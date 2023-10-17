1С в облаке или аренда сервера для 1С: что выбрать

Если вы уже решили, что коробочная версия 1С вам не подходит, хотите иметь доступ к информации из любой точки страны и мира — выбирайте онлайн-версии 1С. Осталось только решить, где будут храниться данные — в облачной 1С или на арендованном сервере. Разберемся, в чем разница.

Что такое облако

Облако — это много разных серверов, которые объединились в одно информационное пространство. В облаке отлично уживаются программы, которым нужна надежность и отказоустойчивость, потому что даже если один сервер вышел из строя, это не приведет к тотальному сбою в работе всех программ.

С 1С удобно работать в облаке: можно установить большое число версий и конфигураций и подключить к ним пользователей по всему миру. Важно, чтобы у них был стабильный интернет.

Работать в облаке абсолютно безопасно:

Вашу электронную подпись помещают в специальное аппаратное хранилище ключей, которое имеет сертификат ФСБ.

Все серверы кондиционируют в режиме 24/7, чтобы не допустить перегревов и сбоев.

Все данные хранятся в специальных центрах обработки данных, а информация надежно защищена протоколом SSL, стандартом шифрования AES-256 и антивирусами.

Специалисты регулярно создают резервные копии данных.

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Как арендовать 1С в облаке

Есть два варианта, как арендовать 1С в облаке:

Арендовать выделенный облачный сервер

Вы получаете полноценный сервер, который не занимает места в вашем офисе, а находится в виртуальном пространстве. Если вы захотите увеличить его объем, достаточно сделать несколько кликов мышкой — не придется покупать новый и переносить данные со старого.

Аренда сервера отлично подойдет компаниям, у которых больше 15 постоянных пользователей 1С, стартапам, которые пока не могут позволить купить собственный сервер, удаленным офисам, интернет-магазинам. С помощью сервера вы обеспечите стабильную работу офиса и склада в единой информационной сети.

Преимущества аренды выделенного сервера:

Надежность . Дата-центр находится под круглосуточной охраной, имеет жесткий пропускной режим, видеонаблюдение, пожарную охрану, независимую автономную систему электропитания.

Сохранность данных — это обеспечивают защита от вирусов и резервное копирование.

Конфиденциальность . Доступ к вашим данным ограничен и возможен только по паролю, используются зашифрованные каналы связи.

Техническая поддержка осуществляется круглосуточно, без праздников и выходных.

Мощность. Ресурсы сервера принадлежат только вам, а не делятся между несколькими компаниями. Сервер работает без перебоев на компьютерах и мобильных устройствах.

Попробовать и оценить работу сервера можно уже сегодня с ВДГБ. Закажите аренду сервера для любой программы 1С от 7 400 руб./месяц. Вы получите: бесплатную настройку и перенос данных в облако;

доступ к работе в 1С удаленно через интернет;

мониторинг, бэкапы, обновления;

администрирование и техподдержку 24/7.

Арендовать программу 1С по модели SaaS (по подписке)

В данном случае вам не нужно приобретать саму конфигурацию 1С и клиентские лицензии:

На сайте компании, которая предоставляет услуги аренды 1С, выберите нужную конфигурацию и укажите точное число пользователей.

Через несколько минут вам будет доступна программа с необходимым функционалом.

Вы можете загрузить свои базы из других версий программы или начать работать с чистого листа. Доступ к ней осуществляется через браузер, тонкий клиент или специальный ярлык.

В ежемесячную абонентскую плату входит стоимость лицензий и обслуживания системы.

Преимущества работы с арендой 1С в облаке:

Минимум дополнительных затрат: не нужно нанимать сотрудников для обслуживания 1С, покупать лицензии и обновлять программы.

Можно нанимать удаленных сотрудников и давать им доступ к данным. Все удаленные офисы и филиалы смогут работать в одной базе.

Есть возможность модернизировать программу под потребности вашего бизнеса.

Можно быстро увеличить или уменьшить число пользователей.

Программа интегрируется с CRM-системой.

Попробуйте аренду 1С до 30 дней бесплатно. Далее ежемесячная стоимость аренды — от 1085 руб./месяц. Программа обновляется автоматически, копии баз данных хранятся в двух местах. Специалисты ВДГБ переносят базы из «1С:Предприятие 8» бесплатно, оказывают круглосуточную поддержку и дают ежедневные консультации.

Выбирать между арендой сервера 1С и арендой 1С в облаке стоит в зависимости от масштаба и потребностей бизнеса, количества данных, числа рабочих мест и бюджета, которым располагает компания.

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