технологии стремительно развиваются, что напрямую влияет на ведение бизнеса. Современный рынок программных обеспечений предлагает бизнесменам огромный выбор облачных сервисов которые автоматизируют ведение бухгалтерского учета.
32
Что такое облачная бухгалтерия?

Мы детально рассмотрим облачную бухгалтерию, познакомимся с принципами ее работы на примере решений 1С. В статье мы расскажем о возможностях и преимуществах этого продукта перед стандартными продуктами на локальных компьютерах.

Что такое облачная бухгалтерия?

Если рассматривать облачную бухгалтерию внешне, то она не отличается от локальной версии. В облаке вы сможете формировать отчеты, отправлять документы в инстанции, вести аналитику, проводить сделки и многое другое.

Главное преимущество облачной бухгалтерии - ее не нужно устанавливать на ПК, покупать обновления и настраивать доступ. Данные в этом случае хранятся на удаленном сервере под защитой от провайдера. Для доступа к бухгалтерии достаточно иметь интернет, зайти на страницу Личного Кабинета и ввести там логин и пароль. В облачной бухгалтерии есть возможность работать одновременно всем сотрудникам компании, при этом у них нет привязки к конкретному месту. На сегодняшний день более 1000 компаний уже перешли в облако и перешли на удаленный формат работы. 

Аренда 1С в облаке: попробуй бесплатно до 30 дней

Попробовать? Просто! Пользуйтесь услугой «Аренда 1С в облаке» до 30-ти дней бесплатно.

Как работать в облачной бухгалтерии?

Облачную бухгалтерию не нужно покупать, достаточно выбрать нужный функционал и оплатить фиксированную аренду. При аренде вам не нужно покупать дорогостоящие лицензии, ненужные продукты, техническое сопровождение и т.д. Все это за вас будет делать 1С.

После заключения договора на аренду облачной бухгалтерии 1С всем сотрудникам компании будет доступен полный функционал программы. Руководитель сам настраивает права доступа для сотрудников. В Личный Кабинет каждый пользователь заходит под своим логином и паролем. С помощью шифрования вся информация сохраняется на удаленных серверах в автоматическом режиме. Стоит отметить, что риски потери данных сведены к 0, так как резервное копирование будет происходить также автоматически специалистами облачного сервиса.

Не опасно ли хранить важные данные и цифры в облаке?

Этот вопрос волнует практически всех пользователей которые только знакомятся с облачной бухгалтерией. Давайте разберемся с этим вопросом с технической точки зрения.

Данные компаний пересылаются в специальные дата-центры с большим количеством мощных серверов. Вся информация зашифрована, то есть третьи лица не могут получить информацию компании, это касается и самой обслуживающей организации. Для исключения минимальных потерь и повреждений данных, резервные копии хранятся абсолютно на разных серверах. Отсюда вывод – данные точно не потеряются, не сотрутся при сбоях в работе сети и не попадут в чужие руки.

Что можно делать в облачной версии 1С?

Облачная бухгалтерия – это аналог коробочной программы 1С в которой работают большинство пользователей. Исходя из потребностей фирмы, подбирается оптимальная облачная программа только с нужным функционалом. В типовых линейках открыты такие возможности функционала, как:

  • создание и учет всех первичных документов и типовых операций;

  • начисление заработной платы, страховых взносов;

  • полное ведение кадрового делопроизводства;

  • учет основных средств и нематериальных активов;

  • складской учет и складские отчеты;

  • учет на производстве, выпуск продукции, расчет себестоимости;

  • подготовка, создание и отправка всех видов отчетности в госорганы;

  • отражение банковских выписок по расчетным счетам и ведение кассы;

  • составление управленческих отчетов для руководителя и отчетов по продажам;

  • CRM-система для всего предприятия;

  • и многие другие возможности стандартных 1С-решений.

Какие возможности открывает облачный сервис для ведения бизнеса?

Для того чтобы вы могли проанализировать все преимущества онлайн бухгалтерии и сделать правильный выбор, рассмотрим все ее возможности

  1. Экономия бюджета компании. Вам не надо покупать мощные компьютеры и серверы, где бы хранилась информация, жесткие диски больших объемов. Не нужно нанимать IT-специалиста для настройки и установки и ежедневного обслуживания системы. Не надо приобретать лицензии на локальные продукты ведения учета.

