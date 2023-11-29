«1С:Комплексная автоматизация» для нужд производства

«1С:Комплексная автоматизация» помогает автоматизировать производственный учет. В ней можно вводить спецификации, передавать ресурсы в производство, оформлять документы по выпуску продукции, рассчитывать себестоимость и создавать разнообразные отчеты для принятия оперативных решений.

Автоматизированное планирование производства

Ресурсные спецификации включают информацию, благодаря которой можно разработать оперативный план производства на определенный временной период. В рамках оперативного плана можно указать, какую продукцию и в каких объемах предприятие планирует производить.

Чтобы сформировать план, нужно указать начальную и конечную даты, а также сценарий планирования с подробным распределением по периодам. Например, в начале каждой недели необходимо вводить количество продукции, которая планируется к выпуску.

В оперативном плане можно заменять материалы на аналогичные, если такую практику используют на производстве.

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Этапы запуска производства

Заказ материалов — первый шаг в процессе производства, который предусмотрен в программе «1С:Комплексная автоматизация». Без выполнения этого этапа невозможно корректно оформить выпуск продукции.

Для успешного запуска производства необходимо заказать материалы для производственных цехов. В документе «Заказ материалов в производство» можно автоматически сформировать список необходимых материалов, исходя из заказов на производство конкретных продуктов.

Этот документ позволяет раскрыть каждый элемент продукции по материалам из действующей спецификации.

Таким образом, материалы со склада поступают в производство регулярно и вовремя в количестве, которое нужно для текущего производства продукции.

С помощью справочника «Назначения» можно резервировать материалы в производстве исключительно для определенного заказа или проекта и запретить выдавать их под другие назначения.

Операции производства без заказа

Благодаря документу «Производство без заказа» можно выпускать продукцию без привязки к конкретному заказу: она поступает на склад для последующей продажи, переработки или использования в конвейерном производстве. В документе нужно указать склад-получатель, назначение продукции и спецификацию.

В «1С:КА» можно сравнивать данные заказов с информацией о выпуске продукции, формировать отчеты о состоянии сырья, материалов и незавершенной продукции, трудозатратах.

Незавершенное производство включает партии незавершенной продукции и связанные с ними затраты.

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Распределение материалов

На основе спецификации и документов по выпуску продукции или полуфабрикатов система автоматически или полуавтоматически распределяет материалы и работы.

Можно указать номенклатуру материалов и список заказов на производство, а следующие этапы, которые связаны с распределением, вычисляются автоматически.

Для эффективного распределения необходимо установить правила на уровне партий или статей затрат.

Затраты можно распределять на вышестоящие или нижестоящие подразделения, а также использовать текущее подразделение.

Различные правила распределения, такие как распределение по долям, в рамках подразделений, направлений деятельности и других аналитических критериев позволяют более гибко управлять затратами. Для каждой аналитики есть возможность указать соответствующий бухгалтерский счет для списания затрат.

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Расходы

Помимо распределения материалов и выполнения работ, в системе можно эффективно управлять производственными расходами. Первый этап — создание и компиляция данных о них в отдельной таблице.

Далее при помощи автоматизированных или полуавтоматизированных процессов строки таблицы можно выделить для более точного распределения расходов. При этом система использует аналитику, которая связана с различными статьями расходов. Так можно более эффективно распределить расходы, которые касаются производства продукции.

Важно отметить, что в управленческом и бухгалтерском учете используют различные методы анализа для более точного и детализированного распределения производственных расходов.

Давальческая схема

Давальческая схема с привлечением внешнего переработчика начинается с формирования документа «Заказ переработчику», где определяют ключевые параметры производства: информацию о продукции, ее количестве и предполагаемой дате поступления на склад.

В разделе «Сырье и материалы» указывают давальческие материалы с детализацией даты отгрузки, объема и залоговой стоимости.

Для фиксации передачи материалов создается документ «Передача сырья переработчику», в котором устанавливают склад, объем передаваемого материала и его залоговую стоимость.

Поступление готовой продукции оформляется через документ «Поступление от переработчика», который связан с соответствующим заказом на переработку. По завершении производственного цикла генерируется «Отчет переработчика», который содержит информацию о выпущенной продукции и расходе сырья. Давальческая схема в «1С:КА» обеспечивает прозрачный учет передачи сырья и готовой продукции благодаря детализации себестоимости по различным составляющим.

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Трудозатраты

Для автоматизированного учета затрат в системе «1С:Комплексная автоматизация» предусмотрен документ «Выработка сотрудников», который обеспечивает учет трудозатрат за определенный период времени.

В рамках этого документа необходимо указать вид работ, а также статью калькуляции, на которую распределяются расходы. Кроме того, есть возможность указать конкретных сотрудников, которые выполняют работы в заданный период с учетом коэффициентов трудового участия (КТУ).

Этот механизм позволяет детально распределить заработную плату сотрудников по видам работ. Так проще анализировать расходы и выявлять, какие работы и какие сотрудники внесли наибольший вклад в производственный процесс.

Важно отметить, что схема разделения статей затрат на выработку сотрудников с применением КТУ является классическим методом распределения трудозатрат между сотрудниками. Необходимо тщательно вести табель учета рабочего времени, чтобы убедиться, что каждый сотрудник был на рабочем месте во время выполнения конкретных работ.

Оптимизация производства

Отчет по себестоимости продукции в системе «1С:Комплексная автоматизация» помогает анализировать затраты на производство с учетом различных параметров, таких как заказы, проекты и клиенты. В отчет включают основные статьи калькуляции: материалы, упаковку, общепроизводственные расходы и заработную плату.

Эффективное управление производством обеспечивает обработка «Состояние обеспечения заказов». Она позволяет отслеживать нехватку материалов. Эту информацию используют, чтобы своевременно снабжать производство необходимыми материалами с учетом актуального состояния заказов. Возможность рассчитать конкретные параметры позволяет эффективно планировать закупки и обеспечивать производство ресурсами.

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