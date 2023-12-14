Деловая виза для иностранца в РФ

Когда иностранный гражданин собирается приехать в Россию с бизнес-целью (участие в деловых встречах, заключение контрактов и проведение переговоров, посещение выставок, конференций или иные мероприятия делового характера), ему необходимо оформить обыкновенную деловую визу в Консульском отделе Посольства РФ в стране своего постоянного пребывания.

Одним из обязательных документов для получения деловой визы является приглашение, оформленное со стороны принимающей компании в России.

Российская деловая виза пользуется популярностью среди иностранцев, так как дает больше возможностей по сравнению с, например, туристическими и частными визами: деловая виза в Россию может быть выдана на длительный срок (до 1 года, а в некоторых случаях и до 5-ти лет) и с возможностью многократного въезда. Но данная виза имеет и ограничение - нельзя находиться на территории РФ более 90 календарных дней из каждых 180 дней в течение года.

По сроку действия и кратности въездов бизнес визы в Россию бывают:

однократные на срок от 30 до 90 дней (от 1 до 3-х месяцев);

двукратные на срок от 30 до 90 дней;

многократные на срок до 1 года (для граждан отдельных государств на срок до 2-х, 3-х либо 5-ти лет).

При оформлении приглашения в Россию приглашающая организация может запросить любое количество дней действия визы в этих рамках, и виза иностранному гражданину будет выдана именно на этот срок. Также можно выбрать количество въездов: один раз (однократная), два раза (двукратная) или неограниченное количество въездов (многократная).

Иностранцу важно заранее узнать правила выдачи деловых виз в Россию на основании своего гражданства (список документов, сроки оформления, размер консульского сбора). Эти сведения можно получить, посетив сайт Посольства или визового центра России в стране постоянного пребывания иностранного гражданина. Также получить полезную для иностранца и приглашающей стороны информацию о двусторонних международных соглашениях и визовом/безвизовом режиме между РФ и другими странами можно на сайте Консульского Департамента МИД РФ.

К категории бизнес визы относятся и некоторые особые цели поездки: сопровождающий член семьи (дети, родители, супруги), водитель, член экипажа, лечение, усыновление.

Обратите внимание, что действительная цель визита в Россию должна строго соответствовать выбранному типу визы. С деловой визой нельзя въехать как туристу, с личной целью в гости к родственнику или другу, с гуманитарной, учебной, транзитной целью, а также осуществлять трудовую деятельность на территории РФ. Особенно строго согласно законодательству РФ отслеживаются нарушения, связанные с нелегальным трудоустройством иностранных граждан.

В случае, если иностранный гражданин приезжает с целью работы на территории Российской Федерации, или целью въезда вашего партнера является техническое обслуживание оборудования, необходимо оформление рабочего вида визы.

Вы можете получить подробную консультацию о порядке выдачи, необходимых документах, стоимости оформления делового приглашения и визы для иностранных граждан в Россию и узнать последние миграционные новости у специалистов компании Visa-Russian.ru.

Этапы оформления деловой визы

1. Принимающая организация оформляет приглашение для деловой визы.

2.Иностранец подает необходимые документы на бизнес визу в ближайшее Консульство РФ. Полная информация указывается на сайте российского консульства, а ниже приведен примерный перечень документов:

загранпаспорт, который действует не менее полугода после даты окончания срока действия визы;

приглашение для российской деловой визы;

анкета (заявление) на визу, которая заполняется иностранным гражданином на сайте Консульства или визового центра;

медицинская страховка для выезжающих за рубеж;

фотография.

3. По истечении срока оформления Посольство выносит решение о выдаче визы. Иностранец имеет право осуществить поездку в Россию в соответствии с условиями действия своей визы.

4. После каждого пересечения границы в течение 7 рабочих дней иностранец обязан встать на миграционный учет (сделать регистрацию) по месту фактического проживания в РФ.

Как компании оформить деловое приглашение для иностранца в Россию?

