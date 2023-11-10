Маркировка товаров: новые группы с сентября 2023 года

С 1 сентября 2023 года началась маркировка новых групп товаров. А значит, еще больше компаний должны зарегистрироваться в ГИС МТ. Расскажем, что уже маркируют с сентября и для каких товаров правила изменятся в ближайшем будущем.

Что нужно маркировать с 1 сентября 2023 года

Безалкогольные напитки

Среди напитков, которые нужно маркировать:

напитки безалкогольные, в том числе газированные, с добавками сахара или сока;

напитки на растительном сырье;

фруктовые и ягодные компоты;

морсы и квасы;

фруктовые, ореховые и овощные соки.

Организациям, которые участвуют в обороте напитков, нужно зарегистрироваться в ГИС МТ в течение семи дней от начала работы с такими товарами. Точный перечень напитков можно узнать с помощью кодов ТНВЭД и ОКПД-2. Например, нужно наносить DataMatrix-код на тот квас, который относится к категориям ТН ВЭД ЕАЭС 2206 00 590 1 и 2206 00 890 1. Производители и импортеры проверяют, нужна ли продукции маркировка, именно по кодам.

С 1 декабря 2023 — нужно наносить DataMatrix коды на напитки в стекле и полимерной таре.

С 1 марта 2024 — стартует маркировка напитков в банках.

С 1 июня 2024 — маркировка понадобится любому виду напитков, при этом неважно, в какой таре они выпускаются.

Детская вода

Компании, которые производят или ввозят в страну воду для детского питания, с 1 сентября 2023 года должны проходить регистрацию в ГИС МТ и наносить DataMatrix-коды на свою продукцию. Также они направляют в систему информацию о поставках маркированной воды.

Сведения об обороте и выводе из оборота, включая продажи в розницу, они начнут отправлять в систему с 1 марта 2024 года.

С 1 марта 2025 года нужно будет передавать информацию об обороте каждой бутыли — это касается не только детской, но и любой другой воды в упаковке.

Все что нужно знать о маркировке товаров в России, почитать можно здесь.

Медицинские изделия

Компаниям-производителям, а также импортерам с 1 сентября 2023 нужно регистрироваться в ГИС МТ. Это не относится к тем, кто участвовал в эксперименте по маркировке медизделий — такие организации уже есть в системе.

С 1 октября 2023 года DataMatrix код нужно нанести на:

обеззараживатели — очистители воздуха;

ортопедическую обувь и стельки.

Если на 1 октября 2023 года на складе были немаркированные товары, которые уже ввели в оборот ранее, то их можно реализовать без кода до окончания срока годности (кроме отдельных товаров, у которых есть установленный срок службы).

С 1 марта 2024 года список товаров, на которых должен быть DataMatrix код, дополнят новые категории:

слуховые аппараты;

коронарные стенты;

томографы;

санитарно-гигиенические изделия.

С 1 сентября 2024 года нужно отправлять данные о выводе из оборота таких товаров, с 1 сентября 2025 года — отчитываться по каждому изделию, которое находится в обороте.

Обязательная маркировка табака и табачной продукции Сервис готовых решений для торговли маркированной табачной продукцией Заказать маркировку

БАДы

Маркировка БАДов также стартовала с начала сентября, а с 1 октября 2023 года производители, импортеры, и аптеки не смогут отпускать товары без кодов. Информацию о вводе БАДов в оборот нужно отправлять в «Честный ЗНАК».

С 1 марта 2024 года организации будут отчитываться о выводе БАД из оборота.

С 1 мая 2024 года участники направляют сведения об обороте в объемно-сортовом формате.

С 1 сентября 2025 года компании будут отчитываться об обороте каждой отдельной упаковки БАДов.

Кресла-коляски

Как и в предыдущем случае, участники регистрируются в ГИС МТ уже с начала сентября, а с 1 октября 2023 года должны будут отчитываться о вводе в оборот кресел в «Честный ЗНАК». У компаний есть еще год — до 1 сентября 2024 года, чтобы нанести коды на товары, которые уже есть на складах.

С 1 ноября 2023 года импортерам нельзя будет отпускать ввезенную продукцию, если на ней нет DataMatrix-кода.

С 1 сентября 2024 года необходимо вести учет каждого экземпляра кресел и отчитываться по выводу их из оборота.

Антисептики для рук

Регистрация участников стартовала: до 1 октября 2023 года компаниям, которые производят или ввозят антисептики, нужно купить программное обеспечение и технические средства, чтобы наносить на продукцию DataMatrix коды.

С 1 октября 2023 года данные о вводе маркированной продукции в оборот будут отправляться в ГИС МТ.

С 1 марта 2024 года компании и ИП будут отчитываться о розничных продажах антисептиков с помощью сканирования кодов на кассе. До этого им нужно приобрести специальные 2D-сканеры, которые считывают код, и настроить кассовое ПО.

С 1 мая 2024 года участники рынка передают в систему данные о движении товаров в объемно-сортовом формате, а с 1 сентября 2025 года — сообщают в ГИС МТ о движении каждой единицы продукции.

Обязательная маркировка табака и табачной продукции уже идет!

Компания «ВДГБ» предлагает готовое решение для маркировки табака. Поможем организовать работу по постановлению Правительства от 28.02.2019 № 224 «под ключ» — от регистрации в системе и до розничной продажи: помогаем получить КЭП и зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе»;

обновляем онлайн-кассу, подключаем к ОФД и настраиваем 2D-сканер;

обучаем и консультируем сотрудников. Готовые решения для маркировки других товарных групп, можно заказать здесь.

Что еще меняется

С 1 октября 2023года необходимо обязательно маркировать пивную продукцию и слабоалкогольные напитки, которые выпускаются в стекле и полимерной упаковке, а также никотиносодержащую продукцию, сигареты и вейпы.

С 1 декабря 2023 года организации из сферы общепита, в том числе государственные столовые и кафе, которые приобретают упакованную воду и молочную продукцию для своих нужд, должны передавать в «Честный ЗНАК» данные о выводе этих товаров из оборота.

Также с 1 декабря этого года обязанность маркировать молочную продукцию появится у фермеров (КФХ и СПК).

Возможно, начнется маркировка продукции легкой промышленности: в список товаров, которые нужно маркировать, вошло 13 категорий — от пальто и ветровок до изделий из фетра. Предполагается, что маркировка начнется с 1 декабря 2023 года, но окончательного постановления пока нет.

В компании «ВДГБ» можно заказать решения для обязательной маркировки молока и молочной продукции, обуви и одежды. Специалисты внедрят систему маркировки в доработанные конфигурации «1С»:

Помогут получить КЭП и зарегистрироваться в системах маркировки — «Честный ЗНАК» и системе «Меркурий» для молочных продуктов.

Закажут в «Честном ЗНАКе» DataMatrix-коды и напечатают их.

Обновят кассовое программное обеспечение и при необходимости заменят ККТ, подключат ее к ОФД.

Настроят ЭДО и учетную систему «1С».

Маркировка 1С Решения для обязательной маркировки молока и молочной продукции, обуви и одежды Заказать услугу

Реклама: ООО «ВДГБ», ИНН 7718191795, erid: LjN8JuJTB