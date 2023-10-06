Тренды рынка облачных услуг в 2023 году

С каждым годом развитие облачных технологий продолжает ускоряться, приводя к появлению новых трендов.

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Уход иностранных компаний и вендоров в 2022 году

В 2022 году мы наблюдали значительный отток иностранных вендоров с рынка облачных услуг. В результате, многие компании принимают решение перенести свои данные на местные облачные платформы или разрабатывать собственные инфраструктуры облачных вычислений. Это позволяет им быть более гибкими в отношении законодательства и управления данными, а также повышает безопасность их хранения.

Уход иностранных компаний и вендоров открывает возможности для местных поставщиков облачных услуг развивать свои продукты и услуги. Они получают больше клиентов, которые ищут надежные решения для обработки данных согласно местным требованиям.

Появление на рынке больше отечественных ИТ-решений

Этот тренд будет стимулирован развитием местной ИТ-индустрии и стремлением российских компаний предложить конкурентоспособные инструменты и сервисы.

Появление отечественных ИТ решений позволит клиентам в России повысить безопасность данных и снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Одной из основных причин такого развития является создание цифровой экономики в России. Государство активно поддерживает местные компании, инвестирует в разработку ИТ-решений и способствует формированию инновационного сообщества. В результате, у нас есть все предпосылки для того, чтобы создать собственные облачные сервисы высокого качества.

Развитие отечественного IT-рынка позволит клиентам выбирать из большего количества решений, которые лучше удовлетворяют потребности бизнеса. Кроме того, это способствует развитию конкуренции, что снижает стоимость услуг и повышает качество предоставляемых сервисов

Переход в облако новых секторов экономики: страховых компаний, ТЭК, АПК. медорганизаций

В 2023 году ожидается значительный рост перехода новых секторов экономики в облако. Одним из таких секторов являются страховые компании, которые всё больше осознают преимущества использования облака. Такие технологии помогают им улучшить эффективность работы, ускорить процессы обработки данных и повысить свой сервис.

Другим сектором, который активно внедряет облачные услуги, является ТЭК (топливно-энергетический комплекс). Облачные технологии дают возможность предприятиям этой отрасли более эффективно управлять своими операциями, оптимизировать процессы добычи и производства, а также повышать безопасность и надежность энергетического оборудования.

Ещё одной отраслью, которая всё больше интересуется возможностями облачных услуг - это агропромышленный комплекс (АПК). Сельское хозяйство стало более высокотехнологичным и информационным благодаря использованию облачных решений.

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Рост спроса на PaaS и платформы контейнеризации

Одним из основных трендов на облачном рынке в 2023 году стал рост спроса на PaaS и платформы контейнеризации. PaaS предлагает разработчикам возможность создавать, тестировать и развертывать приложения без управления инфраструктурой. Что значительно сокращает время и траты на разработку программного обеспечения.

Помимо этого, платформы контейнеризации, в частности, Docker и Kubernetes, получают все большую популярность. Контейнеризация позволяет упаковывать приложения в отдельные изолированные контейнеры, что упрощает их масштабирование и переносимость между различными облачными окружениями.

Рост спроса на PaaS и платформы контейнеризации связан с несколькими факторами. Во-первых, они предлагают более гибкий подход к разработке и управлению приложениями, что особенно актуально для компаний, стремящихся быстро адаптироваться к меняющимся требованиям рынка. Во-вторых, эти технологии повышают производительность использования ресурсов облачных платформ, так как позволяют активировать и масштабировать приложения с максимальным эффектом.

Активное использование облачного искусственного интеллекта

ИИ-технология востребована в самых разных сферах, начиная от бизнес-аналитики и маркетинга до медицины и финансов. Облачный искусственный интеллект предоставляет компаниям возможность быстрого анализа массивных объемов данных, что значительно упрощает принятие решений и повышает производительность рабочих процессов. Вместе с тем, облачные сервисы позволяют осуществлять вычисления на удаленных серверах, что экономит ресурсы компаний и позволяет им быть гибкими и мобильными. Более того, благодаря облачному искусственному интеллекту появляются новые возможности для автоматизации процессов в различных отраслях, что приводит к снижению затрат на персонал и увеличению производительности. Поэтому активное использование облачного ИИ станет одним из важных трендов на рынке облачных услуг в 2023 году.

Появление различных видов облака

Одним из трендов в облачной сфере в 2023 году стало появление различных типов облаков. Теперь нет необходимости полагаться только на публичные облака, предприятия могут свободно выбирать частные для хранения и обработки своих данных.

Частное облако - это более высокий уровень безопасности и контроля над данными, чем публичное. Бизнес может создавать и управлять своими процессами согласно политике безопасности.

Еще одним важным трендом является гибридное облачное решение, которое объединяет достоинства публичного и частного облаков. Это дает возможность предприятиям применять публичные ресурсы для временных или масштабных проектов, контролируя при этом критические данные в частном облаке.

Также можно ожидать появления концепции мультиоблака, которая предусматривает использование нескольких провайдеров одномоментно. Благодаря этому бизнес создает гибкие решения, а также снижает зависимость от одного провайдера.

Новые тренды 2023

В 2023 году на рынке облачных услуг ожидается появление новых трендов, которые существенно изменят подход к созданию продуктовых задач и управлению удаленной работой. Один из таких трендов - ноукод и лоукод-конструкторы для создания программных продуктов без необходимости в программировании. Эти инструменты позволят даже людям без технического образования создавать сложные системы и приложения, что значительно ускорит процесс разработки и снизит затраты на привлечение специалистов.

Еще один важный тренд - инструменты для удаленной работы. В связи с переходом многих компаний к модели работы из дома, возникает потребность в эффективном управлении проектами и коммуникации между удаленными сотрудниками. Различные платформы и приложения позволяют создавать виртуальные рабочие пространства, где можно осуществлять коллаборацию, обмен файлами и информацией, проводить онлайн-встречи и конференции.

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