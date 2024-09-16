Как нефтепроводная компания автоматизировала взаимодействие с ФНС

Рассказываем, как происходит внедрение системы для налогового мониторинга на базе платформы VK Tax Compliance в группе компаний ПАО «Транснефть».

Транснефть — крупнейшая нефтепроводная компания в мире:

Транспортировка 82% добываемой России нефти.

Свыше 67 тыс. км магистральных трубопроводов.

Более 500 насосных станций.

В группе компаний ПАО «Транснефть» внедряют централизованную корпоративную систему для налогового мониторинга на базе платформы VK Tax Compliance. Пилотной площадкой для внедрения выбрали ООО «Транснефть-Балтика».

Перешли на налоговый мониторинг, чтобы уйти от бумаги и сократить проверки

У «Транснефть-Балтика» большой оборот и объем документов — камеральные и выездные проверки отнимали у сотрудников много времени. Например, во время последней выездной проверки только по налогу на прибыль компания подготовила и отправила в налоговую инспекцию 1804 копии документов. Налоговый мониторинг упрощает взаимодействие с Федеральной налоговой службой, поэтому его идея привлекла специалистов компании.

Другой важный момент — сокращение проверок. По закону компанию могут проверить за три прошедших года, при этом проверка с учетом продлений и оспариваний может растянуться на год–два. То есть только через пять лет можно быть уверенным, что налоговая не оштрафует и не доначислит налоги.

В режиме налогового мониторинга проверяют только за один год и проверку завершают до 1 октября следующего года. Период тревожности сокращается до года и девяти месяцев.

Плюс можно заранее узнавать мнение налоговиков по спорным вопросам и, таким образом, избегать штрафов. В «Транснефть-Балтика» еще не пробовали эту возможность, но ожидают, что с ее появлением работать станет проще и безопаснее.

От взаимодействия по ТКС перешли к витрине данных

Компания вошла в налоговый мониторинг в 2021 году. До этого была проведена большая подготовительная работа: 7 месяцев формализовывали контрольные процедуры, прописывали риски и разрабатывали внутренние документы по требованиям ФНС.

Первый год мониторинга взаимодействие с ФНС было по ТКС. Каждый месяц сотрудники собирали, загружали и отправляли документы в электронном виде. За 2021 год в общей сложности в налоговую инспекцию отправлено около 1000 документов.

Для компании это был переходный период, параллельно специалисты автоматизировали процессы. Для взаимодействия с ФНС была выбрана витрина данных.

Платформа VK Tax Compliance оказалась оптимальным решением

При выборе технического решения «Транснефть» остановилась на платформе VK Tax Compliance по следующим причинам:

Совместимость с информационными системами . Во многих дочерних обществах компании учет ведется в системе «Галактика». В ней реализован налоговый учет, выстроены алгоритмы сбора данных в регистры и система отчетности — менять все это было бы сложно. Использовать VK Tax Compliance можно было без каких-либо доработок налогового учета — для компании это было критически важно.

Адаптация к существующей системе учета . «Транснефти» требовалась гибкая система, которая бы адаптировалась к работающей системе учета. Платформа VK Tax Compliance оказалась именно такой. Специалистам пришлось лишь разработать механизм выгрузки данных из «Галактики» в витрину.

Опыт внедрения в других компаниях. Отзывы других заказчиков показали, что система успешно выполняет свои задачи. Специалисты компании смогли убедиться в этом во время референс-визита в компанию «Ростелеком», где внедрено это решение.

Процесс внедрения витрины и перехода на налоговый мониторинг

«Транснефть» составила дорожную карту и согласовала ее с ФНС. На первом этапе была внедрена витрина только для налога на прибыль — это самый сложный налог. На втором этапе появятся витрины для всех остальных налогов: НДС, имущественных, зарплатных и других. Так у компании будет больше времени на проработку всех вопросов.

В октябре 2021 года на расширенном совещании с ФНС представители «Транснефти» вместе с VK Цифровые технологии продемонстрировали прототип витрины для налога на прибыль — налоговые инспекторы ее одобрили.

С 2022 года в учетной системе автоматически формируется и выгружается в витрину декларация по налогу на прибыль.

Предположительно, к 2025 году на работу с витриной перейдут все ключевые предприятия группы «Транснефть», которые занимаются перекачкой и транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Сейчас компания формирует очередность и последовательность перехода по дочерним обществам.

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