Как заверить электронную почту без нотариуса для суда

Несмотря на популярность мессенджеров, электронная почта все еще часто используется для деловой переписки. По ней сотрудники пересылают документы контрагентам, отправляют коммерческие предложения будущим партнерам, направляют официальные запросы в госорганы, коммуницируют с работниками. Все эти данные могут стать ключевыми доказательствами в суде.
Для подтверждения истинности переписки по электронной почте простых скриншотов часто недостаточно — их можно изменить, что делает такие доказательства ненадежными.
Выходом становится нотариальный осмотр, который по праву считается эталонным способом заверения доказательств. Однако при заверении переписки у нотариуса следует учитывать следующее:
Если предметом осмотра является личная почта и к ней оппонент не имеет доступа (т. е. повлиять на содержимого ящика не может), нотариус обязан уведомить вашего собеседника о проведении осмотра (на основании ст. 103 основ законодательства о нотариате). Это может быть нежелательно в рамках тактики защиты.
Стоимость заверения порой несопоставима с ценой иска и является несоизмеримым финансовым бременем для стороны спора.
Для заверения у нотариуса необходимо прийти к нему лично в офис, что ведет к потере времени.
Сегодня расскажем, как заверить переписку по электронной почте с помощью сервиса фиксации доказательств ShotApp, не выходя из дома 24/7. С подробным сравнением способов фиксации переписки вы сможете прочитать в нашей предыдущей статье.
Что важно зафиксировать
Точные адреса отправителя и получателя. Покажите полный email (включая домен, например, name@company.ru), а не только отображаемое имя контакта.
Тему письма. Содержание этой строки дополнительно поможет связать сообщение с предметом спора (например, в теме может быть указано, что вместе с письмом пересылается определенный документ).
Служебные заголовки. Откройте исходный код письма («Свойства письма» / «Показать оригинал») и осмотрите его.
Полный текст письма и приложенные файлы. Например, если с письмом отправлялся проект договора, акт о выполнении работ, макет дизайна или иной документ, его необходимо открыть и зафиксировать отдельно внутри той же сессии.
Связь с другими письмами. Для этого нужно показать цепочку переписки.
Что нужно сделать перед началом фиксации
Авторизуйтесь в профиле, где находится исходная цепочка писем.
Для удобства фиксации переместите письма, которые нужно осмотреть, в отдельную папку.
Отключите всплывающие уведомления в мессенджерах и системных программах.
Убедитесь в стабильности интернет-соединения перед началом фиксации.
Как заверить переписку по электронной почте с помощью ShotApp
Как зафиксировать переписку по email через приложение ShotApp на iOS и Android.
В чем особенности заверения переписки по электронной почте
Если адреса сторон не прописаны в договоре либо в нем не оговорен email-обмен, заверьте весь массив переписки: перечень входящих и исходящих писем, а также важные сообщения с вложениями и ответами второй стороны. Это докажет суду взаимный характер общения и подтвердит, что данный канал связи использовался для коммуникации между сторонами на постоянной основе.
В некоторых случаях для идентификации получателя писем может потребоваться отдельно зафиксировать дополнительные данные: корпоративный домен, наличие адреса отправителя в официальных документах либо на сайте его компании и т.п.
Важно не забыть зафиксировать следующие данные: дату и время отправки сообщения, служебные заголовки, полный адрес электронной почты отправителя и получателя, содержание полей «Кому», «Копия» и «Скрытая копия».
Заверить электронную почту для суда без нотариуса
Протокол фиксации ShotApp составляется с учетом требований к письменным доказательствам, установленных ст. 71 ГПК, ст. 75 АПК и ст. 70 КАС, а также разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда
Принимают ли суды переписку по электронной почте в качестве доказательства?
Да. Скриншоты переписки и заверенные протоколы рассматриваются наравне с другими письменными доказательствами (постановления Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019, № 18 от 22.06.2021 и № 33 от 15.11.2022).
Приведем примеры из реальной судебной практики, где переписка по электронной почте стала ключевым доказательством:
Споры о заключении и исполнении договоров. Так, переписка помогает подтвердить или опровергнуть факт пересылки важных документов (договоров, актов, спецификаций). Примеры дел: № А47-6384/2025 (АС Оренбургской области), № А56-82289/2025 (АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
Трудовые споры. В электронной переписке может вестись обсуждение обязанностей сотрудника, условий принятия на работу и увольнения. Примеры дел: № 2-33/2025 (Нововоронежский городской суд), № 2-2119/2023 (Центральный районный суд г. Воронежа).
Споры о банкротстве физических и юридических лиц. Переписка помогает точно установить, например, насколько сторона была осведомлена о состоянии актива. Пример дела: А78-12913/2024 (АС Забайкальского края).
