Несмотря на то, что WhatsApp* сейчас заблокирован в России, все еще возможны случаи, когда при сборе доказательств для суда выясняется, что именно в этом мессенджере шла важная переписка. Чтобы у судей не осталось сомнений в ее подлинности, важно представить не только скриншоты сообщений, но и дополнительные технические данные.

Далее подробно расскажем, как надежно зафиксировать переписку в ВотсАп*. О разных способах фиксации вы можете прочитать в другой нашей статье.

Как мы уже ранее указывали, для многих споров в суд недостаточно представить простые скриншоты беседы в мессенджере. Всегда лучше привлечь третью независимую сторону: воспользоваться услугами нотариуса или специальным сервисом фиксации ShotApp.

На текущий момент нотариусы отказываются заверять переписку в WhatsApp* из-за его блокировки (в соответствии со ст.15.3 закона о защите информации).