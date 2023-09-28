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Календарь уведомлений по налогам и взносам в “1С:Бухгалтерии”

Программа "1С:Бухгалтерия 8" постоянно обновляется и предлагает новые функциональные возможности для бухгалтеров. В версию 3.0.140.29 был добавлен календарь уведомлений по налогам и взносам, что значительно облегчит работу и поможет быть в курсе всех сроков и обязательств.
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Календарь уведомлений по налогам и взносам в “1С:Бухгалтерии”

Пользователи смогут получать уведомления и контролировать их состояние по каждому налогу в одном месте. Это позволит более эффективно планировать и отправлять уведомления без опозданий. Кроме того, ИП получат напоминания о том, когда нужно отправить заявление на зачет средств с ЕНС, которые необходимы для оплаты страховых платежей за себя.

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Сформировав необходимый остаток на ЕНС, вы сможете избежать просрочек и штрафов. Конфигурация предоставляет два варианта доступа к календарю уведомлений:

  1. Через раздел "Налоги - Календарь уведомлений" для простого интерфейса.

  2. Через раздел "Руководителю - Анализ - Монитор налогов и отчетности - Календарь уведомлений" либо "Операции - Единый налоговый счет - Календарь уведомлений" для полного интерфейса.

Этот последний релиз "1С:Бухгалтерии 8" дает бухгалтерам возможность более эффективно управлять своими налоговыми обязательствами и контролировать периоды их исполнения. Календарь уведомлений является важным инструментом, который поможет предотвратить пропуск сроков и минимизировать штрафы.

Мы рекомендуем всем пользователям "1С:Бухгалтерии 8" обновиться до последней версии и воспользоваться новыми возможностями календаря уведомлений. Это поможет сэкономить время, упростить процессы и быть уверенным в своевременном выполнении налоговых обязательств.

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Комментарии

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