Мы детально рассмотрим облачную бухгалтерию, познакомимся с принципами ее работы на примере решений 1С. В статье мы расскажем о возможностях и преимуществах этого продукта перед стандартными продуктами на локальных компьютерах.

Что такое облачная бухгалтерия?

Если рассматривать облачную бухгалтерию внешне, то она не отличается от локальной версии. В облаке вы сможете формировать отчеты, отправлять документы в инстанции, вести аналитику, проводить сделки и многое другое.

Главное преимущество облачной бухгалтерии - ее не нужно устанавливать на ПК, покупать обновления и настраивать доступ. Данные в этом случае хранятся на удаленном сервере под защитой от провайдера. Для доступа к бухгалтерии достаточно иметь интернет, зайти на страницу Личного Кабинета и ввести там логин и пароль. В облачной бухгалтерии есть возможность работать одновременно всем сотрудникам компании, при этом у них нет привязки к конкретному месту. На сегодняшний день более 1000 компаний уже перешли в облако и перешли на удаленный формат работы.

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Как работать в облачной бухгалтерии?

Облачную бухгалтерию не нужно покупать, достаточно выбрать нужный функционал и оплатить фиксированную аренду. При аренде вам не нужно покупать дорогостоящие лицензии, ненужные продукты, техническое сопровождение и т.д. Все это за вас будет делать 1С.

После заключения договора на аренду облачной бухгалтерии 1С всем сотрудникам компании будет доступен полный функционал программы. Руководитель сам настраивает права доступа для сотрудников. В Личный Кабинет каждый пользователь заходит под своим логином и паролем. С помощью шифрования вся информация сохраняется на удаленных серверах в автоматическом режиме. Стоит отметить, что риски потери данных сведены к 0, так как резервное копирование будет происходить также автоматически специалистами облачного сервиса.

Не опасно ли хранить важные данные и цифры в облаке?

Этот вопрос волнует практически всех пользователей которые только знакомятся с облачной бухгалтерией. Давайте разберемся с этим вопросом с технической точки зрения.

Данные компаний пересылаются в специальные дата-центры с большим количеством мощных серверов. Вся информация зашифрована, то есть третьи лица не могут получить информацию компании, это касается и самой обслуживающей организации. Для исключения минимальных потерь и повреждений данных, резервные копии хранятся абсолютно на разных серверах. Отсюда вывод – данные точно не потеряются, не сотрутся при сбоях в работе сети и не попадут в чужие руки.

Что можно делать в облачной версии 1С?

Облачная бухгалтерия – это аналог коробочной программы 1С в которой работают большинство пользователей. Исходя из потребностей фирмы, подбирается оптимальная облачная программа только с нужным функционалом. В типовых линейках открыты такие возможности функционала, как:

создание и учет всех первичных документов и типовых операций;

начисление заработной платы, страховых взносов;

полное ведение кадрового делопроизводства;

учет основных средств и нематериальных активов;

складской учет и складские отчеты;

учет на производстве, выпуск продукции, расчет себестоимости;

подготовка, создание и отправка всех видов отчетности в госорганы;

отражение банковских выписок по расчетным счетам и ведение кассы;

составление управленческих отчетов для руководителя и отчетов по продажам;

CRM-система для всего предприятия;

и многие другие возможности стандартных 1С-решений.

Какие возможности открывает облачный сервис для ведения бизнеса?

Для того чтобы вы могли проанализировать все преимущества онлайн бухгалтерии и сделать правильный выбор, рассмотрим все ее возможности.

Экономия бюджета компании. Вам не надо покупать мощные компьютеры и серверы, где бы хранилась информация, жесткие диски больших объемов. Не нужно нанимать IT-специалиста для настройки и установки и ежедневного обслуживания системы. Не надо приобретать лицензии на локальные продукты ведения учета. Экономия времени. Техническая подготовка рабочих мест может занять недели и даже месяцы, что может стать критичным для компаний. В облачной версии подготовка рабочего места займет всего несколько минут. Скорость работы в облачной 1С. Развитие компании приводит - это огромное количество накопленной информации, большой штат сотрудников и постоянная потребность в расширении сервера и увеличение мощности техники. В облачной версии сервер растет вместе с вами, вы всегда можете подключить более мощные решения при этом вам не нужно покупать новое оборудование. Мобильность. При работе в облачной бухгалтерии у сотрудников нет привязки к офису и к определенному компьютеру, работать можно из любой точки мира с любого гаджета. При этом у сотрудника всегда есть доступ к базам данных. Единственное, что нужно для работы - это интернет.

