Как государственный банк открыл учетные данные налоговым органам и минимизировал риски доначислений и штрафов

Россельхозбанк — банк со 100% государственным участием. Входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала.
2 место в России по размеру филиальной сети — 66 филиалов
4 место по портфелю кредитов для бизнеса
4 место по объему розничного кредитного портфеля
Россельхозбанк в ходе цифровой трансформации принял решение стать участником налогового мониторинга и предоставить налоговым органам онлайн-доступ к учетным данным. Какие плюсы в этом были и каких добились результатов, рассказали в банке.
Мы решили перейти на режим налогового мониторинга, чтобы избежать налоговых рисков и поддержать тренд государства на цифровизацию
Перед тем как начать переход на режим налогового мониторинга, мы исследовали рынок и побеседовали с теми, кто уже это сделал. В результате выделили несколько причин, по которым нам это тоже будет полезно.
Можно минимизировать риски доначислений и штрафов от ФНС.
При выездных проверках проверяют предыдущие три года, а за это время налоговые органы иногда меняют подход к налогообложению в спорных ситуациях, появляется новая судебная практика. Все три года компания находится в состоянии неопределенности. Всегда есть риск, что к моменту проверки ФНС займет другую позицию по налогообложению отдельных операций и доначислит налоги.
Участники налогового мониторинга могут в реальном времени обсудить с налоговой службой спорные моменты и получить от них мотивированное мнение.
Если ситуация изменится, мы рассчитываем, что на прошлые периоды это не будет распространяться и наши налоговые обязательства не пересмотрят.
Процесс перехода на налоговый мониторинг предполагает, что организация должна полностью автоматизировать учет, прописать налоговые риски и формализовать систему внутреннего контроля. Мы решили, что это пойдет нам на пользу.
Как государственный банк мы поддерживаем стратегию властей по цифровой трансформации. Налоговый мониторинг для нас — один из ИТ-проектов, который мы реализуем в ходе нашей цифровой трансформации.
Мы как кредитная организация работаем с данными клиентов и по соображениям безопасности не можем давать прямой доступ к своей информационной системе.
Поэтому нам требовалась витрина данных, чтобы раскрывать информацию для налоговых органов.
Интеграция с нашими системами прошла легко, а специалисты VK Tech помогли с модулем внутреннего контроля и раскрытием данных
В процессе внедрения витрины специалисты VK Tech помогали нам по двум направлениям:
Консультировали насчет раскрытия данных бухгалтерского учета, так как у кредитных организаций есть специфика в части счетов, проводок, порядке отражения данных.
Подробно объяснили устройство модуля внутреннего контроля. Это помогло нам быстро освоить настройки и функционал загрузки данных.
Витрина позволяет использовать стандартные возможности и инструменты для интеграции, поэтому у нас не возникло никаких проблем с передачей налоговых регистров и данных бухучета из корпоративного хранилища банка.
С 2022 года раскрываем на витрине данные по всем налогам и планируем интеграцию с АИС «Налог-3»
В «боевом» режиме мы раскрыли данные для налоговой инспекции за первый квартал 2022 года. Сейчас формальный статус системы — опытная эксплуатация, и мы планируем захватить еще один отчетный период, чтобы убедиться: система работает корректно и не требует доработки.
Мы раскрываем на витрине данные сразу по всем налогам, которые платит кредитная организация: налог на прибыль, НДС, налог на доходы нерезидентов, имущественные налоги, НДФЛ, расчет по страховым взносам.
В основном фокусируемся на налоге на прибыль, поскольку он самый сложный. Остальные налоги в будущем также планируем раскрывать более подробно.
По транспортному и земельному налогу нет деклараций, но мы передаем через витрину свои расчеты по этим налогам. Это поможет налоговым инспекторам быстрее сориентироваться, если их данные разойдутся с нашими.
Сейчас мы готовимся к интеграции с информационной системой АИС «Налог-3»: изучили требования, закупаем оборудование и настраиваем защищенный канал соединения. Планируем принять участие в рабочей группе ФНС по этому вопросу.
Результаты внедрения платформы VK Tax Compliance
Начали раскрывать на витрине данные по всем налогам.
Доработали регистры налогового учета — по ним проще отслеживать взаимосвязи между разными уровнями данных.
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