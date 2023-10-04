Небольшой экскурс в мир облачных технологий

Особенность работы в облаке заключается в том, что провайдер создает сразу несколько серверов. Если на одном из них случится сбой, то остальные продолжат работу, так что онлайн-сервисы можно считать более надежными и отказоустойчивыми.
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Кроме того, облачные технологии — это экономное и выгодное решение, поскольку клиенты не вкладывают огромные деньги на создание собственного сервера. А если купленных мощностей оказалось слишком много, тариф можно уменьшить за пару кликов.
Базовые возможности облачных сервисов
Пример облачной технологии, которой пользуются практически все люди на планете — электронная почта. Она хранит файлы на своих серверах, а пользователь работает с ними через клиентское веб-приложение. Этим функциональность облачных технологий не ограничивается. Провайдеры предлагают:
Доступ к информации в базе с любого компьютера. Требуется только постоянное подключение к интернету.
Возможность работать с информацией на разных устройства. К примеру, для заполнения отчетной таблицы в облаке пользователь может использовать рабочий компьютер, а дома зайти через свой ноутбук.
Возможность разным людям работать с данными одновременно.
Автоматическое обновление ПО.
Кроме базовых возможностей, провайдеры предоставляют клиентам все функции и возможности, которые нужны для работы. Из-за того что облачные технологии шагнули вперед, они уже не отличаются от локальных серверов по безопасности и функциональности.
Модели обслуживания облачных серверов
Если классифицировать предложения провайдеров по модели обслуживания, то можно выделить 3 основных вида:
Saas (Software as a Service) — это приложение провайдера, развернутое на облачной платформе. Клиенту не нужно самостоятельно обслуживать и настраивать сервис. Он получает полностью готовое решение.
PaaS (Platform as a Service) — это виртуальная платформа. Пользователь получает частичный доступ к самой машине. Он может установить на нее любые приложения, которые поддерживаются провайдером.
Iaas (Infrastructure as a Service) — это виртуальные серверы с определенными параметрами. Клиент арендует саму машину и может настраивать ее и устанавливать нужную ОС и любые программы, которые требуются для работы.
Что такое дата центры
Провайдеры для обработки и хранения данных создают ЦОД или Data Centre. Это крупные серверные, обслуживанием которого занимается провайдер. Основная задача дата-центров — это размещение мощного серверного оборудования.
В ЦОДах (центрах обработки данных) создают комфортные и безопасные условия для отказоустойчивой и безопасной работы компьютеров. Это гарантирует бесперебойную работу информацию инфраструктуры компаний-клиентов.
Варианты развертывания облачных технологий
Есть 4 вида облачных решений:
Частное. Облачный сервер создают и используют в пределах одной компании. Такой вариант встречается только в крупных компаниях.
Публичное. Облако доступно всем пользователям, готовым за него заплатить.
Гибридное. Это сочетание облачной и физической инфраструктуры. Компания на постоянной основе работает с локальным сервером. Если его мощности не хватает, то она арендует облачные мощности.
Общественное. Облачный сервер создают внутри компании и назначают для использования конкретной группой сотрудников (например, для выполнения общего проекта).
Облачные технологии и бизнес — какая связь
Облако стало популярным решением для бизнеса любого масштаба. Благодаря новым технологиям компании получают доступ к мощному оборудованию без его покупки и обслуживания.
Преимущества облачных решений:
Возможность обслуживать большое количество клиентов.
Снижение нагрузки на IT-отдел и сокращение расходов на персонал.
Запуск нового проекта или внедрение нового приложения.
Резервное копирование данных на сторонних серверах, поэтому компания не потеряет их в случае сбоев.
Экономия средств на оборудовании и персонале.
Какие услуги предлагают провайдеры
Облачные сети предлагают следующие услуги:
Storage-as-a-Service — хранение данных на облачном сервере (например, Google Drive).
Database-as-a-Service — работа с базами данных, которые лежат на стороннем сервере.
Information-as-a-Service — предоставление доступа к данным, которые изменяются ежесекундно.
Process-as-a-Service — связка различных ресурсов и платформ в единый бизнес-процесс.
Application-as-a-Service — программное обеспечение, которое работает через интернет.
Platform-as-a-Service — готовая платформа для развертки любых программ и инструментов.
Integration-as-a-Service — интеграционный пакет программных интерфейсов и возможность работы с ними.
Security-as-a-Service — сервисы, обеспечивающие безопасное использование интернет-технологий.
Management/Governance-as-a-Service — управление параметрами одного или нескольких облачных сервисов.
Infrastructure-as-a-Service — компьютерная инфраструктура, которую можно настроить под себя.
Testing-as-a-Service — тестирование систем без применения специализированного оборудования.
Развитие облачных технологий на это не останавливается. Провайдеры уже активно изучают концепцию туманных вычислений, которая позволит хранить и анализировать данные на географически распределенных устройствах.
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