Как заверить переписку в мессенджере Макс для суда без нотариуса

Все больше компаний переводят внутренние чаты и переписку с контрагентами в Макс. В его беседах, как и в зарубежных мессенджерах, обсуждаются важные рабочие вопросы. И, вполне возможно, в будущем информация из этих чатов станет важным доказательством в суде.

Так как Макс относится к облачным мессенджерам, переписку легко удалить или изменить. Заверение переписки можно выполнить самостоятельно, с помощью нотариуса или с использованием специальных сервисов. В одной из предыдущих статей мы уже рассматривали сравнение способов заверения переписки. Здесь же приведем подробный гайд, как провести фиксацию переписки в мессенджере Макс.