  2. Экономия времени. Техническая подготовка рабочих мест может занять недели и даже месяцы, что может стать критичным для компаний. В облачной версии подготовка рабочего места займет всего несколько минут.

  3. Скорость работы в облачной 1С. Развитие компании приводит - это огромное количество накопленной информации, большой штат сотрудников и постоянная потребность в расширении сервера и увеличение мощности техники. В облачной версии сервер растет вместе с вами, вы всегда можете подключить более мощные решения при этом вам не нужно покупать новое оборудование.

  4. Мобильность. При работе в облачной бухгалтерии у сотрудников нет привязки к офису и к определенному компьютеру, работать можно из любой точки мира с любого гаджета. При этом у сотрудника всегда есть доступ к базам данных. Единственное, что нужно для работы - это интернет.

Ключевые преимущества облачной 1С перед другими сервисами

Познакомимся более подробно с облачной бухгалтерией от 1С через сервис 1С:Фреш (1C:Предприятие 8 через Интернет), и почему мы считаем именно его самым лучшим и оптимальным решением для любого бизнеса.

Сервис повторяет коробочную версию 1С, а значит бухгалтеру не нужно тратить время на освоение новой программы. Новичок быстро разберется в интерфейсе так как настройки практические готовы, а все блоки очень удобно расположены. 1С легко интегрировать с другими сервисами: банками, системой ГИС, системой электронного документооборота и многими другими. Доступ в приложение можно получить не только с компьютера, но и со смартфона, что дает возможность оставаться в рабочем пространстве где бы не находился сотрудник. Любые изменения в законодательстве автоматически учитываются в программе, а значит вы будете сдавать все отчеты по правилам. Используя облачную 1С:Бухгалтерию, ваш документооборот всегда будет актуальным, а декларации отправляться в самых последних редакциях. И никаких проблем в бизнесе из-за несвоевременного обновления программы.

Огромный функционал приложений 1С - еще одно преимущество. В каждой программе, будь то 1С:Бухгалтерия, 1С:Торговля, 1С:Розница или любая другая, найдется абсолютно каждый нужный документ. Все сделано максимально просто и удобно. 1С предлагает множество разных тарифов, что дает возможность выбирать каждому руководителю выбирать те решения которые нужны для его бизнеса. У 1С:Бухгалтерии в облаке разработано множество тарифов для того, чтобы каждый предприниматель в зависимости от потребностей своего бизнеса. К тому же, у 1С:Фреш есть тестовый режим, который предоставляется на 30 дней совершенно бесплатно с функционалом по самому полному тарифу.

Какие есть облачные сервисы у 1С?

Если вы приняли решение использовать облачную бухгалтерию перед вами стоит задача выбора сервисов которые нужны в вашем бизнесе.

1С:Предприятие 8 через Интернет (1С:Фреш)

Преимущества:

  • дает возможность настраивать интеграцию с разными линейными программами;

  • есть возможность внедрения CRM;

  • круглосуточный доступ к сервису;

  • автоматическое обновление;

  • техническая поддержка 24/7;

  • возможность пользоваться другими сервисами. 

Недостатки:

  • отсутствие таких программ как 1С:Управление торговлей и некоторых отраслевых решений (но при этом всегда можно настроить обмен с той же 1С:Бухгалтерией);

  • нет возможности вносить серьезные доработки;

  • тариф лучше брать сразу на год.

Аренда 1С в облаке

Преимущества:

  • есть все программы от 1С;

  • обновление происходит в автоматическом режиме;

  • круглосуточная поддержка;

  • открывается доступ к полезным дополнительным справочникам и сервисам, например, первичный пакет документов для ЭДО;

  • возможно вносить любые доработки;

  • гибкая тарификация.

Недостатки:

  • при необходимости ведения сразу нескольких небольших организаций, не относящихся друг к другу, лучше выбирать 1С:Фреш. На тарифе ПРОФ есть возможность добавления нескольких баз, и, в целом, это будет выгоднее.

1С:ГРМ (готовое рабочее место) 

Преимущества:

  • возможность онлайн-работы с нетиповыми решениями;

  • создание собственных разработанных версий и интегрирование их в облако, внесение нужных доработок в линейные конфигурации;

  • гибкая тарификация;

  • доступ как к облачной версии, так и через тонкий клиент.

Недостатки:

  • ввиду расширенного функционала и большого списка специализированных программ на поддержке – более высокая стоимость, в отличие от 1С:Фреш.

