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Как заверить переписку во ВКонтакте без нотариуса для суда в 2027 году

Как заверить переписку во ВКонтакте без нотариуса для суда в 2027 году

Сообщения в чатах и комментариях способны стать ключевыми доказательствами в судебных спорах, однако их легко удалить. Даже если вы успели сделать скриншоты, они могут быть не приняты судом. Расскажем, как надежно заверить переписку в ВК, чтобы суд признал ее подлинность.

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Как и в мессенджерах, в самой популярной в России соцсети также ведется деловая переписка. Бизнесы активно используют Вконтакте для общения с контрагентами и клиентами — и за долгие годы существования сервиса в этих диалогах накопилось немало информации, которая может быть использована в судебных спорах. Однако всегда существует опасность, что важные сообщения и комментарии под постами будут удалены. 

Чтобы надежно сохранить доказательства из переписки, важно получить не простые скриншоты, а готовый документ, созданный третьей незаинтересованной стороной и подтверждающий, что они не были изменены. Ранее мы уже рассказывали о самых распространенных способах заверения переписки. Сегодня подробно рассмотрим, как заверить переписку во ВКонтакте с помощью сервиса ShotApp, будь то беседа в чате с другим пользователем, комментарии под постом или диалог с сообществом.

Какие данные переписки необходимо зафиксировать

  1. Ваш профиль. Фиксация этой страницы во время осмотра докажет, что переписка велась именно с вашей учетной записи. Показывайте видимые данные профиля — имя, фамилию, аватар, ссылку на страницу (vk.com/id… или короткий адрес).

  2. Профиль собеседника. Обязательно зафиксируйте данные страницы того, с кем вы общались. Это подтвердит личность второй стороны и связь страницы с конкретным человеком.

  3. Непрерывность беседы. Делайте скриншоты так, чтобы на каждом новом кадре был виден небольшой фрагмент предыдущего сообщения (хотя бы одна или две строки). 

  4. Вложения, значимые для спора. Если в диалоге есть картинки, документы, видео или голосовые сообщения, их тоже нужно зафиксировать. Для изображений и документов достаточно показать их открытие (превью/просмотр), для видео — начало воспроизведения, для голосовых сообщений — отображение плеера и, при необходимости, текстовую расшифровку (транскрибацию). После фиксации вложения продолжайте показ диалога, начиная с сообщения, где оно прикреплено, — это свяжет медиаконтент с конкретным моментом переписки.

Что важно сделать перед началом фиксации переписки

  1. Авторизуйтесь в нужной учетной записи. Проверьте, сохранился ли доступ к переписке с конкретным пользователем, диалогу с сообществом, групповому чату, посту с комментариями.

  2. Определите фрагмент диалога, который будете фиксировать, и обозначьте его четкие границы. Перечитайте, чтобы удостовериться — все нужные сообщения сохранились в переписке и не были удалены. 

  3. Отключите всплывающие уведомления сайтов и приложений. Для ВКонтакте это можно сделать в разделе «Уведомления» настроек.

Как зафиксировать переписку во ВКонтакте с помощью ShotApp

1. Откройте Google Chrome или Яндекс.Браузер. Загрузите в него расширение ShotApp из магазина Google Chrome. Активируйте его, закрепите на панели браузера. В меню выберите опцию «Запись экрана».
1. Откройте Google Chrome или Яндекс.Браузер. Загрузите в него расширение ShotApp из магазина Google Chrome. Активируйте его, закрепите на панели браузера. В меню выберите опцию «Запись экрана».

Как зафиксировать переписку во ВКонтакте через приложение ShotApp на iOS и Android.

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Какие особенности переписки во ВКонтакте нужно учитывать при фиксации

  1. Во время осмотра профиля собеседника важно показать данные, которые помогут однозначно установить его личность. Зафиксируйте адрес страницы, имя, ID, а также иные доступные идентификаторы — например, пол, дату рождения, номер телефона или электронную почту, когда они видны.

  2. Если переписка ведется от лица сообщества, нужно зафиксировать на его странице название, адрес, раздел с контактами.

  3. Для диалога в групповом чате зафиксируйте название и список участников. Не забудьте показать профиль автора каждого сообщения, имеющего значение для спора. Это позволит соотнести реплику с конкретным пользователем.

  4. При фиксации комментариев к записи на странице пользователя, сообщества  или группы действуйте поэтапно: сначала зафиксируйте саму публикацию и ее адрес, затем — комментарии к ней и профили их авторов.

  5. Если профиль закрыт, осмотрите при фиксации те сведения, которые доступны: имя пользователя и аватар, а также сам факт ограничения доступа к странице. Это подтвердит, что нет возможности показать более подробную информацию.

Заверить переписку во ВКонтакте для суда без нотариуса

Используйте в суде переписку ВКонтакте, зафиксированную с помощью ShotApp: суды принимают наши протоколы как доказательство. Протокол оформляется с учетом требований ГПК, АПК и КАС РФ, а также разъяснений Пленума ВС РФ.

