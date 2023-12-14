Логотип VISA-RUSSIAN
VISA-RUSSIAN
Иностранные работники

Деловая виза для иностранца в РФ

Когда иностранный гражданин собирается приехать в Россию с бизнес-целью (участие в деловых встречах, заключение контрактов и проведение переговоров, посещение выставок, конференций или иные мероприятия делового характера), ему необходимо оформить обыкновенную деловую визу в Консульском отделе Посольства РФ в стране своего постоянного пребывания.
33
Деловая виза для иностранца в РФ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Одним из обязательных документов для получения деловой визы является приглашение, оформленное со стороны принимающей компании в России.

Российская деловая виза пользуется популярностью среди иностранцев, так как дает больше возможностей по сравнению с, например, туристическими и частными визами: деловая виза в Россию может быть выдана на длительный срок (до 1 года, а в некоторых случаях и до 5-ти лет) и с возможностью многократного въезда. Но данная виза имеет и ограничение - нельзя находиться на территории РФ более 90 календарных дней из каждых 180 дней в течение года.

По сроку действия и кратности въездов бизнес визы в Россию бывают:

  • однократные на срок от 30 до 90 дней (от 1 до 3-х месяцев);

  • двукратные на срок от 30 до 90 дней;

  • многократные на срок до 1 года (для граждан отдельных государств на срок до 2-х, 3-х либо 5-ти лет).

При оформлении приглашения в Россию приглашающая организация может запросить любое количество дней действия визы в этих рамках, и виза иностранному гражданину будет выдана именно на этот срок. Также можно выбрать количество въездов: один раз (однократная), два раза (двукратная) или неограниченное количество въездов (многократная).

Иностранцу важно заранее узнать правила выдачи деловых виз в Россию на основании своего гражданства (список документов, сроки оформления, размер консульского сбора). Эти сведения можно получить, посетив сайт Посольства или визового центра России в стране постоянного пребывания иностранного гражданина. Также получить полезную для иностранца и приглашающей стороны информацию о двусторонних международных соглашениях и визовом/безвизовом режиме между РФ и другими странами можно на сайте Консульского Департамента МИД РФ. 

К категории бизнес визы относятся и некоторые особые цели поездки: сопровождающий член семьи (дети, родители, супруги), водитель, член экипажа, лечение, усыновление. 

Обратите внимание, что действительная цель визита в Россию должна строго соответствовать выбранному типу визы. С деловой визой нельзя въехать как туристу, с личной целью в гости к родственнику или другу, с гуманитарной, учебной, транзитной целью, а также осуществлять трудовую деятельность на территории РФ. Особенно строго согласно законодательству РФ отслеживаются нарушения, связанные с нелегальным трудоустройством иностранных граждан.

В случае, если иностранный гражданин приезжает с целью работы на территории Российской Федерации, или целью въезда вашего партнера является техническое обслуживание оборудования, необходимо оформление рабочего вида визы.

Вы можете получить подробную консультацию о порядке выдачи, необходимых документах, стоимости оформления делового приглашения и визы для иностранных граждан в Россию и узнать последние миграционные новости у специалистов компании Visa-Russian.ru.

Этапы оформления деловой визы

1. Принимающая организация оформляет приглашение для деловой визы.

2.Иностранец подает необходимые документы на бизнес визу в ближайшее Консульство РФ. Полная информация указывается на сайте российского консульства, а ниже приведен примерный перечень документов:

  • загранпаспорт, который действует не менее полугода после даты окончания срока действия визы;

  • приглашение для российской деловой визы;

  • анкета (заявление) на визу, которая заполняется иностранным гражданином на сайте Консульства или визового центра;

  • медицинская страховка для выезжающих за рубеж;

  • фотография.

3. По истечении срока оформления Посольство выносит решение о выдаче визы. Иностранец имеет право осуществить поездку в Россию в соответствии с условиями действия своей визы.

