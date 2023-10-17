1С в облаке или аренда сервера для 1С: что выбрать

Что такое облако
Облако — это много разных серверов, которые объединились в одно информационное пространство. В облаке отлично уживаются программы, которым нужна надежность и отказоустойчивость, потому что даже если один сервер вышел из строя, это не приведет к тотальному сбою в работе всех программ.
С 1С удобно работать в облаке: можно установить большое число версий и конфигураций и подключить к ним пользователей по всему миру. Важно, чтобы у них был стабильный интернет.
Работать в облаке абсолютно безопасно:
Вашу электронную подпись помещают в специальное аппаратное хранилище ключей, которое имеет сертификат ФСБ.
Все серверы кондиционируют в режиме 24/7, чтобы не допустить перегревов и сбоев.
Все данные хранятся в специальных центрах обработки данных, а информация надежно защищена протоколом SSL, стандартом шифрования AES-256 и антивирусами.
Специалисты регулярно создают резервные копии данных.
Аренда 1С в облаке
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Как арендовать 1С в облаке
Есть два варианта, как арендовать 1С в облаке:
Арендовать выделенный облачный сервер
Вы получаете полноценный сервер, который не занимает места в вашем офисе, а находится в виртуальном пространстве. Если вы захотите увеличить его объем, достаточно сделать несколько кликов мышкой — не придется покупать новый и переносить данные со старого.
Аренда сервера отлично подойдет компаниям, у которых больше 15 постоянных пользователей 1С, стартапам, которые пока не могут позволить купить собственный сервер, удаленным офисам, интернет-магазинам. С помощью сервера вы обеспечите стабильную работу офиса и склада в единой информационной сети.
Преимущества аренды выделенного сервера:
Надежность. Дата-центр находится под круглосуточной охраной, имеет жесткий пропускной режим, видеонаблюдение, пожарную охрану, независимую автономную систему электропитания.
Сохранность данных — это обеспечивают защита от вирусов и резервное копирование.
Конфиденциальность. Доступ к вашим данным ограничен и возможен только по паролю, используются зашифрованные каналы связи.
Техническая поддержка осуществляется круглосуточно, без праздников и выходных.
Мощность. Ресурсы сервера принадлежат только вам, а не делятся между несколькими компаниями. Сервер работает без перебоев на компьютерах и мобильных устройствах.
Попробовать и оценить работу сервера можно уже сегодня с ВДГБ. Закажите аренду сервера для любой программы 1С от 7 400 руб./месяц. Вы получите:
бесплатную настройку и перенос данных в облако;
доступ к работе в 1С удаленно через интернет;
мониторинг, бэкапы, обновления;
администрирование и техподдержку 24/7.
Арендовать программу 1С по модели SaaS (по подписке)
В данном случае вам не нужно приобретать саму конфигурацию 1С и клиентские лицензии:
На сайте компании, которая предоставляет услуги аренды 1С, выберите нужную конфигурацию и укажите точное число пользователей.
Через несколько минут вам будет доступна программа с необходимым функционалом.
Вы можете загрузить свои базы из других версий программы или начать работать с чистого листа. Доступ к ней осуществляется через браузер, тонкий клиент или специальный ярлык.
В ежемесячную абонентскую плату входит стоимость лицензий и обслуживания системы.
Преимущества работы с арендой 1С в облаке:
Минимум дополнительных затрат: не нужно нанимать сотрудников для обслуживания 1С, покупать лицензии и обновлять программы.
Можно нанимать удаленных сотрудников и давать им доступ к данным. Все удаленные офисы и филиалы смогут работать в одной базе.
Есть возможность модернизировать программу под потребности вашего бизнеса.
Можно быстро увеличить или уменьшить число пользователей.
Программа интегрируется с CRM-системой.
Попробуйте аренду 1С до 30 дней бесплатно. Далее ежемесячная стоимость аренды — от 1085 руб./месяц. Программа обновляется автоматически, копии баз данных хранятся в двух местах. Специалисты ВДГБ переносят базы из «1С:Предприятие 8» бесплатно, оказывают круглосуточную поддержку и дают ежедневные консультации.
Выбирать между арендой сервера 1С и арендой 1С в облаке стоит в зависимости от масштаба и потребностей бизнеса, количества данных, числа рабочих мест и бюджета, которым располагает компания.
Аренда сервера 1С
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