Что в итоге
Электронная переписка часто используется для пересылки документов и решения важных деловых вопросов. Поэтому доказательствам из нее требуется надежное заверение. ShotApp помогает сэкономить ваше время и получить, не выходя из дома, протокол, заверенный третьей независимой стороной и содержащий дополнительные данные, помогающий подтвердить подлинность переписки. Более подробно о заверении сообщений электронной почты вы сможете прочитать на нашем сайте.
Заверить электронную почту для суда без нотариуса
Протокол фиксации ShotApp составляется с учетом требований к письменным доказательствам, установленных ст. 71 ГПК, ст. 75 АПК и ст. 70 КАС, а также разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда
FAQ
В чем разница между протоколом ShotApp и обычными скриншотами?
Самостоятельные скриншоты могут вызвать недоверие в суде. Главная уязвимость простой «картинки» — невозможность объективно доказать отсутствие монтажа: снимок исходит от заинтересованной стороны и может поддаваться ретуши.
ShotApp исключает этот риск благодаря своим техническим особенностям. Сервис ведет автоматическую непрерывную видеофиксацию экрана «как есть» («as is») — пользователь действует в рамках жесткого неизменяемого сценария и физически не может вмешаться в процесс или подменить данные. В итоговый протокол вносятся верифицируемые метаданные и технические параметры сессии — проверяемые и неизменяемые данные. Это нивелирует сомнения судьи и сводит к минимуму шансы оппонента оспорить допустимость доказательства.
Как зафиксировать электронные письма в десктопных почтовых клиентах (Microsoft Outlook, Thunderbird, Apple Mail)?
Фиксировать переписку в десктопных клиентах (Outlook, Thunderbird, The Bat!) не рекомендуется.
Причина: клиенты хранят письма локально на диске (в файлах .eml, .pst, .mbox). Пользователь может открыть такой файл и за минуту изменить текст, суммы, дату или адрес отправителя.
Как делать правильно: фиксируйте переписку только через веб-интерфейс в браузере (Яндекс, Mail.ru, Gmail) по HTTPS. Это подтверждает, что данные подгружаются напрямую с независимого сервера почтовой службы, а не из файла на компьютере.
Что такое служебные заголовки писем и зачем их фиксировать?
Служебные заголовки — это техническая часть сообщения, своего рода «паспорт» электронного письма. Там хранится детальная информация о его создании, передаче между серверами и прохождении проверок подлинности.
Обычный интерфейс почтового сервиса показывает лишь видимую часть письма — кому оно отправлено, от кого пришло, какая у него тема и когда оно было доставлено. А служебные заголовки остаются «за кулисами»: это скрытый блок метаданных, который фиксирует весь маршрут письма.
Именно поэтому такие заголовки важно фиксировать при сборе доказательств: они помогают проследить путь сообщения и подтвердить, что сообщение не было подменено или изменено в процессе доставки.
Как открыть служебные заголовки писем?
Порядок действий зависит от выбранного почтового сервиса.
Яндекс Почта:
Открыв письмо, нажмите «Еще» (три точки), а затем «Свойства письма».
Другой вариант: правой кнопкой кликните по письму в списке и нажмите на «Свойства письма».
Mail.ru:
Прожмите в письме «Еще» (три точки), а далее — «Служебные заголовки».
Gmail:
После нажатия в письме на три точки справа выберите «Показать оригинал».
Outlook (веб):
Нажмите в письме на три точки, затем выберите «Вид» и далее — «Просмотреть сведения о сообщении».
Какие данные письма, кроме текста, нужно зафиксировать при заверении переписки?
Полные адреса отправителя и получателя, время отправки сообщения, содержание вложений. Важно дополнительно раскрыть и показать технические заголовки.
Как доказать, что переписка велась именно с оппонентом?
Проверьте, указана ли данная почта, например, на личной странице оппонента в соцсети или сайте его компании. Если да, зафиксируйте эти данные дополнительно.
Сколько стоит заверение переписки по email?
Цена на классическое заверение доказательств через нотариуса начинается от 16 000 рублей. Окончательный чек зависит от объема переписки: нотариусы взимают дополнительную плату за каждую страницу протокола (как правило, от 200 рублей в зависимости от выбранного тарифа).
Современная и доступная альтернатива — заверение доказательств с помощью ShotApp. Здесь стоимость создания протокола начинается от 990 рублей. Если вы фиксируете доказательства регулярно, пакетные предложения и подписки позволяют зафиксировать цену за протокол и существенно сэкономить. Детальная сетка тарифов представлена на нашем сайте.
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