4. После каждого пересечения границы в течение 7 рабочих дней иностранец обязан встать на миграционный учет (сделать регистрацию) по месту фактического проживания в РФ.

Как компании оформить деловое приглашение для иностранца в Россию?

Деловое приглашение должно быть оформлено от имени юридического лица в Российской Федерации. Чаще всего деловое приглашение для иностранного гражданина на визу оформляется от лица российской коммерческой организации (ООО или АО). Для этого компания должна обратиться в региональное подразделение ГУВМ МВД (бывший УФМС).

Профессиональные консультанты Visa-Russian.ru ответят на все возможные вопросы касательно получения деловой визы в Россию для юридических лиц через МВД в Москве и Московской области. 

Помощь в оформлении приглашений для деловых виз для аккредитованных Представительств и Филиалов иностранных юридических лиц предоставляет ТПП РФ (Торгово-Промышленная Палата). Контакты и цены на официальном сайте. 

ИП не может предоставить иностранному гражданину приглашение для делового вида визы в Россию, но может подать заявку на частное приглашение, в том числе онлайн на госуслугах.

Этапы оформления приглашения на бизнес-визу

Первый этап постановка компании на учет в УВМ ГУ МВД в качестве приглашающей организации. Иначе эта процедура называется аккредитацией, и производится единожды, когда компания впервые обращается за оформлением приглашения в государственные органы. Может потребоваться присутствие представителя компании на собеседовании в гос. учреждении.

Второй этап  –  подача документов на приглашение. Организация должна подготовить и подать следующий пакет документов:

  • ходатайство на приглашение иностранца в РФ с деловой целью;

  • гарантийное письмо заявителя о материальном, медицинском и жилищном обеспечении иностранного гражданина на период его пребывания в России;

  • копия первой страницы заграничного паспорта иностранца;

  • квитанция об оплате госпошлины на 800 руб.;

  • письмо о необходимости срочного оформления визы, при наличии соответствующего обоснования;

  • если иностранец будет подавать документы на визу не в стране своего гражданства, необходима копия документа, подтверждающего его право на постоянное пребывание в третьей стране: разрешение на временное пребывание (РВП), или вид на жительство (ВНЖ), или другой документ, предусмотренный законодательством страны пребывания.

Стандартный срок оформления делового приглашения в Министерстве Внутренних Дел  составляет 20 рабочих дней с даты приема ходатайства.

Третий этапполучение готового приглашения и отправка его иностранцу. По истечении указанного срока оформления, приглашение будет направлено из МВД заявителю.

Приятно будет знать, что сейчас в МВД выдаются приглашения только в электронной форме, то есть оно будет направлено по электронным каналам связи напрямую в консульство, вам не придется отправлять почтой оригинал документа иностранцу за рубеж. Оригинал приглашения на бланке больше не выпускается. Иначе электронное приглашение называют телексом.

На e-mail компании придет электронная копия визового приглашения, содержащая уникальный штрих-код. Это письмо нужно отправить иностранному гражданину, чтобы он распечатал приглашение и подал его в консульский отдел посольства РФ с остальными документами на визу.

4 этап оформление регистрации иностранца по месту проживания. Иностранный гражданин должен самостоятельно озаботиться вопросом постановки на учет по месту проживания в территориальном отделении миграционной службы в срок 7 рабочих дней по приезде, не считая дату пересечения границы.  Однако, по закону организация также несет ответственность и обязана отслеживать соблюдение иностранцем данного требования.

Иностранные граждане должны строго соблюдать правила пребывания по своим бизнес-визам - суммарное пребывание на территории России не должно превышать 90 дней из каждых 180 дней в течение года. Также иностранцы должны выехать с территории РФ до окончания срока действия своей визы. Российская компания не может нанять на работу иностранца с бизнес визой.

Продление деловой визы невозможно  – требуется оформление нового приглашения и визы в Консульстве России за рубежом.

