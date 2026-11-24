Прежде чем подавать иск, проверьте подведомственность дела — в каких именно судах оно может быть рассмотрено.
Арбитражные суды рассматривают экономические споры и другие дела, связанные с предпринимательской и иной экономической деятельностью.
Ключевые критерии. Это не только статус участника (организация или ИП), но и характер правоотношений: спор должен быть связан с бизнесом. Если вы, будучи ИП, судитесь как потребитель или, например, собственник личного автомобиля, это спор не экономический, а значит дорога ведет в суд общей юрисдикции
Кратко о других судах:
Суды общей юрисдикции — рассматривает споры с участием граждан, не связанные с предпринимательством (например, ДТП с личным авто, потребительские иски, семейные и трудовые споры).
Специализированные арбитражные суды (по интеллектуальным правам) — занимаются спорами о патентах, товарных знаках, авторских правах в бизнесе.
Третейские суды — в них обращаются, если в договоре есть третейская оговорка. Но проверьте, не относится ли ваш случай к тем спорам, которые не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда (например, банкротство, ряд корпоративных споров, публично-правовые споры).
Шаг 1. Проверьте, нужна ли претензия до подачи иска
Выполните следующие действия:
Проверьте закон. Для арбитражных споров (ИП, компании) действует общее правило: претензия обязательна по денежным требованиям из договоров и сделок, в том числе из-за неосновательного обогащения. Претензия не требуется для споров о банкротстве, корпоративных споров, споров о защите прав и законных интересов группы лиц и ряда других (перечислены в ст. 4 АПК РФ).
Изучите договор с ответчиком. Если между сторонами есть договор, найдите раздел «Порядок разрешения споров» или похожий. Если там написано, что спор передается в суд после направления претензии — претензионный порядок обязателен, даже если закон его не требует.
По большинству денежных споров (взыскание долга, оплаты по договору подряда, неосновательное обогащение и т. д.) и споров об истребовании имущества (контрагент удерживает его без законных оснований) иск можно подать только после того, как направили претензию и прошло 30 календарных дней со дня ее направления.
Закон или договор могут установить другой срок — проверяйте конкретную норму.
Как составить досудебную претензию
Жесткой формы нет. Закон не устанавливает обязательный бланк.
Суд проверяет два факта:
претензия направлена;
требования к ответчику понятны.
Что важно указать:
данные адресата и отправителя;
обстоятельства спора;
требования (с суммой)
ссылку на норму/договор.
Как направить:
заказным письмом с описью вложения по адресу ответчика из ЕГРЮЛ. Опись обязательна — без нее не докажете, что в конверте была именно претензия.
отправка по электронной почте допустима только в том случае, если адрес указан в договоре или на сайте ответчика как контакт для юрлиц. Иначе существует риск, что суд не признает порядок соблюденным.
Если письмо вернулось «за истечением срока хранения» — порядок все равно соблюден. Направление по надлежащему адресу достаточно.
Дата направления — дата почтовой квитанции (или штампа на описи), а не дата получения. От неё считаются 30 календарных дней.
Ключевой нюанс
Доказательством считается направление досудебной претензии, а не вручение. Этот документ лучше всего отправлять заказным письмом с описью вложения по адресу ответчика из ЕГРЮЛ. Если письмо вернулось «за истечением срока хранения», это все равно надлежащее направление — квитанция и опись должны быть в деле.
Последствия, если претензия не была подана до иска
Ситуация первая: истец подал иск, не направив претензию (другие варианты — она направлена, но не выдержан 30-дневный срок, или не имея доказательства направления).
Последствия: Суд в этом случае возвращает иск. Заявление не рассматривается по существу, и вы теряете время.
Ситуация вторая: иск уже принят, а претензионный порядок не соблюден.
Последствия: суд оставляет иск без рассмотрения. Производство прекращается без вынесения решения по существу.
По некоторым категориям (установление фактов, банкротные заявления) претензия не требуется, однако существуют и другие обязательные уведомительные типы документов. В любом случае, что-то лучше направить перед подачей иска.
Что должно быть сделано на этом шаге:
У вас на руках квитанция и опись вложения; с даты отправки прошло не менее 30 календарных дней (если иной срок не установлен законом или договором).
Шаг 2. Определите стороны спора и суд
Прежде чем писать заявление, ответьте на 3 вопроса:
Кто является истцом?
Кто выступает в роли ответчика?
В какой суд необходимо обратиться?
