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1С в облаке: плюсы и минусы, о которых нужно знать бизнесу

1С значительно упрощает бизнес-процессы, автоматизирует ключевые операции и уменьшает влияние человеческого фактора. Сейчас все больше компаний предпочитают использовать облачные версии программы 1С вместо установки ее на собственные серверы. Этот подход имеет свои преимущества, но также сопряжен с несколькими недостатками.
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1С в облаке: плюсы и минусы, о которых нужно знать бизнесу
Иллюстрация: SHVETS production/pexels

Чем аренда 1С в облаке отличается от «1С:ФРЕШ»

Самыми распространенными являются два варианта использования программы 1С через Интернет — сервис «1С:ФРЕШ» и аренда 1С в облаке. Оба варианта позволяют работать с программами 1С из любой точки мира через Интернет.

Есть различия в конфигурациях, доступных в сервисах. Например, пользоваться «1С:ERP» или «1С:Бухгалтерия ПРОФ» можно через ФРЕШ, а ПП «1С:Управление автотранспортом 8 ПРОФ» — с помощью аренды 1С в облаке. То есть в аренду доступны и отраслевые конфигурации программы. 

Кроме того, одним из основных отличий является доступ к конфигуратору. Конфигуратор нужен, чтобы администрировать информационные базы и вносить в них изменения. Он предусмотрен только для пользователей сервиса «Аренда 1С». В сервисах «1С:ФРЕШ» расширить возможности приложений можно с помощью расширений конфигураций и дополнительных обработок.

Зачем переходить на 1С в облаке

При переходе на облачную версию 1С пользователи получают следующие преимущества:

  • Экономия бюджета.

Переход на облачную 1С позволяет компаниям сэкономить деньги, так как нет необходимости в собственных серверах для хранения данных и обеспечения быстрой работы базы. Бесплатные обновления, которые выполняются автоматически, также позволяют экономить на подписке на обновления ИТС.

  • Эффективное управление персоналом.

Облачная 1С позволяет новым сотрудникам быстро включаться в рабочий процесс, а компания сокращает расходы на лицензии после увольнения. Оплата производится только за активных пользователей и объем хранимых данных.

  • Повышенная надежность данных.

В отличие от физических носителей, облачная 1С обеспечивает высокий уровень защиты данных от вирусных атак, а регулярные резервные копии предотвращают потерю важной информации в случае чрезвычайных ситуаций.

  • Глобальный доступ к данным.

Все подразделения компании могут работать в единой облачной базе с доступом к интернету. Это обеспечивает возможность удаленной работы сотрудников из разных точек мира, что особенно важно в условиях географической децентрализации.

  • Техническая поддержка и гибкость.

Пользователи всегда могут рассчитывать на поддержку поставщика облачных услуг. Поэтому не нужно привлекать штатных специалистов для решения проблем. Также облачная программа позволяет легко регулировать количество рабочих мест в зависимости от потребностей предприятия.

  • Автоматические обновления.

Специалисты обслуживающей организации следят за актуальностью и безопасностью системы и регулярно устанавливают обновления как на платформу, так и на конфигурации 1С.

  • Мобильность и удобство.

Для входа можно использовать планшет, смартфон, ноутбук, ПК.

Аренда программы 1С в облаке позволяет вам без лишних забот использовать «1С» через интернет без покупки программ, лицензий и обслуживания собственных серверов. Возможность подключения до двух программ при одном подключении! Цена аренды начинается всего от 1085 рублей в месяц.

Преимущества включают в себя автоматическое обновление программного обеспечения, хранение копий баз данных в двух местах, а также ежедневные консультации и техническую поддержку 24/7. Перенос базы данных из «1С:Предприятие 8» осуществляется бесплатно.

Столь значимые преимущества делают облачное решение популярным среди множества компаний. Хотя, конечно, есть и некоторые недостатки облачной версии, о которых следует помнить. 

Аренда 1С в облаке

Работайте в «1С» через интернет без забот, покупки программ, лицензий и серверов! 1С в аренду – до двух программ за одно подключение!

Недостатки использования 1С в облачном решении

Среди недостатков можно выделить такие:

  • Отсутствие интернета приводит к невозможности доступа к базе данных.

  • Есть риск потери базы данных, если не удается оплатить тарифный план.

  • Важно тщательно выбирать, кому предоставлять права доступа к базе данных.

  • Не получится запретить обновления и остаться на предыдущей версии, что может привести к дополнительным расходам при переходе на новые версии.

  • Ограничение возможности внесения изменений в конфигурацию без участия программиста.

  • Не все обработки, доступные в сети или созданные программистом, могут корректно работать в облачной среде. Для размещения в облаке необходимо получение разрешения от компании 1С.

На что обратить внимание при выборе 1С в облаке

Если компания выбирает для себя вариант аренды 1С в облаке, нужно учесть основные моменты:

  • Тарификация.

Выбирайте оплату в зависимости от потребностей — по дням или месяцам, а также точно определите количество рабочих мест.

  • Необходимость конфигуратора.

Нужно определиться с тем, потребуется ли возможность использовать модифицированные конфигурации программы и дорабатывать ее под индивидуальные требования бизнеса.

  • Нужная конфигурация.

В каталоге программ представлено несколько конфигураций, в том числе отраслевые варианты. Определитесь, какое решение подойдет компании.

  • Подключение через RDP или WEB

При RDP (подключению к удаленному рабочему столу) вычислительные операции проводят на сервере, пользователям не нужны ПК большой мощности, однако требуется стабильный и быстрый Интернет. 

При доступе к 1С через web-браузер или тонкий клиент не нужен быстрый интернет, какое-либо ПО на компьютерах пользователей. Доступ к базе ограничен: нельзя войти в режим Конфигуратора, что дает гарантии сохранности данных. 

Закажите консультацию у профессионалов, чтобы определиться с выбором варианта подключения.

Заключение

Переход на облачную версию 1С дает компаниям такие преимущества — экономию бюджета, повышенную надежность данных, глобальный доступ к информации и круглосуточную техническая поддержка. 

Также важно учитывать потенциальные недостатки, например, ограничение поддержки устаревших версий программы и возможные проблемы с качеством интернет-соединения. 

Тем не менее с учетом современных тенденций и преимуществ, большинство компаний обоснованно выбирают облачные решения 1С, так как они обеспечивают компании гибкость и мобильность — а это важные факторы для развития бизнеса в современном динамичном мире.

Компания «ВДГБ» предлагает бесплатное тестирование сервиса аренды 1С в течение 30 дней. С помощью сервиса ваши базы будут защищены от утраты и кражи данных, а сотрудники легко адаптируются к рабочему процессу. Мощные серверные ресурсы позволяют добавлять неограниченное количество пользователей и управлять базами 1С любого объема.  

Аренда 1С в облаке

Работайте в «1С» через интернет без забот, покупки программ, лицензий и серверов! 1С в аренду — до двух программ за одно подключение!

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Комментарии

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