Аккредитация организации в МВД, подготовка и подача документов на приглашение требует высокой квалификации ответственного сотрудника,  безошибочного заполнения форм, многократного и утомительного взаимодействия с государственными органами, поэтому многие компании предпочитают заказать эту услугу в специализированной фирме, которая поможет избежать ошибок и рисков нарушения законодательства, сэкономить и время, и нервы, и гарантируют стопроцентно легальное прохождение процедуры. 

Компания Visa-Russian.ru уже многие годы успешно оказывает услуги в области миграционного консалтинга.  Мы помогаем своим клиентам не только с оформлением приглашений гражданам других стран для разных видов виз в Россию (туристических, деловых, рабочих, в том числе высококвалифицированным специалистам - ВКС). Заключая с нами договор на обслуживание, вы получите доступ ко всем корпоративным привилегиям и полному спектру услуг в сфере делового туризма в рамках проектов компании Travelmart.

Реклама: ООО «Трэвелмарт сервис», ИНН 7705944593, erid: LjN8Kcc5W

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Инвентаризация

    Инвентаризация 2023: применять ли новый ФСБУ 28/2023

    Ноябрь и декабрь – традиционный период для проведения инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Такая инвентаризация является обязательной. В 2023 году появилось право выбора, как проводить это мероприятие — по старым или по новым правилам.

    Инвентаризация 2023: применять ли новый ФСБУ 28/2023
    2
    Логотип Самозанятые.рф
    Самозанятые.рф
    Самозанятые

    Как составить договор с самозанятым иностранцем (образец)

    Чем отличается договор с самозанятым иностранцем от договора с гражданином РФ? Что в нём важно прописать и можно ли обойтись без него? Разбираемся в статье.

    Как составить договор с самозанятым иностранцем (образец)
    9

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Валютные операции

    Как учитывать курсовые разницы, если договор расторгнут

    Минфин в своем письме ответил на вопрос, как учитываются курсовые разницы, если возвращается предоплата при расторжении договора купли-продажи.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    398
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ❤️Началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! О чем прямо сейчас говорят спикеры

    В Краснодаре началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция». Сегодня мы узнаем, как подготовиться к новым правилам, избежать налоговых проверок и штрафов, предотвратить критические ошибки и неверные решения. Редакция будет дополнять этот пост, следите за обновлениями!

    ❤️Началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! О чем прямо сейчас говорят спикеры
    12
    92
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли учесть страховые ИП в УСН без фактической уплаты?

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Страховые ИП 1% можно учесть в усн без факта уплаты. Это значит их вообще можно не платить и ничего не делать (уведомления же не нужны вроде), а уплатить итоговый УСН и учесть в декларации переплату? Страховые декабря 23г за работников нужно уплатить и отправить уведомление, чтобы можно было зачесть в усн за 23г?

    3
    ФСБУ Основные средства

    В налоговом и бухгалтерском учете могут быть разные лимиты стоимости ОС

    В НУ стоимость ОС – от 100 тыс. рублей, в БУ – как решит компания.

    22
    Маркетплейсы

    Как покупать на маркетплейсах выгодно

    Каждый год объем рынка интернет-торговли в России растет, а количество заказов увеличивается. Все больше людей доверяют магазинам в интернете, а продавцы все больше совершенствуют мастерство маркетинга. Мы выясняли, как покупать действительно нужные вещи, а не то, что приготовили маркетологи.

    Иллюстрация: freepik/freepik
    18

    Записи вебинаров

    702
    Новые видео от экспертов каждый день
    Инвестиции

    Инвесторы просят у Минфина налоговый вычет при дроблении акций

    По мнению инвесторов, срок владения ценными бумагами не должен обнуляться после сплита активов. Это сохранит право на инвестиционные налоговые вычеты от продажи акций.

    13
    Логотип Клерк
    Клерк
    Лимиты по УСН

    Изменения по УСН в 2024 году: топ-5 новшеств, что надо знать бухгалтеру

    Новые лимиты, сроки сдачи уведомлений по ЕНП и уплаты авансовых платежей в 2024 году — забирайте в закладки.