Кто может подписать иск от имени ООО или ИП
Истцом выступает организация или ИП, чьи права нарушены. От имени организации иск подписывает руководитель или представитель с полномочием на подписание. ИП может подписать иск лично.
Директор должен приложить к заявлению документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий (решение/протокол).
Юристу, выступающему представителем истца, для подачи иска необходимы доверенность и документ о высшем юридическом образовании или ученой степени (ч. 4 ст. 61 АПК РФ). Адвокат, кроме прочего, представляет свое удостоверение и ордер (при наличии, не обязателен).
К кому предъявляется иск
Ответчик определяется по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Выписка должна быть получена не ранее чем за 30 дней до обращения в суд.
Дополнительно проверьте ответчика в Картотеке арбитражных дел. Важно следующее:
Было ли заведено в отношении ответчика дело о банкротстве?
Носят ли иски к нему от других лиц массовый характер?
Каков статус руководителя, если ответчик — компания?
Эти данные напрямую будут влиять на вашу на стратегию в суде по трем аспектам:
1) Если компания ответчик уже в процессе банкротства, обычный иск к нему может быть неэффективен — требования включаются в реестр в рамках дела о банкротстве, а не в общем порядке.
2) Массовость означает, что к моменту принятия решения судом у ответчика может не остаться имущества, и поэтому стоит рассмотреть обеспечительные меры.
3) Если руководитель организации-ответчика — «массовый» или дисквалифицированный, это сигнал о возможной фиктивности компании. Взыскание может потребовать привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
Приведенные данные не меняют саму процедуру подачи, но определяют, что именно просить и насколько оперативно нужно действовать. .
Куда иск направляется (подсудность)
Общее правило — в случае экономического спора это арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения ответчика.
Договором можно изменить подсудность, но не в обход исключительной (например, споры о недвижимости — по месту нахождения объекта). Проверьте договор: третейская оговорка или условие о конкретном суде отменяют общее правило.
Что должно быть сделано на этом шаге:
Вы открыли ЕГРЮЛ/ЕГРИП ответчика и выписали актуальный адрес.
Проверили договор с ответчиком (если такой есть) на предмет изменения подсудности. В нем могут содержаться договоренности о том, что спор должен рассматриваться в другом суде.
Определили, кто подписывает иск и есть ли у него диплом (если это представитель).
Шаг 3. Рассчитайте госпошлину за подачу иска в арбитражный суд
Госпошлина уплачивается до подачи иска. Документ об уплате — обязательное приложение к иску.
Ставки установлены ст. 333.21 НК (ред. от 04.08.2026).
Для имущественных исков, подлежащих оценке, пошлина считается от цены иска:
Цена иска
Госпошлина для организаций
до 100 000 ₽
10 000 ₽
от 100 001 до 1 000 000 ₽
10 000 ₽ + 5 % суммы свыше 100 000 ₽
от 1 000 001 до 10 000 000 ₽
55 000 ₽ + 3 % суммы свыше 1 000 000 ₽
от 10 000 001 до 50 000 000 ₽
325 000 ₽ + 1 % суммы свыше 10 000 000 ₽
свыше 50 000 000 ₽
725 000 ₽ + 0,5 % суммы свыше 50 000 000 ₽, но не более 10 000 000 ₽
Для неимущественных требований (например, расторжение договора без требования о возврате оплаты, признание сделки недействительной без применения последствий):
организация платит 50 000 ₽;
физическое лицо — 15 000 ₽.
Что должно быть сделано на этом шаге:
Платежное поручение с отметкой банка.
Сумма сверена со ст. 333.21 НК.
В назначении платежа указан суд, в который подается иск.
Шаг 4. Составьте исковое заявление в арбитражный суд
Ст. 125 АПК устанавливает перечень обязательных реквизитов.
Отсутствие любого — основание оставить иск без движения (ст. 128 АПК).
В иске должны быть:
наименование суда;
сведения об истце и ответчике (для организаций — наименование, ИНН, ОГРН, официальная почта, телефоны, адрес; для ИП — ФИО, дата и место рождения, место жительства, один из идентификаторов — ИНН, ОГРНИП, СНИЛС);
исковое требование со ссылкой на нормы права;
обстоятельства спора и доказательства;
цена иска (если предмет спора подлежит оценке);
расчет взыскиваемой суммы;
сведения о соблюдении досудебного порядка;
сведения о примирительных действиях, если вы их предпринимали;
перечень приложений.
