Как заверить электронную почту без нотариуса для суда

Несмотря на популярность мессенджеров, электронная почта все еще часто используется для деловой переписки. По ней сотрудники пересылают документы контрагентам, отправляют коммерческие предложения будущим партнерам, направляют официальные запросы в госорганы, коммуницируют с работниками. Все эти данные могут стать ключевыми доказательствами в суде.

Для подтверждения истинности переписки по электронной почте простых скриншотов часто недостаточно — их можно изменить, что делает такие доказательства ненадежными.

Выходом становится нотариальный осмотр, который по праву считается эталонным способом заверения доказательств. Однако при заверении переписки у нотариуса следует учитывать следующее:

Если предметом осмотра является личная почта и к ней оппонент не имеет доступа (т. е. повлиять на содержимого ящика не может), нотариус обязан уведомить вашего собеседника о проведении осмотра (на основании ст. 103 основ законодательства о нотариате). Это может быть нежелательно в рамках тактики защиты. Стоимость заверения порой несопоставима с ценой иска и является несоизмеримым финансовым бременем для стороны спора. Для заверения у нотариуса необходимо прийти к нему лично в офис, что ведет к потере времени.

Сегодня расскажем, как заверить переписку по электронной почте с помощью сервиса фиксации доказательств ShotApp, не выходя из дома 24/7. С подробным сравнением способов фиксации переписки вы сможете прочитать в нашей предыдущей статье.