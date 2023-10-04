Небольшой экскурс в мир облачных технологий

Облачные технологии — понятие, которое стало обиходным уже больше 10 лет назад. Так называют различные технологии, используемые для работы посредством интернета. С их помощью пользователи могут использовать онлайн-сервисы удаленного сервера для решения личных и рабочих задач (создание проектов, хранение файлов и т. д.).

Особенность работы в облаке заключается в том, что провайдер создает сразу несколько серверов. Если на одном из них случится сбой, то остальные продолжат работу, так что онлайн-сервисы можно считать более надежными и отказоустойчивыми.

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Кроме того, облачные технологии — это экономное и выгодное решение, поскольку клиенты не вкладывают огромные деньги на создание собственного сервера. А если купленных мощностей оказалось слишком много, тариф можно уменьшить за пару кликов.

Базовые возможности облачных сервисов

Пример облачной технологии, которой пользуются практически все люди на планете — электронная почта. Она хранит файлы на своих серверах, а пользователь работает с ними через клиентское веб-приложение. Этим функциональность облачных технологий не ограничивается. Провайдеры предлагают:

Доступ к информации в базе с любого компьютера. Требуется только постоянное подключение к интернету.

Возможность работать с информацией на разных устройства. К примеру, для заполнения отчетной таблицы в облаке пользователь может использовать рабочий компьютер, а дома зайти через свой ноутбук.

Возможность разным людям работать с данными одновременно.

Автоматическое обновление ПО.

Кроме базовых возможностей, провайдеры предоставляют клиентам все функции и возможности, которые нужны для работы. Из-за того что облачные технологии шагнули вперед, они уже не отличаются от локальных серверов по безопасности и функциональности.

Модели обслуживания облачных серверов

Если классифицировать предложения провайдеров по модели обслуживания, то можно выделить 3 основных вида:

Saas (Software as a Service) — это приложение провайдера, развернутое на облачной платформе. Клиенту не нужно самостоятельно обслуживать и настраивать сервис. Он получает полностью готовое решение.

PaaS (Platform as a Service) — это виртуальная платформа. Пользователь получает частичный доступ к самой машине. Он может установить на нее любые приложения, которые поддерживаются провайдером.

Iaas (Infrastructure as a Service) — это виртуальные серверы с определенными параметрами. Клиент арендует саму машину и может настраивать ее и устанавливать нужную ОС и любые программы, которые требуются для работы.

Что такое дата центры

Провайдеры для обработки и хранения данных создают ЦОД или Data Centre. Это крупные серверные, обслуживанием которого занимается провайдер. Основная задача дата-центров — это размещение мощного серверного оборудования.

В ЦОДах (центрах обработки данных) создают комфортные и безопасные условия для отказоустойчивой и безопасной работы компьютеров. Это гарантирует бесперебойную работу информацию инфраструктуры компаний-клиентов.

Варианты развертывания облачных технологий

Есть 4 вида облачных решений:

Частное. Облачный сервер создают и используют в пределах одной компании. Такой вариант встречается только в крупных компаниях.

Публичное. Облако доступно всем пользователям, готовым за него заплатить.

Гибридное. Это сочетание облачной и физической инфраструктуры. Компания на постоянной основе работает с локальным сервером. Если его мощности не хватает, то она арендует облачные мощности.

Общественное. Облачный сервер создают внутри компании и назначают для использования конкретной группой сотрудников (например, для выполнения общего проекта).

Облачные технологии и бизнес — какая связь

Облако стало популярным решением для бизнеса любого масштаба. Благодаря новым технологиям компании получают доступ к мощному оборудованию без его покупки и обслуживания.

Преимущества облачных решений:

Возможность обслуживать большое количество клиентов.

Снижение нагрузки на IT-отдел и сокращение расходов на персонал.

Запуск нового проекта или внедрение нового приложения.

Резервное копирование данных на сторонних серверах, поэтому компания не потеряет их в случае сбоев.

Экономия средств на оборудовании и персонале.

Какие услуги предлагают провайдеры

Облачные сети предлагают следующие услуги:

Storage-as-a-Service — хранение данных на облачном сервере (например, Google Drive).

Database-as-a-Service — работа с базами данных, которые лежат на стороннем сервере.

I nformation-as-a-Service — предоставление доступа к данным, которые изменяются ежесекундно.

Process-as-a-Service — связка различных ресурсов и платформ в единый бизнес-процесс.

Application-as-a-Service — программное обеспечение, которое работает через интернет.

Platform-as-a-Service — готовая платформа для развертки любых программ и инструментов.

Integration-as-a-Service — интеграционный пакет программных интерфейсов и возможность работы с ними.

Security-as-a-Service — сервисы, обеспечивающие безопасное использование интернет-технологий.

Management/Governance-as-a-Service — управление параметрами одного или нескольких облачных сервисов.

Infrastructure-as-a-Service — компьютерная инфраструктура, которую можно настроить под себя.

Testing-as-a-Service — тестирование систем без применения специализированного оборудования.

Развитие облачных технологий на это не останавливается. Провайдеры уже активно изучают концепцию туманных вычислений, которая позволит хранить и анализировать данные на географически распределенных устройствах.

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