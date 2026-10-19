Как заверить переписку в Telegram без нотариуса

Как поступить, если в Telegram велась важная переписка и именно она может решить ход дела

На первый взгляд, ответ очевиден — обратиться к нотариусу. Он проведет осмотр переписки, заверит ее и оформит протокол, который станет надежным гарантом ее подлинности. Однако сейчас большинство нотариусов не осматривают Телеграм, так как доступ к мессенджеру ограничен Роскомнадзором.

Другой способ надежно заверить переписку — воспользоваться сервисом автоматизированной фиксации доказательств ShotApp. Он позволит не только самостоятельно зафиксировать сообщения на скриншотах, но и сформировать протокол с техническими данными (URL, IP-адрес ресурса и пользователя, точное время, приложение, в котором велась фиксация). Именно они помогут подтвердить, что беседа действительно велась в Telegram и отображалась в мессенджере именно в таком виде.

Мы уже подробно рассказывали о способах заверения переписки. Сегодня же более подробно рассмотрим, как заверить беседу в Telegram с помощью расширения ShotApp для браузера, а также одноименного мобильного приложения.

Если вы фиксируете переписку в Telegram, придерживайтесь следующей логики действий:

Осмотрите свой профиль. Это позволит подтвердить, что аккаунт, с которого производится фиксация, принадлежит именно вам Осмотрите профиль собеседника. Особенностью Telegram является возможность скрытия номера (в отличие от WhatsApp*). Поэтому, если номер телефона отсутствует, доказательством принадлежности аккаунта могут выступать иные данные и материалы (например, документы в переписке). Фиксируйте переписку непрерывно, без изъятия каких-либо сообщений. На каждом последующем скриншоте захватывайте фрагмент из предыдущего. В случае необходимости зафиксируйте аудиосообщения. Если есть возможность, воспользуйтесь встроенной в Telegram функцией расшифровки. Применив ее, раскройте аудиосообщение и покажите на скриншотах созданный текст. Аудио также можно зафиксировать во время записи экрана.