Что говорит судебная практика

Переписка, зафиксированная с помощью ShotApp, будет рассматриваться наравне с другими письменными доказательствами (согласно постановлениям Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019, № 18 от 22.06.2021 и № 33 от 15.11.2022).

Судебная практика показывает, что сообщения в ВК, зафиксированные таким образом, используются в спорах следующих видов:

  • Заключение и исполнение договоров. Например, когда одна из сторон утверждает, что договоренности не были выполнены, переписка может помочь доказать иное. Пример: дело № А40-93568/2024 (АС города Москвы).

  • Защита авторского права. Переписка в ВК позволит как подтвердить авторство, так и идентифицировать пользователя, совершившего нарушение. Примеры: дело № А11-13824/2024 (АС Владимирской области), дело № А60-7722/2024 (АС Свердловской области).

  • Семейные споры. Родственники общаются в соцсети ВКонтакте, а переписка между ними становится ключевым доказательством для споров, касающихся, например, наследства или алиментов. Пример: дело № 2-1920/2025 (Новочеркасский городской суд).

Каков итог

Переписка во ВКонтакте так же, как и в мессенджерах, способна стать важным доказательством в судебном споре. ShotApp поможет надежно зафиксировать ее для представления в суд  — с соблюдением технических и процессуальных требований. Более подробно об этом читайте на нашем сайте.

Тарифы

На сегодняшний день автофиксация — это самый доступный способ обеспечения доказательств для суда или досудебного урегулирования конфликта. Суперактуально для споров с небольшой ценой иска или для большого количества коммерческих споров.

FAQ

В чем разница между протоколом ShotApp и обычными скриншотами?

Обычные скриншоты имеют существенные ограничения. Ключевой недостаток в том, что их создает заинтересованное лицо. Нет объективных способов, позволяющих подтвердить отсутствие внесения изменений — например, с помощью графических редакторов. Из‑за этого у суда могут возникнуть сомнения в достоверности таких материалов.

ShotApp работает по другому принципу: программный комплекс фиксирует изображение на экране автоматически и непрерывно, строго в режиме «как есть» (as is). Вся процедура идет по заранее заданному алгоритму — пользователь не может вручную подменять данные в процессе съемки. Благодаря этому протокол содержит проверяемые и неизменяемые сведения об осмотре: фиксируется не только контент, но и технические параметры сеанса. Такой подход заметно снижает риски оспаривания доказательств из‑за подозрений в редактировании.

Как правильно зафиксировать сообщения сообщества?

Сначала продемонстрируйте его страницу, раскрыв реквизиты. После этого вернитесь к диалогу и детально осмотрите те сообщения, которые имеют значение для спора.

Можно ли по сообщению от имени сообщества определить конкретного администратора?

Для связи сообщения с сообществом зафиксируйте его страницу, адрес и саму переписку, а также любые данные, нужные для идентификации. Это подтвердит, что сообщение опубликовано от имени сообщества, но не позволит установить, какой именно администратор его разместил. В интерфейсе соцсети такая детализация не отображается.

Нужно ли фиксировать вложения?

Да, если они значимы для спора. Фиксацию проводите в два этапа:

  1. Сначала покажите вложение в самом чате — так, чтобы были видны автор сообщения, дата и привязка к переписке.

  2. Затем разверните вложение: откройте документ или картинку, запустите аудио или видео и зафиксируйте наиболее важный фрагмент.

Что приоритетнее: имя пользователя или адрес страницы профиля?

Стоит зафиксировать оба элемента, если они доступны. Имя пользователя может быть изменено в любой момент, тогда как адрес страницы и ID остаются постоянными. Именно эти идентификаторы помогают надежно соотнести реплики в переписке с конкретной страницей профиля.

Допустимо ли фиксировать комментарии в каналах?

Да. Для корректной фиксации покажите:

  • исходную публикацию, под которой велась переписка;

  • адрес страницы;

  • сами комментарии;

  • даты сообщений;

  • профили участников, оставивших комментарии.

Как действовать, если профиль собеседника закрыт или заблокирован?

Зафиксируйте все доступные идентификаторы (имя, аватар), а также уведомление об ограниченном доступе. Это подтвердит сам факт блокировки или закрытия профиля, а также позволит показать, какие данные были доступны на момент осмотра.

Сколько стоит заверить переписку во ВКонтакте?

Если речь о нотариальном заверении переписки, стоимость начинается примерно от 16 000 рублей. Итоговая сумма зависит от объема материалов: за каждую дополнительную страницу нотариус берет доплату (обычно от 200 рублей, точная сумма определяется тарифом конкретной нотариальной конторы).

Альтернативой является автоматизированная фиксация доказательств — например, через сервис ShotApp. Минимальная стоимость протокола здесь существенно ниже и составляет 990 рублей. При использовании пакетов или подписок цена протокола фиксируется заранее. Подробнее с тарифами можно ознакомиться на нашем сайте.

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