Для кого подходит ведение учета онлайн?

Перенести бухгалтерию в облако будет выгодно компаниям, которые:

  • уже работают на типовых версиях программы 1С;

  • хотят хранить данные в защищенном месте с удаленным сервером;

  • нуждаются в удаленном доступе к рабочему пространству из любого места;

  • не имеют возможности содержать в штате IT-специалиста;

  • хотят оптимизировать расходы на технической части;

  • хотят работать удаленно, но нуждаются в общей интегрированной системе учета.

Реклама: ООО "ВДГБ", ИНН 7718191795, erid: LjN8K7Uf2

ВДГБ

ВДГБ

Вместе Достигнем Гораздо Большего

104 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип РейтингРунета
    РейтингРунета
    Интервью

    Наказать нельзя договориться. Природа и профилактика конфликтов заказчика и подрядчика

    Интервью с Павлом Мищенко из Runetlex про типичные конфликты контрагентов и как их решать, силу и правду, судебную систему, юристах-ассасинах, реестрах недобросовестных поставщиков и многом другом.

    Наказать нельзя договориться. Природа и профилактика конфликтов заказчика и подрядчика
    6
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Зарплата

    Минтруд начнет оценивать число россиян, занятых в теневом секторе. Как будут считать

    Минтруд разработал методику для расчета числа занятых в теневом секторе экономики. На основе документа регионам выдадут KPI по легализации работающих «всерую». Тех, кто получает часть зарплаты «в конверте», метод не охватывает.

    4
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Пенсии

    Налогообложение негосударственных пенсий: просто о сложном

    Как облагаются налогами негосударственные пенсии, на какие льготы может рассчитывать налогоплательщик и как правильно оформить налоговый вычет, об этом и многом другом в посте.

    8
    Логотип s.ivanova_
    s.ivanova_
    ОФД

    От сомнения до доверия: как за 7 лет ОФД стал единственным источником достоверных данных

    Операторы фискальных данных – целая кладезь информации о том, кто покупает, когда и сколько. Эти сведения могут как помочь предпринимателям, так и оказаться угрозой, поскольку ОФД передают все в налоговую. Как же правильно работать с онлайн-кассами и получать выгоду?

    От сомнения до доверия: как за 7 лет ОФД стал единственным источником достоверных данных
    15
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Что такое облачная бухгалтерия?

    IT-технологии стремительно развиваются, что напрямую влияет на ведение бизнеса. Современный рынок программных обеспечений предлагает бизнесменам огромный выбор облачных сервисов которые автоматизируют ведение бухгалтерского учета.

    Что такое облачная бухгалтерия?
    21
    Логотип buhgalterrf_ved
    buhgalterrf_ved
    ВЭД

    Внешнеэкономическая деятельность с Индией. Как осуществляется процедура импорта и экспорта?

    Когда бизнес испытывает давление от сжимающегося кольца санкций, а нестабильность экономики нарастает, компании пытаются искать альтернативы для стабилизации своей деятельности. Азиатское направление внешней политики всегда было второстепенным: сложная логистика, разный менталитет. Но ситуация меняется и санкции стали катализатором этих перемен.

    Внешнеэкономическая деятельность с Индией. Как осуществляется процедура импорта и экспорта?
    22
    Логотип Projecto.pro
    Projecto.pro
    Ведение бизнеса

    Основные причины неудач стартапов. Почему некоторые проекты «умирают» еще на этапе реализации?

    Стартап сегодня воспринимается в качестве перспективного проекта, способного принести выгоду, но значительная их часть заканчивается неудачей. Одни проекты «умирают» еще на этапе реализации, другие сталкиваются с непреодолимыми сложностями уже в процессе работы.

    Основные причины неудач стартапов. Почему некоторые проекты «умирают» еще на этапе реализации?
    55
    Логотип Клерк
    Клерк
    Основные средства

    Топ-3 разъяснений Минфина по основным средствам и амортизации в 2023 году, ФСБУ 6/2020: бухгалтеру в копилку

    Сколько хранить первичку по основным средствам? Как амортизировать неотделимые улучшения в арендованное ОС? Имущество в простое, что с амортизацией? Сделали подборку писем Минфина для бухгалтеров. Забирайте в закладки.

    Топ-3 разъяснений Минфина по основным средствам и амортизации в 2023 году, ФСБУ 6/2020: бухгалтеру в копилку
    762
    Читать еще
    Мнения