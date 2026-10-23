Как заверить переписку во ВКонтакте без нотариуса для суда в 2027 году

Как и в мессенджерах, в самой популярной в России соцсети также ведется деловая переписка. Бизнесы активно используют Вконтакте для общения с контрагентами и клиентами — и за долгие годы существования сервиса в этих диалогах накопилось немало информации, которая может быть использована в судебных спорах. Однако всегда существует опасность, что важные сообщения и комментарии под постами будут удалены.

Чтобы надежно сохранить доказательства из переписки, важно получить не простые скриншоты, а готовый документ, созданный третьей незаинтересованной стороной и подтверждающий, что они не были изменены. Ранее мы уже рассказывали о самых распространенных способах заверения переписки. Сегодня подробно рассмотрим, как заверить переписку во ВКонтакте с помощью сервиса ShotApp, будь то беседа в чате с другим пользователем, комментарии под постом или диалог с сообществом.