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Обзор программы «1С:Бухгалтерия»

В России и странах постсоветского пространства «1С: Бухгалтерия» — самая популярная программа для автоматизации бухгалтерского учета. И не зря: решение сочетает простоту использования и широкий функционал. Расскажем о возможностях программы подробнее.
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Обзор программы «1С:Бухгалтерия»
Иллюстрация: freepik/freepik

Нормативная база

Разработчики «1С:Бухгалтерия 8» учитывают все последние изменения в законодательстве, в программе всегда актуальный план счетов. Базу оперативно обновляют и вносят в нее коррективы в соответствии с рекомендациями Правительства. 

Большая часть нормативной информации в 1С представлена в виде справочников, которые тоже постоянно обновляются и дополняются.

Персональные настройки 1С

Чтобы корректно вести учет в 1С, программу нужно настроить согласно учетной политике конкретной компании:

  • выбрать систему налогообложения;

  • определить методы разнесения расходов;

  • выбрать метод учета себестоимости;

  • установить, работает организация с НДС или без него;

  • установить метку об упрощенной методике расчета, если такая применяется;

  • выбрать способ оформления авансовых счетов-фактур.

Некоторые проводки можно вносить вручную, хотя большая часть операций автоматизирована и вам не придется лишний раз проверять, какой счет должен оказаться в дебете, а какой в кредите.

«1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ» — удобное решение для предприятий, которым недостаточно возможностей базовой версии. Оплатите решение сейчас и получите бесплатную доставку и установку, а также 3 месяца сопровождения 1С:ИТС и сервисов.

Учет нескольких юридических лиц

В «1С:Бухгалтерия» можно вести учет по нескольким юридическим лицам одновременно. Для этого создают несколько отдельных компаний в справочнике «Организации». Тогда все остальные справочники будут общими для всех компаний, а отчетность и документы — формироваться отдельно по каждой. 

В «1С:Бухгалтерия» есть возможность вести учет по обособленным подразделениям — филиалам. Если компания начисляет зарплату отдельно по филиалам и отчитывается в разные инспекции, нужно поставить галочку в настройках заработной платы «Расчет зарплаты по обособленным подразделениям». 

1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Удобное решение для предприятий, кому стало тесно в рамках базовой версии

Складской учет и тара

В «1С:Бухгалтерия 8.3» можно вести складской учет по разделам:

  • Перемещение ТМЦ.

  • Списание ТМЦ.

  • Инвентаризация.

  • Оприходование излишков.

  • Списание недостач.

Если компания использует многоразовую тару — например, занимается доставкой бутилированной воды, то в 1С можно зарегистрировать отправку тары поставщикам или покупателям. А в дальнейшем — следить за ее возвратом. Фиксировать тару нужно в учете обычной продажи товара.

Решение «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» легко адаптировать к любой учетной политике, масштабу бизнеса и системе налогообложения:

  • программа поддерживает многопользовательский режим;

  • подходит для организаций со сложной структурой, которые ведут учет по нескольким организациям или территориально распределенным базам данных;

  • можно вести учет подразделений, выделенных и не выделенных на отдельный баланс. 

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Операции по кассе и банку

Приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер — основные документы, которые используют, чтобы отразить движение денег в кассе.

Банковские операции проводятся на основе:

  • платежных поручений;

  • платежных требований;

  • зачислений на счет;

  • списаний со счета.

Отправить электронные документы в банк можно с помощью выгрузки платежки в ПО «Клиент Банк».

Дополнительные возможности

  • «1С:Бухгалтерия» учитывает резервы по сомнительным долгам в соответствии с законодательством — для настройки перейдите в блок «Настройки учета».

  • Конфигурация учитывает все требования по НДС, если компания работает на ОСНО. Также программа подойдет организациям на спецрежимах.

  • Конфигурация оснащена опцией, которая позволяет списывать косвенные расходы по итогам месяца в автоматическом режиме.

  • Можно проводить экспресс-проверки учета и быстро находить блоки с ошибками.

  • В программе есть функционал учета продаж и покупок товаров и услуг через посредников, в том числе через маркетплейсы.

  • В «1С:Бухгалтерия» есть разные виды цен: закупочные, оптовые и розничные. Вы можете вести учет по товарам, которые организация закупает и которые продает.

  • В программу встроен сервис «1С:Отчетность», с помощью которого можно формировать отчеты, подписывать их электронной подписью и отправлять в контролирующие органы прямо из 1С. 

Купить 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ или 1С:Бухгалтерия 8 КОРП.

1С:Бухгалтерия 8 КОРП

Эффективный инструмент для компаний, которым стало тесно работать в базовой версии

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Комментарии

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