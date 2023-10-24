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Больничные

9 важных изменений в оплате больничных листов в программе 1С:Бухгалтерия

В 2023 году в России произошли существенные изменения в системе оплаты больничных листов, которые коснутся и нового 2024 года.
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9 важных изменений в оплате больничных листов в программе 1С:Бухгалтерия
Иллюстрация: ВДГБ

В рамках новых правил, разработанных для программы 1С:Бухгалтерия, было внесено ряд изменений, которые повлияют на расчет и выплату больничного пособия работникам.

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Переход на единую форму расчета больничных листов

Все данные о времени нетрудоспособности и начислениях будут учитываться в едином документе, что позволит сократить административные затраты и упростить процесс обработки информации.

Кроме того, новая система также предоставляет возможность автоматического формирования отчетов для контроля над выплатами.

Изменения в расчете пособия по нетрудоспособности

Другим важным изменением стала перестройка системы оплаты больничных листов на основе фактически отработанного времени. Это означает, что размер пособия будет зависеть от количества дней фактической нетрудоспособности работника. Введение данной практики позволит более точно учитывать реальные затраты предприятия на выплату пособий и сделать систему более справедливой для всех сторон.

Объединение фондов в Единый фонд социального страхования

Также произошли значительные изменения в оплате больничных листов, связанные с объединением фондов. Ранее работодатели осуществляли выплаты по временной нетрудоспособности из общего фонда социального страхования и обязаны были уплачивать дополнительные страховые взносы на эти выплаты.

Теперь же, все социальные выплаты, включая больничные листы, производятся из единого фонда социального страхования. Это означает, что работодатель уже не несет дополнительных расходов на страховые взносы для оплаты больничных листов.

Объединение фондов привело и к изменению порядка начисления и уплаты страховых взносов. Теперь все страховые платежи производятся только из заработной платы работника. Таким образом, работникам нет необходимости отдельно платить дополнительные взносы для получения больничного пособия.

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Расширение категории получателей пособия по нетрудоспособности

Расширилась и категория получателей выплат по больничным листам. Так, согласно обновленным правилам, в список получателей выплат были добавлены лица, осуществляющие уход за инвалидами I и II группы. Это означает, что теперь родственники или опекуны инвалидов могут оформить больничный лист и получать соответствующую компенсацию за уход.

Кроме того, в список новых получателей были включены лица, заботящиеся о детях-инвалидах до 18 лет. Это значит, что родители или опекуны детей с ограниченными возможностями смогут также претендовать на соответствующие выплаты при наличии больничного заключения.

Упразднение справки 182н

Одним из главных изменений в оплате больничных листов в 2023 году в программе 1С:Бухгалтерия стало упразднение справки 182н.

Ранее, для получения компенсации за больничный лист работникам необходимо было предоставить данную справку в бухгалтерию. Однако с 2023 года эта процедура отменена.

Теперь работодатели будут осуществлять выплаты по больничным листам на основании информации о времени нетрудоспособности, полученной из фонда социального страхования. Для этого необходимо заключить договор между работодателем и ФСС, который будет передавать данные о нетрудоспособности работника.

Упразднение справки 182н позволит значительно ускорить процесс выплаты по больничным листам и устранит необходимость представления дополнительных документов.

Это также поможет уменьшить бюрократическую нагрузку, как на работников, так и на бухгалтерию предприятия.

Оформление больничных «задним» числом

Ранее, при оформлении больничного листа, сотрудник мог указать только текущую дату начала болезни. Однако теперь программа позволяет указывать дату начала болезни за прошедший период.

Это изменение имеет ряд преимуществ. Во-первых, оно упрощает процесс оформления больничных для сотрудника и бухгалтерии. Если сотрудник, по какой-либо причине, не смог своевременно оформить больничный лист, он может это сделать после выздоровления без лишних сложностей.

Во-вторых, возможность оформления больничных «задним» числом позволяет точнее отражать фактический период болезни сотрудника. Иногда бывает так, что работник продолжает работать некоторое время после наступления болезни и затем обращается за больничным листом. Теперь его страховая компания или работодатель могут точно учесть период болезни и произвести соответствующую оплату.

Переход на электронную форму больничных листов

Произошел переход на электронную форму больничных листов. Теперь работники могут подавать заявления о временной нетрудоспособности через специальный электронный сервис, который интегрирован с бухгалтерской системой. Это позволяет сократить время на обработку документов и уменьшить вероятность ошибок при заполнении.

Для использования электронной формы больничных листов необходимо получить доступ к соответствующему сервису и пройти регистрацию. После этого работник может подавать заявление о временной нетрудоспособности онлайн, указывая все необходимые данные: период нетрудоспособности, причину и другую информацию.

Полученное заявление автоматически передается в 1С:Бухгалтерия, где осуществляется расчет оплаты больничного по новым правилам. Система учитывает все изменения в законодательстве и предоставляет возможность точно рассчитать размер выплаты работнику.

