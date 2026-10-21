Как заверить переписку в мессенджере Макс для суда без нотариуса

Все больше компаний переводят внутренние чаты и переписку с контрагентами в Макс. В его беседах, как и в зарубежных мессенджерах, обсуждаются важные рабочие вопросы. И, вполне возможно, в будущем информация из этих чатов станет важным доказательством в суде.
Так как Макс относится к облачным мессенджерам, переписку легко удалить или изменить. Заверение переписки можно выполнить самостоятельно, с помощью нотариуса или с использованием специальных сервисов. В одной из предыдущих статей мы уже рассматривали сравнение способов заверения переписки. Здесь же приведем подробный гайд, как провести фиксацию переписки в мессенджере Макс.
Как подготовиться к заверению
Убедитесь, что у вас есть доступ к аккаунту, с которого велась переписка. Войдите в него и просмотрите беседу, которую необходимо заверить.
Проверьте заранее, можно ли открыть и просмотреть профиль вашего собеседника. Сведения из него, такие как имя пользователя и номер телефона, необходимы для подтверждения, что переписку вел именно ваш оппонент.
Если для судебного спора важна не вся переписка, а только ее часть, определите, какой фрагмент будете заверять. Четко обозначьте для себя его границы, чтобы не запутаться (например даты, в пределах которых велась переписка).
Убедитесь, что процессу фиксации не будут мешать пуш-уведомления приложений и сайтов, всплывающие окна, оповещения о новых сообщениях. Выключите их, чтобы они не попали в кадр.
Заверить переписку в Макс для суда без нотариуса
Переписка, зафиксированная в ShotApp без визита к нотариусу, принимается судами. Она оформляется с учетом требований ГПК, АПК и КАС РФ к письменным доказательствам и разъяснений Пленума ВС РФ
Что нужно зафиксировать во время заверения
Собственный профиль. Позволит доказать, что общение шло именно с вашего аккаунта.
Профиль собеседника. Необходим для подтверждения личности того, с кем вы общались.
Непрерывность переписки. На каждом последующем скриншоте захватывайте фрагмент из предыдущего. Так вы покажете целостность беседы и отсутствие изъятий.
Вложения, важные для спора: картинки, документы, видео, аудиосообщения (доступна транскрибация — создание текстовой расшифровки). Раскрывайте (или запускайте) их, а после показа продолжайте осмотр переписки, начиная с сообщения с зафиксированным вложением.
Более оперативно заверить переписку в мессенджере Макс позволит сервис автоматизированной фиксации доказательств ShotApp. Он создаст скриншоты и видеозапись осмотра бесед и профилей, а затем включит их в протокол. Также в полученный документ войдут технические данные для дополнительного подтверждения подлинности переписки — точное время фиксации, URL страницы (приложение, в котором велась фиксация). Далее подробно расскажем о процессе фиксации, а также о том, сколько стоит заверить переписку.
Как заверить переписку в мессенджере Макс на ПК
Как заверить переписку в мессенджере Макс на телефоне или планшете (iOS и Android).
На что нужно обращать внимание при заверении переписки в мессенджере Макс
Чтобы не осталось сомнений в том, что владелец фиксируемого профиля — это ваш оппонент, покажите при осмотре его имя, номер телефона. Если переписка шла в групповом чате, обязательно покажите его название, описание и доступные сведения об участниках.
После просмотра значимых вложений (фото, видео, документы) необходимо вернуться к сообщению, к которому они были прикреплены. Иначе может пострадать целостность фиксации.
Для идентификации собеседника приложите косвенные доказательства, в т.ч. указывать на принадлежность аккаунта могут быть публичные ссылки в соцсетях (при наличии никнейма) или документы в чате.
Принимают ли суды переписку в мессенджере Макс как допустимое доказательство
Да, она будет рассмотрена наравне с иными письменными доказательствами в соответствии с постановлениями Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019, № 18 от 22.06.2021 и № 33 от 15.11.2022.
На момент написания статьи представление переписки из мессенджера Макс в суд еще не стало таким массовым явлением, как в случае с зарубежными аналогами. Однако по сложившейся практике можно сказать, что это только вопрос времени. Ведь переписка в мессенджерах часто становится ключевым доказательством в суде. Например:
В спорах о заключении и исполнении договоров. В мессенджерах стороны могут обсуждать детали сделок и исполнения обязательств. Представление переписки в суд поможет доказать, например, отказ от уплаты задолженности или срыв сроков поставки товара. Примеры: №А62-7878/2024 (АС Смоленской области), № А40-186426/2024 (АС города Москвы).
