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Как заверить переписку в WhatsApp* для суда без нотариуса?

Как заверить переписку в WhatsApp* для суда без нотариуса?

 WhatsApp*  являлся одним из самых популярных мессенджеров во всем мире. Переписки супругов, общение с работодателем, согласование договора контрагентами  — лишь малая часть того, как использовался WhatsApp*. 

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Несмотря на то, что WhatsApp* сейчас заблокирован в России, все еще возможны случаи, когда при сборе доказательств для суда выясняется, что именно в этом мессенджере шла важная переписка. Чтобы у судей не осталось сомнений в ее подлинности, важно представить не только скриншоты сообщений, но и дополнительные технические данные.

Далее подробно расскажем, как надежно зафиксировать переписку в ВотсАп*. О разных способах фиксации вы можете прочитать в другой нашей статье.

Как мы уже ранее указывали, для многих споров в суд недостаточно представить простые скриншоты беседы в мессенджере. Всегда лучше привлечь третью независимую сторону: воспользоваться услугами нотариуса или специальным сервисом фиксации ShotApp.

На текущий момент нотариусы отказываются заверять переписку в WhatsApp* из-за его блокировки (в соответствии со ст.15.3 закона о защите информации). 

Что важно сделать перед началом фиксации

  • Войти в аккаунт, с которого велась переписка.

  • Выбрать фрагмент беседы, который может стать доказательством в суде. Если вы не уверены, какие именно сообщения выбрать, проконсультируйтесь с юристом.

  • Отключить уведомления, как у WhatsApp*, так и у других сайтов и приложений.

Как провести осмотр переписки

  1. Зафиксируйте данные своего профиля. Они помогут доказать, что представленная в суд переписка велась именно с вашего аккаунта.

  2. Во время фиксации обязательно покажите профиль собеседника. Важный нюанс: на телефонах с ОС Android приложение WhatsApp* блокирует отображение информации профилей, не принадлежащих вам.

  3. Зафиксируйте переписку так, чтобы она шла непрерывно. Если ее части будут показаны фрагментарно, у суда могут возникнуть сомнения в достоверности доказательств. Поэтому на каждом последующем скриншоте должен быть виден фрагмент с предыдущего. Так вы сможете показать, что никакие сообщения не были изъяты из диалога.

  4. Зафиксируйте важные аудиосообщения. С 2024 года WhatsApp* позволяет сделать расшифровку звуковых файлов, поэтому во время осмотра вы сможете показать текстовую версию. Если требуется записать звук аудио, проведите фиксацию с помощью расширения для браузера ShotApp. 

Сервис ShotApp позволяет сформировать протокол, который позволит доказать подлинность переписки в WhatsApp*. В него войдут: видео с осмотром беседы в мессенджере, скриншоты наиболее важных сообщений, дополнительная техническая информация. То, сколько стоит заверить переписку с помощью ShotApp, зависит от объема фиксации — минимальная цена протокола составляет 990 руб.

С учетом разъяснений Пленума ВС к письменным доказательствам (постановления № 10 от 23.04.2019, № 18 от 22.06.2021 и № 33 от 15.11.2022), в протоколы входит предусмотренный URL страницы (при фиксации через расширение) или приложение (при фиксации через  мобильную версию), точное время получения скриншотов.

Заверить переписку в WhatsApp* для суда без нотариуса

Фиксируйте для суда переписку в WhatsApp* через сервис ShotApp. Наши протоколы принимаются судами и составляются с учетом требований процессуального законодательства и разъяснений Пленума ВС РФ.

Как зафиксировать переписку в WhatsApp* с помощью ShotApp

1. Скачайте расширение для браузера ShotApp. Его можно найти в магазине Google Chrome. Обратите внимание на то, что расширение работает корректно только в двух браузерах — Яндекс.Браузер и Google Chrome. Закрепите расширение ShotApp на верхней панели браузера. Откройте его меню щелчком правой кнопки мыши и выберите «Запись экрана»
1. Скачайте расширение для браузера ShotApp. Его можно найти в магазине Google Chrome. Обратите внимание на то, что расширение работает корректно только в двух браузерах — Яндекс.Браузер и Google Chrome. Закрепите расширение ShotApp на верхней панели браузера. Откройте его меню щелчком правой кнопки мыши и выберите «Запись экрана»

Как это сделать через приложение на мобильном устройстве?

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Какие особенности заверения переписки в WhatsApp* важно учитывать

  • При открытии беседы WhatsApp* на новом устройстве часть переписки может не отобразиться. Поэтому фиксацию лучше проводить на том ПК, смартфоне или планшете, с которого переписка велась изначально.

  • Необходимо показывать профили всех участников переписки, сообщения которых выступают в качестве доказательств. Иными словами, важно фиксировать не только профиль собеседника, но и свой собственный.

  • Данные из профиля в WhatsApp*, которые идентифицируют собеседника: имя и номер телефона. Обязательно покажите их при фиксации, если они не скрыты.

  • Не пытайтесь обойти настройки приватности, чтобы показать скрытую информацию.

  • Проверьте, отображаются ли в беседе разделители дат и время отправки сообщений.

  • В некоторых случаях может потребоваться зафиксировать следующие данные: отметки о пересылке, ответы на сообщения, подписи к вложениям, реакции.

