Деловая виза для иностранца в РФ

Одним из обязательных документов для получения деловой визы является приглашение, оформленное со стороны принимающей компании в России.
Российская деловая виза пользуется популярностью среди иностранцев, так как дает больше возможностей по сравнению с, например, туристическими и частными визами: деловая виза в Россию может быть выдана на длительный срок (до 1 года, а в некоторых случаях и до 5-ти лет) и с возможностью многократного въезда. Но данная виза имеет и ограничение - нельзя находиться на территории РФ более 90 календарных дней из каждых 180 дней в течение года.
По сроку действия и кратности въездов бизнес визы в Россию бывают:
однократные на срок от 30 до 90 дней (от 1 до 3-х месяцев);
двукратные на срок от 30 до 90 дней;
многократные на срок до 1 года (для граждан отдельных государств на срок до 2-х, 3-х либо 5-ти лет).
При оформлении приглашения в Россию приглашающая организация может запросить любое количество дней действия визы в этих рамках, и виза иностранному гражданину будет выдана именно на этот срок. Также можно выбрать количество въездов: один раз (однократная), два раза (двукратная) или неограниченное количество въездов (многократная).
Иностранцу важно заранее узнать правила выдачи деловых виз в Россию на основании своего гражданства (список документов, сроки оформления, размер консульского сбора). Эти сведения можно получить, посетив сайт Посольства или визового центра России в стране постоянного пребывания иностранного гражданина. Также получить полезную для иностранца и приглашающей стороны информацию о двусторонних международных соглашениях и визовом/безвизовом режиме между РФ и другими странами можно на сайте Консульского Департамента МИД РФ.
К категории бизнес визы относятся и некоторые особые цели поездки: сопровождающий член семьи (дети, родители, супруги), водитель, член экипажа, лечение, усыновление.
Обратите внимание, что действительная цель визита в Россию должна строго соответствовать выбранному типу визы. С деловой визой нельзя въехать как туристу, с личной целью в гости к родственнику или другу, с гуманитарной, учебной, транзитной целью, а также осуществлять трудовую деятельность на территории РФ. Особенно строго согласно законодательству РФ отслеживаются нарушения, связанные с нелегальным трудоустройством иностранных граждан.
В случае, если иностранный гражданин приезжает с целью работы на территории Российской Федерации, или целью въезда вашего партнера является техническое обслуживание оборудования, необходимо оформление рабочего вида визы.
Вы можете получить подробную консультацию о порядке выдачи, необходимых документах, стоимости оформления делового приглашения и визы для иностранных граждан в Россию и узнать последние миграционные новости у специалистов компании Visa-Russian.ru.
Этапы оформления деловой визы
1. Принимающая организация оформляет приглашение для деловой визы.
2.Иностранец подает необходимые документы на бизнес визу в ближайшее Консульство РФ. Полная информация указывается на сайте российского консульства, а ниже приведен примерный перечень документов:
загранпаспорт, который действует не менее полугода после даты окончания срока действия визы;
приглашение для российской деловой визы;
анкета (заявление) на визу, которая заполняется иностранным гражданином на сайте Консульства или визового центра;
медицинская страховка для выезжающих за рубеж;
фотография.
3. По истечении срока оформления Посольство выносит решение о выдаче визы. Иностранец имеет право осуществить поездку в Россию в соответствии с условиями действия своей визы.
4. После каждого пересечения границы в течение 7 рабочих дней иностранец обязан встать на миграционный учет (сделать регистрацию) по месту фактического проживания в РФ.
Как компании оформить деловое приглашение для иностранца в Россию?
Деловое приглашение должно быть оформлено от имени юридического лица в Российской Федерации. Чаще всего деловое приглашение для иностранного гражданина на визу оформляется от лица российской коммерческой организации (ООО или АО). Для этого компания должна обратиться в региональное подразделение ГУВМ МВД (бывший УФМС).
Профессиональные консультанты Visa-Russian.ru ответят на все возможные вопросы касательно получения деловой визы в Россию для юридических лиц через МВД в Москве и Московской области.
Помощь в оформлении приглашений для деловых виз для аккредитованных Представительств и Филиалов иностранных юридических лиц предоставляет ТПП РФ (Торгово-Промышленная Палата). Контакты и цены на официальном сайте.
ИП не может предоставить иностранному гражданину приглашение для делового вида визы в Россию, но может подать заявку на частное приглашение, в том числе онлайн на госуслугах.
Этапы оформления приглашения на бизнес-визу
Первый этап – постановка компании на учет в УВМ ГУ МВД в качестве приглашающей организации. Иначе эта процедура называется аккредитацией, и производится единожды, когда компания впервые обращается за оформлением приглашения в государственные органы. Может потребоваться присутствие представителя компании на собеседовании в гос. учреждении.
Второй этап – подача документов на приглашение. Организация должна подготовить и подать следующий пакет документов:
ходатайство на приглашение иностранца в РФ с деловой целью;
гарантийное письмо заявителя о материальном, медицинском и жилищном обеспечении иностранного гражданина на период его пребывания в России;
копия первой страницы заграничного паспорта иностранца;
квитанция об оплате госпошлины на 800 руб.;
письмо о необходимости срочного оформления визы, при наличии соответствующего обоснования;
если иностранец будет подавать документы на визу не в стране своего гражданства, необходима копия документа, подтверждающего его право на постоянное пребывание в третьей стране: разрешение на временное пребывание (РВП), или вид на жительство (ВНЖ), или другой документ, предусмотренный законодательством страны пребывания.
Стандартный срок оформления делового приглашения в Министерстве Внутренних Дел составляет 20 рабочих дней с даты приема ходатайства.
Третий этап – получение готового приглашения и отправка его иностранцу. По истечении указанного срока оформления, приглашение будет направлено из МВД заявителю.
Приятно будет знать, что сейчас в МВД выдаются приглашения только в электронной форме, то есть оно будет направлено по электронным каналам связи напрямую в консульство, вам не придется отправлять почтой оригинал документа иностранцу за рубеж. Оригинал приглашения на бланке больше не выпускается. Иначе электронное приглашение называют телексом.
На e-mail компании придет электронная копия визового приглашения, содержащая уникальный штрих-код. Это письмо нужно отправить иностранному гражданину, чтобы он распечатал приглашение и подал его в консульский отдел посольства РФ с остальными документами на визу.
4 этап – оформление регистрации иностранца по месту проживания. Иностранный гражданин должен самостоятельно озаботиться вопросом постановки на учет по месту проживания в территориальном отделении миграционной службы в срок 7 рабочих дней по приезде, не считая дату пересечения границы. Однако, по закону организация также несет ответственность и обязана отслеживать соблюдение иностранцем данного требования.
Иностранные граждане должны строго соблюдать правила пребывания по своим бизнес-визам - суммарное пребывание на территории России не должно превышать 90 дней из каждых 180 дней в течение года. Также иностранцы должны выехать с территории РФ до окончания срока действия своей визы. Российская компания не может нанять на работу иностранца с бизнес визой.
Продление деловой визы невозможно – требуется оформление нового приглашения и визы в Консульстве России за рубежом.
Аккредитация организации в МВД, подготовка и подача документов на приглашение требует высокой квалификации ответственного сотрудника, безошибочного заполнения форм, многократного и утомительного взаимодействия с государственными органами, поэтому многие компании предпочитают заказать эту услугу в специализированной фирме, которая поможет избежать ошибок и рисков нарушения законодательства, сэкономить и время, и нервы, и гарантируют стопроцентно легальное прохождение процедуры.
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