В трудовых спорах. Переписка в мессенджерах позволяет привлечь к ответственности недобросовестного работодателя, задерживающего зарплату, или работника, чьи действия нанесли вред компании. Примеры: дело № 33-1665/2024 (Липецкий областной суд), № 2-358/2026 (Суздальский районный суд).
В спорах о защите чести, достоинства и деловой репутации. Все чаще можно столкнуться со случаями буллинга в чатах: домовых, родительских и от садовых товариществ. Пример: дело № 2-908/2026 (Серпуховский городской суд), дело № 2-953/2026 (Серпуховский городской суд).
Что в итоге
Бизнесы только начали использовать мессенджер Макс для деловой коммуникации, поэтому может сложиться обманчивое впечатление, что в нем нет важной для судебных споров переписки. Однако со временем положение дел может измениться. Поэтому не стоит забывать, что важную переписку из Макса нужно фиксировать так же оперативно, как и из другого мессенджера. Более подробно вы сможете прочитать об этом на нашем сайте.
Заверить переписку в Макс для суда без нотариуса
Переписка, зафиксированная в ShotApp без визита к нотариусу, принимается судами. Она оформляется с учетом требований ГПК, АПК и КАС РФ к письменным доказательствам и разъяснений Пленума ВС РФ.
FAQ
Обязательно ли заверять переписку у нотариуса?
Суды общей юрисдикции и арбитражные суды принимают любые допустимые письменные доказательства, включая протоколы ShotApp (ст. 75 АПК, ст. 71 ГПК). Нотариальный протокол — лишь один из способов фиксации, причем самый дорогой и долгий.
Могу ли я сделать бесплатно скриншоты переписки в Макс?
Да, судебная практика не запрещает использовать скриншоты. Однако необходимо взвешивать риски оспаривания другой стороной.
В судебном заседании оппонент может заявить о монтаже в графическом редакторе, подмене исходного кода веб-страницы или даже фальсификации доказательства (ст. 161 АПК, ст. 186 ГПК). При фиксации через ShotApp исключается аргумент фиксации заинтересованным лицом: процесс фиксации независим и автоматизирован. В ходе фиксации указываются технические реквизиты: точное серверное время, URL страницы (приложение, в котором велась переписка) и иные данные, необходимые для подтверждения неизменности процесса.
Как заверить аудиособщения в MAX?
Воспроизведите их при включенной записи экрана со звуком, так суд сможет прослушать голосовое. Дополнительно сделайте скриншот с расшифровкой аудио через встроенную функцию MAX, чтобы зафиксировать текст сообщения.
Можно ли признать переписку в Макс договором?
Да, судебная практика исходит из принципа свободы договора и допустимости акцепта в электронной форме.
Договор считается заключенным, если соблюдены три ключевых критерия:
Идентификация сторон: из профиля, телефонного номера, привязки к аккаунту MAX или предшествующих документов понятно, кто именно ведет диалог и обладало ли лицо полномочиями.
Существенные условия: стороны четко согласовали условия договора (ст. 432 ГК).
Конклюдентные действия: поведение сторон подтверждает реальность договоренностей (например, выставление и оплата счета, отгрузка товара, приемка результатов работ, подписание актов).
Для признания договора в суде критически важно зафиксировать не только текст сообщений, но и прикрепленные файлы (счета, ТЗ, акты), а также статус их доставки и прочтения.
Можно ли заверить удаленные сообщения?
Если фиксация не была сделана заранее, подтвердить переписку в суде практически невозможно. Мессенджер позволяет удалить сообщения в любой момент, поэтому при малейшем риске спора рекомендуем фиксировать диалог сразу через ShotApp, не откладывая
Если сообщения стерты прямо в процессе общения, срочно проверьте экран блокировки или историю уведомлений телефона: входящий текст часто сохраняется в системных пушах. Зафиксируйте записью экрана как косвенное подтверждение.
Как выглядит протокол ShotApp?
Ознакомиться с примерами можно по ссылке: расширение для браузера или мобильное приложение.
Сколько стоит заверить переписку в MAX?
При обращении к нотариусу минимальная цена протокола составит 16 000 руб. Она зависит от количества страниц — за каждую последующую необходимо доплачивать от 200 руб. (в зависимости от тарифа нотариуса). Создание протокола автоматизированной фиксации доказательств ShotApp значительно дешевле — стоимость здесь начинаются от 990 руб. В нее уже входит хранение протокола на сервере в течение 3 лет.
При больших объемах фиксации пользователи покупают пакеты (подписки): в них цена фиксированная. Более подробно о тарифах — на нашем сайте.
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