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Облачная ERP-система: особенности и возможности для бизнеса

Облачная ERP-система – это программное обеспечение, которое позволяет компаниям эффективно управлять всеми аспектами своего бизнеса через интернет.
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Облачная ERP-система: особенности и возможности для бизнеса
Иллюстрация: ВДГБ

В отличие от традиционных ERP-систем, облачная версия не требует установки на локальные серверы и доступна из любого места с помощью интернет-браузера. Оно хранится и запускается на удаленных серверах, а доступ к нему осуществляется через интернет. Такой подход позволяет компаниям избежать трат на приобретение и обслуживание собственного серверного парка, а также минимизировать время и затраты на внедрение системы. Благодаря этому, ERP-система становится доступным даже для небольших компаний с ограниченными финансовыми возможностями.

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5 отличий между облачными и локальными ERP-решениями:

1.       Гибкость и масштабируемость. Облачные системы открывают широкие возможности быстро масштабировать ресурсы в зависимости от задач бизнеса, что позволяет адаптироваться к переменчивой бизнес-среде. А для локальных систем необходимо больше финансовых затрат на обновление оборудования и ПО для расширения функциональности.

2.       Доступность. К облаку можно получить доступ из любого места, где есть интернет, что позволяет сотрудникам работать удаленно или вне офиса. Локальные системы требуют присутствия на рабочем месте, что может быть неудобным для компаний с филиалами или удаленными сотрудниками.

3.       Безопасность данных. Системы обладают высокой степенью защиты данных благодаря использованию передовых технологий шифрования и распределенного хранения информации. Локальные системы требуют дополнительных мер безопасности и защиты от взлома или потери данных.

4.       Стоимость. Облачные системы обычно имеют гибкую ценовую политику, когда плата осуществляется только за используемые ресурсы. Локальным системам нужны масштабные капиталовложения на приобретение оборудования и ПО, а также на его поддержку и обновление.

5.       Экономия на инфраструктурных затратах. Они не нуждаются в приобретении и поддержке собственного серверного оборудования, что значительно снижает операционные расходы.

Достоинства облачной ERP-системы

Решение предлагает ряд преимуществ, которые делают ее привлекательным выбором для многих организаций. Прежде всего, облачные ERP-системы не нуждаются в серьезных инвестициях в аппаратное обеспечение и ПО, так как они работают на удаленных серверах по системе подписки или оплаты за использование. Это позволяет компаниям экономить средства на покупке и обновлении оборудования.

Во-вторых, они легко масштабируются в зависимости от задач компании. Они позволяют добавлять новых пользователей и функциональность без необходимости установки необходимого программного обеспечения или расширения вычислительных ресурсов. Таким образом, компании могут гибко адаптировать систему к своему бизнесу.

Третье преимущество облачной ERP-системы – доступность данных из любой точки мира с помощью интернета. Пользователи могут получать информацию о состоянии бизнеса в режиме real time и принимать оперативные решения. Это особенно важно для предприятий с филиалами или отделами, которые находятся в разных географических местах.

Наконец, облачные решения обеспечивают высокий уровень безопасности данных. Провайдеры таких сервисов инвестируют значительные ресурсы в защиту данных своих клиентов

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Безопасность – один из важных аспектов при применении в работе облачной ERP-системы. В данном подразделе рассматриваются основные меры, которые обеспечивают безопасность такой системы.

Прежде всего, важно отметить, что провайдер облачных ERP-систем должен предоставить высокий уровень защиты данных. Это достигается путем использования передовых технологий шифрования, которые защищают информацию от несанкционированного доступа.

Другим важным аспектом безопасности является физическая защита серверов и центров обработки данных. Провайдеры должны иметь строгие меры безопасности для предотвращения физического проникновения и кражи данных.

Кроме того, облачные ERP-системы часто предлагают возможности автоматического создания резервных копий данных. Это позволяет восстановить информацию в случае ее потери или повреждения.

Важным фактором безопасности является также контроль доступа к данным. Пользователям предоставляются определенные права и разрешения на просмотр и изменение информации в системе. Это позволяет предотвратить несанкционированный доступ к конфиденциальным данным.

Наконец, безопасность облачной ERP-системы также зависит от правильной организации обучения и осведомленности сотрудников. Компания должна регулярно проводить обучающие программы, чтобы информировать сотрудников о возможных угрозах и методах защиты данных.

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