Ключевые преимущества облачной 1С перед другими сервисами

Познакомимся более подробно с облачной бухгалтерией от 1С через сервис 1С:Фреш (1C:Предприятие 8 через Интернет), и почему мы считаем именно его самым лучшим и оптимальным решением для любого бизнеса.

Сервис повторяет коробочную версию 1С, а значит бухгалтеру не нужно тратить время на освоение новой программы. Новичок быстро разберется в интерфейсе так как настройки практические готовы, а все блоки очень удобно расположены. 1С легко интегрировать с другими сервисами: банками, системой ГИС, системой электронного документооборота и многими другими. Доступ в приложение можно получить не только с компьютера, но и со смартфона, что дает возможность оставаться в рабочем пространстве где бы не находился сотрудник. Любые изменения в законодательстве автоматически учитываются в программе, а значит вы будете сдавать все отчеты по правилам. Используя облачную 1С:Бухгалтерию, ваш документооборот всегда будет актуальным, а декларации отправляться в самых последних редакциях. И никаких проблем в бизнесе из-за несвоевременного обновления программы.

Огромный функционал приложений 1С - еще одно преимущество. В каждой программе, будь то 1С:Бухгалтерия, 1С:Торговля, 1С:Розница или любая другая, найдется абсолютно каждый нужный документ. Все сделано максимально просто и удобно. 1С предлагает множество разных тарифов, что дает возможность выбирать каждому руководителю выбирать те решения которые нужны для его бизнеса. У 1С:Бухгалтерии в облаке разработано множество тарифов для того, чтобы каждый предприниматель в зависимости от потребностей своего бизнеса. К тому же, у 1С:Фреш есть тестовый режим, который предоставляется на 30 дней совершенно бесплатно с функционалом по самому полному тарифу.

Какие есть облачные сервисы у 1С?

Если вы приняли решение использовать облачную бухгалтерию перед вами стоит задача выбора сервисов которые нужны в вашем бизнесе.

1С:Предприятие 8 через Интернет (1С:Фреш)



Преимущества:

дает возможность настраивать интеграцию с разными линейными программами;

есть возможность внедрения CRM;

круглосуточный доступ к сервису;

автоматическое обновление;

техническая поддержка 24/7;

возможность пользоваться другими сервисами.

Недостатки:

отсутствие таких программ как 1С:Управление торговлей и некоторых отраслевых решений (но при этом всегда можно настроить обмен с той же 1С:Бухгалтерией);

нет возможности вносить серьезные доработки;

тариф лучше брать сразу на год.

Аренда 1С в облаке

Преимущества:

есть все программы от 1С;

обновление происходит в автоматическом режиме;

круглосуточная поддержка;

открывается доступ к полезным дополнительным справочникам и сервисам, например, первичный пакет документов для ЭДО;

возможно вносить любые доработки;

гибкая тарификация.

Недостатки:

при необходимости ведения сразу нескольких небольших организаций, не относящихся друг к другу, лучше выбирать 1С:Фреш. На тарифе ПРОФ есть возможность добавления нескольких баз, и, в целом, это будет выгоднее.

1С:ГРМ (готовое рабочее место)

Преимущества:

возможность онлайн-работы с нетиповыми решениями;

создание собственных разработанных версий и интегрирование их в облако, внесение нужных доработок в линейные конфигурации;

гибкая тарификация;

доступ как к облачной версии, так и через тонкий клиент.

Недостатки:

ввиду расширенного функционала и большого списка специализированных программ на поддержке – более высокая стоимость, в отличие от 1С:Фреш.

Для кого подходит ведение учета онлайн?

Перенести бухгалтерию в облако будет выгодно компаниям, которые:

уже работают на типовых версиях программы 1С;

хотят хранить данные в защищенном месте с удаленным сервером;

нуждаются в удаленном доступе к рабочему пространству из любого места;

не имеют возможности содержать в штате IT-специалиста;

хотят оптимизировать расходы на технической части;

хотят работать удаленно, но нуждаются в общей интегрированной системе учета.

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