Логотип ВДГБ
ВДГБ
Маркировка товаров

Маркировка товаров: новые группы с сентября 2023 года

С 1 сентября 2023 года началась маркировка новых групп товаров. А значит, еще больше компаний должны зарегистрироваться в ГИС МТ. Расскажем, что уже маркируют с сентября и для каких товаров правила изменятся в ближайшем будущем.
24
Маркировка товаров: новые группы с сентября 2023 года
Иллюстрация: vecstock/freepik

Что нужно маркировать с 1 сентября 2023 года

Безалкогольные напитки

Среди напитков, которые нужно маркировать:

  • напитки безалкогольные, в том числе газированные, с добавками сахара или сока;

  • напитки на растительном сырье;

  • фруктовые и ягодные компоты;

  • морсы и квасы;

  • фруктовые, ореховые и овощные соки.

Организациям, которые участвуют в обороте напитков, нужно зарегистрироваться в ГИС МТ в течение семи дней от начала работы с такими товарами. Точный перечень напитков можно узнать с помощью кодов ТНВЭД и ОКПД-2. Например, нужно наносить DataMatrix-код на тот квас, который относится к категориям ТН ВЭД ЕАЭС 2206 00 590 1 и 2206 00 890 1. Производители и импортеры проверяют, нужна ли продукции маркировка, именно по кодам.

С 1 декабря 2023 — нужно наносить DataMatrix коды на напитки в стекле и полимерной таре.

С 1 марта 2024 — стартует маркировка напитков в банках. 

С 1 июня 2024 — маркировка понадобится любому виду напитков, при этом неважно, в какой таре они выпускаются.

Детская вода

Компании, которые производят или ввозят в страну воду для детского питания, с 1 сентября 2023 года должны проходить регистрацию в ГИС МТ и наносить DataMatrix-коды на свою продукцию. Также они направляют в систему информацию о поставках маркированной воды.

Сведения об обороте и выводе из оборота, включая продажи в розницу, они начнут отправлять в систему с 1 марта 2024 года.

С 1 марта 2025 года нужно будет передавать информацию об обороте каждой бутыли — это касается не только детской, но и любой другой воды в упаковке.

Все что нужно знать о маркировке товаров в России, почитать можно здесь

Медицинские изделия

Компаниям-производителям, а также импортерам с 1 сентября 2023 нужно регистрироваться в ГИС МТ. Это не относится к тем, кто участвовал в эксперименте по маркировке медизделий — такие организации уже есть в системе.

С 1 октября 2023 года DataMatrix код нужно нанести на:

  • обеззараживатели — очистители воздуха;

  • ортопедическую обувь и стельки.

Если на 1 октября 2023 года на складе были немаркированные товары, которые уже ввели в оборот ранее, то их можно реализовать без кода до окончания срока годности (кроме отдельных товаров, у которых есть установленный срок службы).

С 1 марта 2024 года список товаров, на которых должен быть DataMatrix код, дополнят новые категории:

  • слуховые аппараты;

  • коронарные стенты;

  • томографы;

  • санитарно-гигиенические изделия.

С 1 сентября 2024 года нужно отправлять данные о выводе из оборота таких товаров, с 1 сентября 2025 года — отчитываться по каждому изделию, которое находится в обороте.

Обязательная маркировка табака и табачной продукции

Сервис готовых решений для торговли маркированной табачной продукцией

БАДы

Маркировка БАДов также стартовала с начала сентября, а с 1 октября 2023 года производители, импортеры, и аптеки не смогут отпускать товары без кодов. Информацию о вводе БАДов в оборот нужно отправлять в «Честный ЗНАК». 

С 1 марта 2024 года организации будут отчитываться о выводе БАД из оборота.

С 1 мая 2024 года участники направляют сведения об обороте в объемно-сортовом формате.

С 1 сентября 2025 года компании будут отчитываться об обороте каждой отдельной упаковки БАДов.

Кресла-коляски

Как и в предыдущем случае, участники регистрируются в ГИС МТ уже с начала сентября, а с 1 октября 2023 года должны будут отчитываться о вводе в оборот кресел в «Честный ЗНАК». У компаний есть еще год — до 1 сентября 2024 года, чтобы нанести коды на товары, которые уже есть на складах. 

С 1 ноября 2023 года импортерам нельзя будет отпускать ввезенную продукцию, если на ней нет DataMatrix-кода.

С 1 сентября 2024 года необходимо вести учет каждого экземпляра кресел и отчитываться по выводу их из оборота. 