Ключевой нюанс
Расчет цены иска для суда можно осуществлять как внутри искового заявления, так и отдельным документом. Сделайте таблицу с периодами, суммами и ссылками на первичные документы. Это снизит риск того, что суд отнесется к расчету критически.
Что должно быть сделано на этом шаге:
Иск содержит все обязательные реквизиты в соответствии со ст. 125 АПК.
Шаг 5. Соберите документы для подачи иска в арбитражный суд
К иску прилагаются (по ст. 126 АПК):
Доказательство направления копии иска ответчику — квитанция об отправке заказного письма с описью вложения. Это правило действует и при электронной подаче: загрузить иск в «Мой арбитр» недостаточно, ответчику нужно направить копию.
Документ об уплате госпошлины (или ходатайство об отсрочке/уменьшении).
Документы, касающиеся обстоятельств спора. Договоры, накладные, акты, переписка, платежные поручения.
Доказательства соблюдения претензионного порядка. Претензия + квитанция и опись.
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в отношении истца и ответчика, полученная не ранее чем за 30 дней до обращения в суд.
Доверенность. Нужна, если иск подписывает представитель. Также требуется копия документа о его высшем юридическом образовании или ученой степени.
Если представитель действует по электронной доверенности, проверьте, чтобы она была подписана Усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) доверителя и приложена отдельным файлом.
Что должно быть сделано на этом шаге:
Каждый пункт ст. 126 АПК закрыт отдельным документом.
Выписка ЕГРЮЛ «свежая» (не старше 30 дней).
Шаг 6. Подайте иск онлайн, по почте или в канцелярию
Подача заявления в бумаге
Иск с приложениями подается в канцелярию суда (на вашем экземпляре ставят отметку о принятии) либо направляется почтой с описью вложения. При почтовой отправке датой подачи считается дата почтового штемпеля, а не дата фактического поступления письма в суд.
Плюс: физическое подтверждение. Когда вы подаете иск в канцелярию суда, на экземпляре ставят отметку о принятии: дату, входящий номер, подпись сотрудника. Это становится доказательством, что документы действительно поступили в суд именно в этот день. При почтовой отправке аналог — опись вложения и почтовая квитанция. Они подтверждают, что вы отправили именно тот комплект документов, который указан в описи, и дату отправки.
Минус: подача заявления в бумаге дольше, чем через онлайн-сервис. При пересылке существует риск потери отправления.
«Мой арбитр»
«Мой арбитр» — это бесплатный сервис подачи документов в арбитражные суды в электронном виде, доступный по адресу my.arbitr.ru.
Его работу регулирует Порядок, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде от 28.12.2016 № 252.
Через сервис «Мой арбитр» можно подать иск, заявление, ходатайство, жалобу, отслеживать движение документов, участвовать в судебных заседаниях онлайн.
Порядок подачи следующий:
Войдите в «Мой арбитр» через ЕСИА (учетную запись «Госуслуг»).
Загрузите исковое заявление и сканы документов в формате PDF. Каждый документ — отдельный файл не более 30 МБ. В имени файла необходимо указать название документа, чтобы его можно было опознать, а также число листов.
Подписание:
Обычный иск можно подписать простой электронной подписью через ЕСИА (отдельный сертификат УКЭП для этого не нужен).
УКЭП требуется для заявлений об обеспечении иска и некоторых других документов.
Доверенность представителя привязывается в личном кабинете сервиса «Мой арбитр»: загрузите скан и, если она электронная, файл подписи.
Важно. При электронной подаче копию иска все равно необходимо направить ответчику вместе с приложенными доказательствами — требование ст. 126 АПК не отменяется.
«Мой арбитр» фиксирует дату и время поступления документов в систему. Они же будут считаться датой и временем подачи иска (с учетом правил исчисления сроков и рабочих/нерабочих дней). Информация о том, что иск зарегистрирован, отобразится в системе после его получения судом (обработки в канцелярии).
Более подробно о работе с сервисом «Мой арбитр» вы можете прочитать в нашей статье.
Что должно быть сделано на этом шаге:
Вы получили уведомление «Мой арбитр» о поступлении документов с датой и временем;
Все файлы в PDF, до 30 МБ, подпись проставлена;
Копия иска направлена ответчику.
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Шаг 7. Что происходит после подачи иска: 5 рабочих дней и 3 сценария
Судья решает вопрос о принятии иска в пятидневный срок со дня поступления заявления в суд. Срок исчисляется в рабочих днях.