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Появление кода 38

В программе 1С:Бухгалтерия произошли изменения в оплате больничных листов. Один из значительных моментов — появление нового кода 38 в поле «иное». Этот код предназначен для указания дополнительной информации о выплате по больничным.

Он позволяет более точно отразить особенности оплаты больничных, таких как выплата вознаграждения за время временной нетрудоспособности или компенсация расходов на лечение. Теперь бухгалтерам стало проще и удобнее пользоваться программой при расчетах по больничным листам.

Код 38 можно использовать для указания различных сумм, которые не подпадают под другие коды оплаты больничных листов. Например, если работник получает некоторую компенсацию за пропущенные рабочие дни в период временной нетрудоспособности, эта сумма может быть указана с использованием кода 38.

Новые правила по срокам предоставления больничных листов в 2023 году

Теперь работодатель должен предоставить данные для расчета больничного в объединенный фонд всего за 3 дня. Нарушение сроков может повлечь за собой штрафные санкции.

Новые правила также касаются и компенсации за пропущенное время работы из-за болезни.

В случае, если работник предоставил больничный лист не позднее указанного срока, он имеет право на полную компенсацию за все дни пропущенной работы. Однако, при предоставлении больничного листа после установленного срока, работник может лишиться возможности получить полную компенсацию.

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Комментарии

11
  • Логотип Королева
    Королева 7 часов назад

    Королевская

    работодатель должен предоставить больничный лист своему сотруднику не позднее чем через 10 рабочих дней после его выдачи медицинским учреждением. Это обязательное требование, нарушение которого может повлечь за собой штрафные санкции

    Работодатель должен предоставить???

    • Логотип VDGB
      VDGB 5 часов назад

      Компания ВДГБВДГБ

      Спасибо, что заметили ошибки. Исправили) 

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 5 часов назад

        Главный бухгалтер

        заметили ошибки. Исправили) 

        это Вы про одно единственное слово??

        Я уже третий раз статью прочитал

        что бы исправить - нужно её удалить!

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 6 часов назад

    Главный бухгалтер

    А про что статья-то была??

    что изменилось? что справку-182 больше не выдают? а все другие "изменения" про что были???

    • Логотип Королева
      Королева 6 часов назад

      Королевская

      про то, что работодатель должен предоставить сотруднику больничный лист, хахаха

    • Логотип VDGB
      VDGB 5 часов назад

      Компания ВДГБВДГБ

      Кроме того, что была отменена справка 182, произошли и другие изменения, в частности:

      - С 2023 года ФСС Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России ПФР объединены в единый Социальный фонд России

      - Стало возможным оформлять больничные "задним числом"

      - Также произошел переход на электронные больничные листы. 

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 5 часов назад

        Главный бухгалтер

        - С 2023 года ФСС Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России ПФР объединены в единый Социальный фонд России

        и больничный лист сразу стал рассчитываться по другому??  я почему-то не заметил!

        И самое глобальное изменение - он стал считать по дням болезни!!! И особенно сильное удивление - он оказыавается за счёт фондов стал оплачиваться и предприятие затрат не несут!!! А раньше как??

        - Стало возможным оформлять больничные "задним числом"

        Очень интересно прямо! Приходишь в больничку и говоришь "а выпишите-ка мне больничный лист за прошлую неделю". Неужели правда оформляют??

        Ну... предположим - да. Работодателю сие не ведомо. Оформят - и ладно: наше дело телячье - оформим расчёты хоть за прошлогодний.

        - Также произошел переход на электронные больничные листы. 

        с 2023 года ???

      • Логотип Королева
        Королева 4 часа назад

        Королевская

        Также произошел переход на электронные больничные листы. 

        ну уж не в 2023, гораздо раньше.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 5 часов назад

    Главный бухгалтер

    Теперь работодатель должен оформить больничный и передать данные в Фонд не позднее 10 дней после выдачи его медучреждением. Это обязательное требование, нарушение которого может повлечь за собой штрафные санкции.

    Кстати (даже если не правильно сформулировано на счёт кто чего оформляет - пропустим) ответить на запрос о поступлении больничного листа нужно в течение ТРЁХ дней! а вовсе не 10.

  • Логотип Мирам
    Мирам 5 часов назад

    мне тоже нужен перевод вот этого:

    Новые правила также касаются и компенсации за пропущенное время работы из-за болезни. В случае, если работник предоставил больничный лист не позднее указанного срока, он имеет право на полную компенсацию за все дни пропущенной работы.

  • Логотип Королева
    Королева 4 часа назад

    Королевская

    Теперь работодатель должен оформить больничный и передать данные в Фонд не позднее 10 дней после выдачи его медучреждением.

    Вот кто-то прочтет, поверит вам, а потом штраф получит, если не ответит на Запрос за 3 дня. Штраф 5 тыс, между прочим.

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