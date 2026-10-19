Как заверить переписку в Telegram без нотариуса

Telegram до сих пор остается одним из самых популярных мессенджеров в России. Сотрудники многих компаний вели через него деловую переписку, которая может стать ключевым доказательством в суде. Однако часто простых скриншотов недостаточно для подтверждения правоты. Велика вероятность, что вторая сторона удалит свои сообщения — и тогда будет очень сложно убедить суд в том, что ваши скриншоты настоящие.
Как поступить, если в Telegram велась важная переписка и именно она может решить ход дела
На первый взгляд, ответ очевиден — обратиться к нотариусу. Он проведет осмотр переписки, заверит ее и оформит протокол, который станет надежным гарантом ее подлинности. Однако сейчас большинство нотариусов не осматривают Телеграм, так как доступ к мессенджеру ограничен Роскомнадзором.
Другой способ надежно заверить переписку — воспользоваться сервисом автоматизированной фиксации доказательств ShotApp. Он позволит не только самостоятельно зафиксировать сообщения на скриншотах, но и сформировать протокол с техническими данными (URL, IP-адрес ресурса и пользователя, точное время, приложение, в котором велась фиксация). Именно они помогут подтвердить, что беседа действительно велась в Telegram и отображалась в мессенджере именно в таком виде.
Мы уже подробно рассказывали о способах заверения переписки. Сегодня же более подробно рассмотрим, как заверить беседу в Telegram с помощью расширения ShotApp для браузера, а также одноименного мобильного приложения.
Если вы фиксируете переписку в Telegram, придерживайтесь следующей логики действий:
Осмотрите свой профиль. Это позволит подтвердить, что аккаунт, с которого производится фиксация, принадлежит именно вам
Осмотрите профиль собеседника. Особенностью Telegram является возможность скрытия номера (в отличие от WhatsApp*). Поэтому, если номер телефона отсутствует, доказательством принадлежности аккаунта могут выступать иные данные и материалы (например, документы в переписке).
Фиксируйте переписку непрерывно, без изъятия каких-либо сообщений. На каждом последующем скриншоте захватывайте фрагмент из предыдущего.
В случае необходимости зафиксируйте аудиосообщения. Если есть возможность, воспользуйтесь встроенной в Telegram функцией расшифровки. Применив ее, раскройте аудиосообщение и покажите на скриншотах созданный текст. Аудио также можно зафиксировать во время записи экрана.
Заверить переписку в Telegram для суда без нотариуса
Фиксируйте переписку в Telegram через ShotApp: протоколы сервиса принимаются судами
Что нужно сделать перед фиксацией
Выберите устройство, на котором будет проводиться фиксация. Например, ПК, планшет или мобильный телефон.
Убедиться в наличии надежного интернет-соединения.
Проверьте, отображается ли основная информация из профилей — вашего и собеседника (имя пользователя, номер телефона, юзернейм, который выглядит как @user), и продумайте логику фиксации.
Осмотрите переписку и выберите фрагмент, который необходимо зафиксировать.
Выключите уведомления, чтобы они не попали случайно в кадр.
Как зафиксировать переписку в Telegram на компьютере
Заверение переписки в Телеграм через мобильное приложение ShotApp IOS и Android.
Какие особенности Telegram нужно учитывать при заверении переписки
При фиксации на ПК необходимо открыть Telegram именно через браузер, а не в приложении. Иначе технические данные, необходимые для подтверждения подлинности переписки, не будут зафиксированы.
Во время фиксации собственного профиля важно показать следующую информацию: имя, юзернейм (отображается как @user) и номер телефона.
Во время фиксации профиля собеседника важно показать всю доступную информацию: имя, юзернейм, номер телефона или другие данные.
Если номер телефона собеседника скрыт, не пытайтесь обойти настройки приватности. Достаточно показать доступные идентификаторы (например, юзернейм).
Из-за особенностей шифрования фиксация переписки в секретном чате может быть ограничена на мобильных устройствах. Также важно учесть, что секретный чат в Telegram доступен только на том устройстве, на котором был создан. Следовательно, если общение шло в подобном чате и он, например, был создан с телефона, зафиксировать переписку на ПК уже не получится.
Если вы фиксируете групповой чат, важно показать: название, описание, число участников, их список, профиль автора значимого сообщения.