    Изменения по УСН в 2024 году: топ-5 новшеств, что надо знать бухгалтеру
    1,5 тыс.
    Мошенничество

    ЦБ выявил на 47% больше финансовых пирамид, чем в 2022 году

    Количество финансовых пирамид достигло исторического рекорда, в черном списке Центробанка уже больше 2 тысяч организаций.

    29
    Логотип Qugo
    Qugo
    ГК РФ

    ГПД с недостигшими совершеннолетия: как заключить

    Гражданско-правовой договор с несовершеннолетними нужно заключать с учетом статей 26 и 28 Гражданского Кодекса. Важно помнить, что такие отношения не должны носить характер трудовых. Расскажем об основных нюансах.

    ГПД с недостигшими совершеннолетия: как заключить
    21
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Онлайн-кассы

    Открываете свой бизнес? Что нужно знать про основные требования 54-ФЗ

    Все, что связано с кассами, регулирует федеральный закон 54-ФЗ — его часто называют «законом об онлайн-кассах». Он обязывает бизнес применять при расчетах с физическими и юридическими лицами контрольно-кассовую технику (ККТ), которая отправляет данные о пробитых чеках в налоговую инспекцию через оператора фискальных данных.

    Открываете свой бизнес? Что нужно знать про основные требования 54-ФЗ
    113
    Экономика России

    Путин: рост экономики по итогам года ожидается в 3,5%

    Экономика страны отыграла падение и сделала серьезный шаг к росту.

    32
    Беспроцентные займы

    Какие налоговые риски есть при заключении договора займа

    Налоговики в договорах займа особое внимание уделяют срокам, возврату денежных средств, а также взаимозависимости кредитора и должника. Спикер «Бухгалтерской Клерк.Конференции» рассказала, как исключить эти риски.

    129
    Логотип EXOcredit
    EXOcredit
    Кредитование

    Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

    В сложном мире корпоративных финансов процесс принятия решений по утверждению кредита является ключевым моментом как для бизнеса, так и для финансовых учреждений. Банки играют роль финансовых контролеров, внимательно изучая экономическую деятельность компаний, чтобы определить не только их кредитоспособность, но и потенциал для взаимовыгодных отношений.

    23
    Логотип VISA-RUSSIAN
    VISA-RUSSIAN
    Иностранные работники

    Деловая виза для иностранца в РФ

    Когда иностранный гражданин собирается приехать в Россию с бизнес-целью (участие в деловых встречах, заключение контрактов и проведение переговоров, посещение выставок, конференций или иные мероприятия делового характера), ему необходимо оформить обыкновенную деловую визу в Консульском отделе Посольства РФ в стране своего постоянного пребывания.

    Деловая виза для иностранца в РФ
    33
    Малый и средний бизнес

    Бизнес пожаловался в Минфин на рост пеней из-за ключевой ставки

    Малый бизнес хочет продления льготного режима доначисления пеней за налоговую задолженность в 2024 г. В «Опоре России» предложили ввести льготный режим уплаты штрафов за налоговые просрочки.

    80
    Электронная отчетность

    Что такое МЧД и где ее можно использовать

    Машиночитаемую доверенность создают в специальных сервисах, только в формате XML. Это не то же самое, что скан бумажной доверенности.

    1
    111
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🎲 Развлекитесь! «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!

    Устали? Устройте передышку. У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!

    🎲 Развлекитесь! «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!
    63
    Законопроекты

    ФНС будет передавать в СК данные о налоговых преступлениях до проверки

    В следующем году нас ожидает много изменений в законодательстве, планируют ввести новые правила возбуждения дел по налоговым преступлениям. Чиновники хотят устранить пробел, который не позволяет налоговикам при выявлении признаков преступления оперативно направлять материалы следователям.

    180