  • Во время фиксации переписки  в приложении WhatsApp* на Android может не захватываться информация из профилей. В данном случае лучше воспользоваться веб-версией WhatsApp* и расширением ShotApp для браузера.

  • Если фиксируется переписка с бизнес-аккаунтом, покажите его данные: название компании, ее категорию деятельности, описание и контактные данные.

Принимают ли суды переписку из WhatsApp* в качестве доказательства

Да. Ее рассматривают наравне с другими доказательствами (постановления Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019, № 18 от 22.06.2021 и № 33 от 15.11.2022). Ограничения, наложенные на мессенджер, обычно не влияют на решение суда — он принимает во внимание только содержание переписки, а также данные, подтверждающие ее подлинность. Это демонстрирует судебная практика по различным типам споров. 

Например:

  • В спорах, касающихся заключения и исполнения договоров. Переписка помогает доказать договорные отношения, даже если они не были задокументированы. Либо когда одна из сторон отрицает их наличие. Пример: дело № А60-58453/2024 (АС Свердловской области), № А40-93015/2024 (АС города Москвы), дело № А40-186426/2024 (АС города Москвы), дело № 2-1525/2025 (Ломоносовский районный суд).

  • В трудовых спорах. Рабочая переписка в WhatsApp* может подтвердить наличие трудовых отношений, выполнение рабочих обязанностей, наличие договоренностей, которые отрицает одна из сторон. Пример: дело № 33-1665/2024 (Липецкий областной суд).

Что в итоге

Переписка в WhatsApp*, как и в любом другом мессенджере, способна стать надежным доказательством в трудовом, подрядном, касающемся условий договора либо ином судебном споре. Однако из-за того, что ее легко удалить, необходимо дополнить скриншоты информацией, подтверждающей их подлинность. Это позволит сделать заверение переписки с помощью создания электронного протокола ShotApp. Более подробно о том, как заверить переписку в WhatsApp*, читайте на нашем сайте.

Заверить переписку в WhatsApp* для суда без нотариуса

Фиксируйте для суда переписку в WhatsApp* через сервис ShotApp. Наши протоколы принимаются судами и составляются с учетом требований процессуального законодательства и разъяснений Пленума ВС РФ.

FAQ

Какие требования закон предъявляет к фиксации переписки WhatsApp*?

Законодательство не требует обязательного заверения через нотариуса. Для фиксации переписки в WhatsApp закон и сложившаяся судебная практика предъявляют требования к трем ключевым критериям: относимость, допустимость и достоверность. Судебная практика (постановления Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019, № 18 от 22.06.2021 и № 33 от 15.11.2022) исходит из обязательности указания адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. 

Как подтвердить принадлежность номера собеседника?

Вопрос идентификации собеседника важен при представлении в суд переписки. При договорных спорах суду показывают, что этот номер прямо указан в договоре, актах, доверенностях или официальных письмах как контакт для связи либо телефон опубликован на сайте собеседника, в его соцсетях

Также в суде можно заявить ходатайство об истребовании сведений (ст. 57 ГПК / ст. 66 АПК) у оператора сотовой связи.

При фиксации профиля собеседника показывает черный экран: что делать?

К сожалению, такое встречается на операционных системах Android при фиксации как стандартными программами для скриншотов, так и ShotApp, и связано с политикой конфиденциальности WhatsApp*. Фиксируйте через веб-версию WhatsApp*.

Чем фиксация через ShotApp отличается от обычных скриншотов?

Мы обеспечиваем верифицируемость и неизменность всего процесса фиксации, в т.ч. исключая возможность случайной или преднамеренной подмены информации. 

Что делать, если мой собеседник удалил сообщения?

В отличие от других мессенджеров, WhatsApp* исключает возможность удалений сообщений в любой момент. У собеседника есть 48 часов на удаления сообщения, при этом у вас останется упоминание в чате об удалении сообщения.

Что делать, если не грузятся медиафайлы в WhatsApp*?

WhatsApp использует сквозное шифрование и не является облачным хранилищем: серверы выступают защищенным маршрутизатором, где зашифрованные файлы кэшируются лишь на ограниченное время до момента их первой загрузки адресатом. Если получатель не успел сохранить вложение вовремя, временная копия с серверов удаляется, а при удалении оригинала на устройстве отправителя мессенджер окончательно теряет источник для передачи. В таком случае файл становится недоступен, и восстановить его в штатном режиме можно только повторной отправкой от собеседника.

Если эта переписка имеет значение, не чистите кэш своего устройства. А если файл стал недоступен, зафиксируйте экран диалога с отображением системного предупреждения о невозможности загрузки, превью файла, даты и времени отправления.

Как выглядит протокол ShotApp?

Форма протоколов отличается в зависимости от платформы, через которую фиксируется информация: расширение для браузера или мобильное  приложение.

Сколько стоит заверить переписку в WhatsApp?

При обращении к нотариусу минимальная цена составит 16 000 руб. Она зависит от количества страниц — за каждую последующую необходимо доплачивать от 200 руб. (в зависимости от тарифа нотариуса).   Создание протокола автоматизированной фиксации доказательств ShotApp значительного дешевле — стоимость здесь начинаются от 990 руб.  При покупке пакетов и подписок цена фиксированная. Более подробно о тарифах — на нашем сайте.

*принадлежит Meta1, организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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