Деловое приглашение должно быть оформлено от имени юридического лица в Российской Федерации. Чаще всего деловое приглашение для иностранного гражданина на визу оформляется от лица российской коммерческой организации (ООО или АО). Для этого компания должна обратиться в региональное подразделение ГУВМ МВД (бывший УФМС).

Профессиональные консультанты Visa-Russian.ru ответят на все возможные вопросы касательно получения деловой визы в Россию для юридических лиц через МВД в Москве и Московской области.

Помощь в оформлении приглашений для деловых виз для аккредитованных Представительств и Филиалов иностранных юридических лиц предоставляет ТПП РФ (Торгово-Промышленная Палата). Контакты и цены на официальном сайте.

ИП не может предоставить иностранному гражданину приглашение для делового вида визы в Россию, но может подать заявку на частное приглашение, в том числе онлайн на госуслугах.

Этапы оформления приглашения на бизнес-визу

Первый этап – постановка компании на учет в УВМ ГУ МВД в качестве приглашающей организации. Иначе эта процедура называется аккредитацией, и производится единожды, когда компания впервые обращается за оформлением приглашения в государственные органы. Может потребоваться присутствие представителя компании на собеседовании в гос. учреждении.

Второй этап – подача документов на приглашение. Организация должна подготовить и подать следующий пакет документов:

ходатайство на приглашение иностранца в РФ с деловой целью;

гарантийное письмо заявителя о материальном, медицинском и жилищном обеспечении иностранного гражданина на период его пребывания в России;

копия первой страницы заграничного паспорта иностранца;

квитанция об оплате госпошлины на 800 руб.;

письмо о необходимости срочного оформления визы, при наличии соответствующего обоснования;

если иностранец будет подавать документы на визу не в стране своего гражданства, необходима копия документа, подтверждающего его право на постоянное пребывание в третьей стране: разрешение на временное пребывание (РВП), или вид на жительство (ВНЖ), или другой документ, предусмотренный законодательством страны пребывания.

Стандартный срок оформления делового приглашения в Министерстве Внутренних Дел составляет 20 рабочих дней с даты приема ходатайства.

Третий этап – получение готового приглашения и отправка его иностранцу. По истечении указанного срока оформления, приглашение будет направлено из МВД заявителю.

Приятно будет знать, что сейчас в МВД выдаются приглашения только в электронной форме, то есть оно будет направлено по электронным каналам связи напрямую в консульство, вам не придется отправлять почтой оригинал документа иностранцу за рубеж. Оригинал приглашения на бланке больше не выпускается. Иначе электронное приглашение называют телексом.

На e-mail компании придет электронная копия визового приглашения, содержащая уникальный штрих-код. Это письмо нужно отправить иностранному гражданину, чтобы он распечатал приглашение и подал его в консульский отдел посольства РФ с остальными документами на визу.

4 этап – оформление регистрации иностранца по месту проживания. Иностранный гражданин должен самостоятельно озаботиться вопросом постановки на учет по месту проживания в территориальном отделении миграционной службы в срок 7 рабочих дней по приезде, не считая дату пересечения границы. Однако, по закону организация также несет ответственность и обязана отслеживать соблюдение иностранцем данного требования.

Иностранные граждане должны строго соблюдать правила пребывания по своим бизнес-визам - суммарное пребывание на территории России не должно превышать 90 дней из каждых 180 дней в течение года. Также иностранцы должны выехать с территории РФ до окончания срока действия своей визы. Российская компания не может нанять на работу иностранца с бизнес визой.

Продление деловой визы невозможно – требуется оформление нового приглашения и визы в Консульстве России за рубежом.

Аккредитация организации в МВД, подготовка и подача документов на приглашение требует высокой квалификации ответственного сотрудника, безошибочного заполнения форм, многократного и утомительного взаимодействия с государственными органами, поэтому многие компании предпочитают заказать эту услугу в специализированной фирме, которая поможет избежать ошибок и рисков нарушения законодательства, сэкономить и время, и нервы, и гарантируют стопроцентно легальное прохождение процедуры.

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