Антисептики для рук

Регистрация участников стартовала: до 1 октября 2023 года компаниям, которые производят или ввозят антисептики, нужно купить программное обеспечение и технические средства, чтобы наносить на продукцию DataMatrix коды. 

С 1 октября 2023 года данные о вводе маркированной продукции в оборот будут отправляться в ГИС МТ.

С 1 марта 2024 года компании и ИП будут отчитываться о розничных продажах антисептиков с помощью сканирования кодов на кассе. До этого им нужно приобрести специальные 2D-сканеры, которые считывают код, и настроить кассовое ПО.

С 1 мая 2024 года участники рынка передают в систему данные о движении товаров в объемно-сортовом формате, а с 1 сентября 2025 года — сообщают в ГИС МТ о движении каждой единицы продукции.

Обязательная маркировка табака и табачной продукции уже идет! 

Компания «ВДГБ» предлагает готовое решение для маркировки табака. Поможем организовать работу по постановлению Правительства от 28.02.2019 № 224 «под ключ» — от регистрации в системе и до розничной продажи:

  • помогаем получить КЭП и зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе»;

  • обновляем онлайн-кассу, подключаем к ОФД и настраиваем 2D-сканер;

  • обучаем и консультируем сотрудников.

Готовые решения для маркировки других товарных групп, можно заказать здесь.

Что еще меняется

С 1 октября 2023года необходимо обязательно маркировать пивную продукцию и слабоалкогольные напитки, которые выпускаются в стекле и полимерной упаковке, а также никотиносодержащую продукцию, сигареты и вейпы.

С 1 декабря 2023 года организации из сферы общепита, в том числе государственные столовые и кафе, которые приобретают упакованную воду и молочную продукцию для своих нужд, должны передавать в «Честный ЗНАК» данные о выводе этих товаров из оборота.

Также с 1 декабря этого года обязанность маркировать молочную продукцию появится у фермеров (КФХ и СПК). 

Возможно, начнется маркировка продукции легкой промышленности: в список товаров, которые нужно маркировать, вошло 13 категорий — от пальто и ветровок до изделий из фетра. Предполагается, что маркировка начнется с 1 декабря 2023 года, но окончательного постановления пока нет.

В компании «ВДГБ» можно заказать решения для обязательной маркировки молока и молочной продукции, обуви и одежды. Специалисты внедрят систему маркировки в доработанные конфигурации «1С»:

  • Помогут получить КЭП и зарегистрироваться в системах маркировки — «Честный ЗНАК» и системе «Меркурий» для молочных продуктов.

  • Закажут в «Честном ЗНАКе» DataMatrix-коды и напечатают их.

  • Обновят кассовое программное обеспечение и при необходимости заменят ККТ, подключат ее к ОФД.

  • Настроят ЭДО и учетную систему «1С».

Маркировка 1С

Решения для обязательной маркировки молока и молочной продукции, обуви и одежды

Реклама: ООО «ВДГБ», ИНН 7718191795, erid: LjN8JuJTB

ВДГБ

ВДГБ

Вместе Достигнем Гораздо Большего

625 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Аутстаффинг

    В каких случаях аутстаффинг особенно выгоден бизнесу

    Аутстаффинг позволяет использовать услуги работников, формально нанятых другой компанией. Он помогает оптимизировать расходы и повысить эффективность работы. Разберемся, в каких случаях аутстаффинг действительно необходим бизнесу и на что обращать внимание при выборе аутстаффинговой компании.

    В каких случаях аутстаффинг особенно выгоден бизнесу
    5
    Маркетинг

    Покупки на распродажах сократились на 4-7%

    Первая волна распродаж вопреки ожиданиям продавцов не привела к росту спроса на товары.

    3

    Календарь вебинаров

    25
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Налоги, взносы, пошлины

    ФНС объяснила, что делать при отсутствии налоговых уведомлений

    Рассылка уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество, стартовала в сентябре. В ФНС рассказали, что делать гражданам, которые не получили «письмо счастья» за 2022 год.

    59
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ
    Маркировка товаров

    Маркировка товаров: новые группы с сентября 2023 года

    С 1 сентября 2023 года началась маркировка новых групп товаров. А значит, еще больше компаний должны зарегистрироваться в ГИС МТ. Расскажем, что уже маркируют с сентября и для каких товаров правила изменятся в ближайшем будущем.

    Маркировка товаров: новые группы с сентября 2023 года
    23
    Воинский учет

    🎓Вебинар. Воинский учет: последние новости + образцы документов. 29 ноября в 15:00 мск!

    Воинский учет ужесточается. Грядут изменения и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.

