Обзор программы «1С:Бухгалтерия»

В России и странах постсоветского пространства «1С: Бухгалтерия» — самая популярная программа для автоматизации бухгалтерского учета. И не зря: решение сочетает простоту использования и широкий функционал. Расскажем о возможностях программы подробнее.

Нормативная база

Разработчики «1С:Бухгалтерия 8» учитывают все последние изменения в законодательстве, в программе всегда актуальный план счетов. Базу оперативно обновляют и вносят в нее коррективы в соответствии с рекомендациями Правительства.

Большая часть нормативной информации в 1С представлена в виде справочников, которые тоже постоянно обновляются и дополняются.

Персональные настройки 1С

Чтобы корректно вести учет в 1С, программу нужно настроить согласно учетной политике конкретной компании:

выбрать систему налогообложения;

определить методы разнесения расходов;

выбрать метод учета себестоимости;

установить, работает организация с НДС или без него;

установить метку об упрощенной методике расчета, если такая применяется;

выбрать способ оформления авансовых счетов-фактур.

Некоторые проводки можно вносить вручную, хотя большая часть операций автоматизирована и вам не придется лишний раз проверять, какой счет должен оказаться в дебете, а какой в кредите.

«1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ» — удобное решение для предприятий, которым недостаточно возможностей базовой версии. Оплатите решение сейчас и получите бесплатную доставку и установку, а также 3 месяца сопровождения 1С:ИТС и сервисов.

Учет нескольких юридических лиц

В «1С:Бухгалтерия» можно вести учет по нескольким юридическим лицам одновременно. Для этого создают несколько отдельных компаний в справочнике «Организации». Тогда все остальные справочники будут общими для всех компаний, а отчетность и документы — формироваться отдельно по каждой.

В «1С:Бухгалтерия» есть возможность вести учет по обособленным подразделениям — филиалам. Если компания начисляет зарплату отдельно по филиалам и отчитывается в разные инспекции, нужно поставить галочку в настройках заработной платы «Расчет зарплаты по обособленным подразделениям».

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Складской учет и тара

В «1С:Бухгалтерия 8.3» можно вести складской учет по разделам:

Перемещение ТМЦ.

Списание ТМЦ.

Инвентаризация.

Оприходование излишков.

Списание недостач.

Если компания использует многоразовую тару — например, занимается доставкой бутилированной воды, то в 1С можно зарегистрировать отправку тары поставщикам или покупателям. А в дальнейшем — следить за ее возвратом. Фиксировать тару нужно в учете обычной продажи товара.

Решение «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» легко адаптировать к любой учетной политике, масштабу бизнеса и системе налогообложения: программа поддерживает многопользовательский режим;

подходит для организаций со сложной структурой, которые ведут учет по нескольким организациям или территориально распределенным базам данных;

можно вести учет подразделений, выделенных и не выделенных на отдельный баланс. 20% стоимости покупки можно вернуть услугами.

Операции по кассе и банку

Приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер — основные документы, которые используют, чтобы отразить движение денег в кассе.

Банковские операции проводятся на основе:

платежных поручений;

платежных требований;

зачислений на счет;

списаний со счета.

Отправить электронные документы в банк можно с помощью выгрузки платежки в ПО «Клиент Банк».

Дополнительные возможности

«1С:Бухгалтерия» учитывает резервы по сомнительным долгам в соответствии с законодательством — для настройки перейдите в блок «Настройки учета».

Конфигурация учитывает все требования по НДС, если компания работает на ОСНО. Также программа подойдет организациям на спецрежимах.

Конфигурация оснащена опцией, которая позволяет списывать косвенные расходы по итогам месяца в автоматическом режиме.

Можно проводить экспресс-проверки учета и быстро находить блоки с ошибками.

В программе есть функционал учета продаж и покупок товаров и услуг через посредников, в том числе через маркетплейсы.

В «1С:Бухгалтерия» есть разные виды цен: закупочные, оптовые и розничные. Вы можете вести учет по товарам, которые организация закупает и которые продает.

В программу встроен сервис «1С:Отчетность», с помощью которого можно формировать отчеты, подписывать их электронной подписью и отправлять в контролирующие органы прямо из 1С.

Купить 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ или 1С:Бухгалтерия 8 КОРП.

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