Возможны 3 исхода:
Принятие — суд выносит определение о возбуждении производства. В этом случае вы можете отслеживать дело на сайте Картотеки арбитражных дел (КАД.Арбитр). Это удобно делать с помощью нашего виджета.
Оставление без движения — суд дает срок устранить недостатки (доплатить пошлину, донести диплом, поправить расчет). Если устранить в срок, иск считается поданным в первоначальную дату. Если нет, то происходит возврат.
Возврат — например, из-за несоблюдения претензионного порядка или неподсудности. Возврат не лишает права подать иск снова после устранения основания.
Что должно быть сделано на этом шаге:
Вы получили определение суда (принятие / оставление без движения / возврат) и зафиксировали дату следующего шага.
Типичные ошибки
Могут привести к возврату иска или оставлению его «без движения». К ним относятся:
Неверная подсудность. Иск подан по месту нахождения истца, хотя договор с ответчиком не меняет общее правило. Либо спор относится к исключительной подсудности (случаи, когда закон запрещает менять суд даже по соглашению сторон).
Нет доказательства направления претензии. Квитанция есть, но отсутствует опись вложения. Или претензия направлена не по адресу ответчика из ЕГРЮЛ.
Неполный пакет приложений. Отсутствует выписка из ЕГРЮЛ, документ об уплате пошлины или доказательство направления копии иска ответчику.
Технические ошибки при подаче через сервис «Мой арбитр». Файл больше 30 МБ, документы склеены в один PDF, отсутствует подпись либо имя файла неинформативно.
Нет документа об образовании представителя. Иск подписан юристом по доверенности, но диплом не приложен.
Неверный расчет госпошлины. Пошлина посчитана по старым ставкам или не учтены изменения, вступившие в силу с 08.09.2024 (о повышении ставки госпошлины в арбитражных судах).
Чек-лист перед подачей иска в суд
Пункт
Сделано / Не сделано
Проверена подсудность: адрес ответчика из ЕГРЮЛ, договор с ответчиком не меняет правило.
☐
Претензия направлена, прошло 30 календарных дней, есть квитанция и опись.
☐
Госпошлина уплачена по ст. 333.21 НК, есть платежный документ с отметкой банка.
☐
Иск содержит все реквизиты в соответствии со ст. 125 АПК. Расчет компенсации приложен отдельным документом.
☐
Копия иска направлена ответчику, доказательства приложены.
☐
Выписка или иной документ со сведениями об истце и ответчике получены не ранее чем за 30 дней до обращения в арбитражный суд
☐
Диплом представителя (или его документ об ученой степени) приложен.
☐
При подаче иска через «Мой арбитр»: все файлы в формате PDF, размер каждого не превышает 30 МБ, отдельными документами, подписаны.
☐
Доверенность привязана в кабинете (если подает представитель).
☐
FAQ
Нужен ли диплом юриста, если иск подписывает директор?
Нет. Требование о наличии документа о высшем юридическом образовании распространяется только на представителей — тех, кто действует по доверенности. Директор действует на основании решения/протокола, а не как представитель по доверенности, поэтому диплом ему не нужен.
Можно ли подать иск, если должник не отвечает на письма?
Можно, но только если вы направили претензию и с даты отправки прошло 30 календарных дней. Молчание должника не отменяет претензионный порядок — оно его завершает.
Что делать, если «Мой арбитр» не принимает файл?
Проверьте три вещи: формат (только PDF), размер (не более 30 МБ на файл) и подпись (скан бумажного документа — простая ЭП через ЕСИА, электронный документ — УКЭП). Если файл слишком большой, разбейте документ на несколько PDF с осмысленными именами.
Нужно подать несколько исков через «Мой арбитр» одновременно. Можно ли это ускорить?
Да, с помощью виджета ShotApp для Картотеки арбитражных дел. Он позволяет использовать особые фичи для более быстрой подачи иска. Среди них:
Автозаполнение данных заявителя. Можно сохранить профили нескольких компаний или доверителей. При подаче документов реквизиты заполняются в один клик без ручного ввода.
Загрузка нескольких файлов одновременно. Через ShotApp можно добавить несколько приложений к иску, без загрузки по одному.
Также наш виджет для Картотеки арбитражных дел позволяет быстро найти другие дела, в которых участвовал ответчик.
Считается ли иск поданным, если суд оставил его без движения, а я потом исправил недостатки?
Да. Если вы устранили недостатки в срок, установленный судом, заявление считается поданным в день первоначального поступления.
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