    33

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Финансовый анализ

    Что такое рентабельность валовой прибыли? Как ее рассчитать

    Оценка эффективности бизнеса чаще всего ассоциируется с объёмом выручки и прибыли. Однако для полноценного анализа нужны и другие показатели. Среди них — валовая прибыль и рентабельность.

    Что такое рентабельность валовой прибыли? Как ее рассчитать
    1
    51
    Самозанятые

    Иностранцы из СНГ смогут получить статус самозанятых

    Жители СНГ должны иметь право получить статус самозанятого в России так же, как и иностранцы из стран ЕАЭС.

    1
    48

    Курсы повышения
    квалификации

    21     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Налоги, взносы, пошлины

    ФНС России повысит лимит по отсрочке, рассрочке и инвестиционному налоговому кредиту

    Отсрочку, рассрочку в размере не более 50 миллионов рублей можно будет получить через региональное управление ФНС России, это упростит процесс.

    13
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Когда отмечается День бухгалтера в России и почему две даты?

    С праздником. Немного истории. День бухгалтера в России не закреплен на государственном уровне, поэтому счетоводам приходится праздновать его самим. И в календаре можно найти сразу две даты — 10 и 21 ноября. Почему же так вышло?

    133
    Логотип Зионек
    Зионек
    Интернет и IT

    Мы говорим Битрикс, подразумеваем… что? Шпаргалка по официальным названиям разных версий Битрикс

    Эта статья поможет быстро разобраться, что означает приставка «1С» в 1С-Битрикс24 — и вообще, какие технические различия скрываются за различными названиями версий Битрикс.

    1
    21
    Воинский учет

    Отменили один из отчетов по воинскому учету, но осталось еще девять

    Компаниям больше не надо до 1 ноября сдавать сведения о лицах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Осталось всего девять отчетов.

    499

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Пенсии

    😟 ИП сокрушаются, что за фиксированные взносы им дают мало баллов для пенсии

    Будущая пенсия ИП формируется очень медленными темпами. Раньше предпринимателям давали 1 балл в год, а теперь – и того меньше. Между тем, для права на пенсию надо набрать как минимум 30 баллов.

    1
    191
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Как применять ЕНС: инструкция для организаций, ИП и налоговых агентов

    В 2023 году произошли кардинальные изменения в порядке уплаты налогов. Вместо привычных платежек теперь используют единый налоговый счет. Разберем, что такое ЕНС и как с ним работать.

    Как применять ЕНС: инструкция для организаций, ИП и налоговых агентов
    47

    Разборы законов

    1 034
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Детские пособия

    Для оформления пособия по уходу за ребенком отцу справка от матери не нужна

    Оформить отпуск по уход за ребенком с выплатой пособия до 1,5 лет может не только мама, но и папа. Такой возможностью воспользовались 30 тыс. российских мужчин.

    66
    Логотип KL
    KL
    Интернет и IT

    Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных

    Утечка финансовой информации может ухудшить репутацию компанию и повлечь потерю денег. Это и прямые убытки, и расходы, чтобы исправить последствия разглашения данных, затраты на судебные разбирательства, налоговые проверки, а еще — потеря заказчиков и даже остановка бизнес-процессов. Расскажем, как минимизировать риск потери данных в финансовом секторе.

    Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных
    1
    139
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как реагировать на уведомление о непредставлении РСВ и блокировке счета?

    Добрый день! Получили уведомление из налоговой о непредставлении РСВ за 9 мес 2023 со сроком 25.10.2023. Грозятся заблокировать счет. РСВ сдали и получили положительный протокол 24.10.2023. Как реагировать, пожалуйста, помогите

    2
    116
    Расходы по налогу на прибыль

    ⚡ Повышают нормы компенсации за личное авто. Вместо 1 200 будет 2 400 руб.

    Размер компенсации за использование личного авто сотрудников в служебных целях увеличится вдвое.

    5
    265
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Новое IPO — Евротранс или АЗС Трасса, тысяча чертей

    Бум IPO продолжается, на очереди Евротранс и их сеть заправок Трасса. Конечно, о нём уже давно было известно, тем не менее, оно на данный момент ближайшее, если только кто-то неожиданно не успеет заскочить раньше. Амбассадором для хайпа даже выбрали известного Боярского, в честь которого даже был назван коктейль.

    Новое IPO — Евротранс или АЗС Трасса, тысяча чертей
    2
    36
    Отчетность в СФР

    Будет новый список бюджетников для формы ЕФС-1

    Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 с данными о зарплате ежемесячно сдают бюджетные организации определенных сфер деятельности (по перечню кодов ОКВЭД). Этот перечень изменят.

    89
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы

    Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

    Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы
    12 тыс.