Если нужно зафиксировать пересланные сообщения, осмотрите подпись источника (имя автора сообщения или название сообщества). Если источник доступен, перейдите к нему и осмотрите профиль пользователя или данные канала.
Заверить переписку в Telegram для суда без нотариуса
Фиксируйте переписку в Telegram через ShotApp: протоколы сервиса принимаются судами
Принимают ли суды переписку в Telegram в качестве доказательства
Да, принимают. Несмотря на ограничение доступа к мессенджеру, суды рассматривают переписку, которая велась в нем, наравне с другими доказательствами (п.55 постановления Пленума ВС №10 от 23.04.2019 года, п. 13 ПП ВС от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства», п.66 ПП ВС от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда»). Это было многократно подтверждено судебной практикой. А создание протокола автоматизированной фиксации с помощью сервиса ShotApp позволяет придать дополнительный вес доказательствам.
Так, заверенная ShotApp переписка в Telegram становилась надежным доказательством в делах следующих типов:
Споры о заключении и исполнении договоров — позволяет подтвердить факт обмена документами через мессенджер, обсуждение договоренностей, выполнение работ. Примеры дел: № А56-39732/2026 (АС города Санкт-Петербурга), №А62-7878/2024 (АС Смоленской области), № 2-2490/2025 (Томский районный суд).
Трудовые споры — переписка в Telegram не раз помогала работникам успешно оспорить причину увольнения, доказав выполнение своих обязанностей, либо подтвердить наличие трудовых отношений. Примеры дел: № 2-358/2026 (Суздальский районный суд), № 2-289/2026 (Левобережный районный суд г. Воронежа).
Споры о защите чести, достоинства и деловой репутации. Надежно зафиксированная переписка поможет подтвердить факт публичного оскорбления в беседе. Пример: дело № 2-908/2026 (Серпуховский городской суд).
Что в итоге
Переписка в Telegram может быть легко удалена, поэтому ее необходимо оперативно зафиксировать. Если создать протокол автоматизированной фиксации, будут сохранены технические данные, подтверждающие ее истинность.
Таким образом, даже после удаления сообщений вы сможете убедить суд, что эти сообщения действительно существовали. Электронные протоколы хранятся на защищенном сервере в течение трех лет и не могут быть дополнительно изменены. Вы сможете получить к ним доступ в любой момент для представления в суд. Также более подробно о фиксации переписки в Telegram c помощью ShotApp вы сможете прочитать на нашем сайте.
FAQ
Что делать, если собеседник удалил сообщения?
К сожалению, восстановить удаленное сообщение невозможно. Поэтому переписку нужно фиксировать своевременно.
Проверьте, сохранились ли:
перепосты сообщений собеседника;
ответы на сообщения, которые уже удалены.
Если они остались, зафиксируйте вместо удаленных сообщений.
Примет ли суд скриншоты без протокола?
Согласно статье п. 55 постановления Пленума ВС №10 от 23.04.2019 года, п. 13 ПП ВС от 22.06.2021 № 18 и п. 66 ПП ВС от 15.11.2022 № 33, скриншоты должны рассматриваться судом наравне с другими письменными доказательствами. Но если скриншоты не заверены нотариусом и независимым сервисом, подтверждающим, что они не были изменены, суд может отнестись к ним критически.
Как выглядит протокол ShotApp?
На сайте нашего сервиса вы сможете ознакомиться с примерами протоколов, создаваемых через расширение для браузера или мобильное приложение.
Можно ли зафиксировать секретный чат?
Да. Потребуется сделать фото этой беседы с другого устройства. Например, через функцию фотофиксации приложения ShotApp. Обязательно отключите вспышку и увеличьте яркость дисплея устройства, где открыт чат. Держите телефон с камерой при съемке строго перпендикулярно.
Нужен ли нотариус, если есть протокол, созданный сервисом ShotApp?
Нет, дополнительно заверять протокол ShotApp не нужно. В качестве третьей независимой стороны, фиксирующей доказательства, выступает сам сервис
Можно ли зафиксировать переписку бесплатно?
Да, с помощью создания скриншотов, так как для этого есть много бесплатных программ. Однако такой способ фиксации доказательств имеет риск оспаривания, так как скриншоты легко изменить, поэтому при активной позиции второй стороны суд может их отклонить. Пример: дело №33-6264/2025 (Московский городской суд).
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