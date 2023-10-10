Что такое типовая и нетиповая конфигурация 1С

В статье подробно разбираемся, какие бывают конфигурации платформ 1С и в чем их особенности и отличия.

Изначально нужно определиться, что такое конфигурация. Это — программный продукт, созданный на определенной платформе. В нашем случае это платформа 1С:Предприятие.

Типовые конфигурации

У нас на сайте вы сможете найти много типовых конфигураций. Они разрабатываются под определенные потребности.

Их особенность — использование в различных отраслях. Чаще всего в неизмененном виде их применяют представители малого бизнеса.

Примеры типовых конфигураций 1С:

1С:Бухгалтерия, предназначенная для ведения бухгалтерского и налогового учета. В ней имеются разделы для исчисления зарплаты, ведения кадрового учета, производственной и торговой деятельности. Функционал основан на типовых хозяйственных операциях, которые применяются в большинстве компаний. Здесь также можно формировать и отправлять регламентированную отчетность.

1С:Зарплата и управление персоналом «заточена» под кадровый, воинский и персонифицированный учет

1С:Управление торговлей позволяет вести учет товаров, продаж. Также к ней можно присоединить торговое оборудование, средства для приема оплаты

1С:Розница — незаменимый продукт для магазинов.

Типовые конфигурации приобретают организации, учитывая виды деятельности и потребности в отношении учета. Иногда используется несколько программ, например, 1С:Управление торговлей и 1С:ЗУП.

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Нетиповые конфигурации

Их разработка требуется тогда, когда организация проводит нетипичные операции, хочет иметь дополнительный функционал, который недоступен в типовой конфигурации.

Используя платформу 1С:Предприятие, нетиповую конфигурацию могут разработать программисты компании. Нередко для расширения функционала и создания возможности вести учет, специфичный для данного предприятия, используется типовая конфигурация. Программисты создают дополнительные документы, отчетные формы.

В чем отличие

Типовая конфигурация целиком создана разработчиком. Нетиповая — продукт, разработанный с нуля или на основе типовой конфигурации.

Различия становятся понятны, когда пользователь обновляет конфигурацию. С типовой проблем не бывает. А при использовании нетиповой конфигурации нужно обращаться к специалистам, чтобы не повредить изменениям, внесенным при конфигурировании.

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