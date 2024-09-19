Специалисты VK Tech и ее партнеры помогли подготовить наши системы к переходу на налоговый мониторинг

Специалисты из VK Tech сопровождали нас весь процесс перехода на новый режим. Чтобы подключить налоговый мониторинг, предстояло пройти четыре этапа.

1. Определить методологию — понять, какие именно данные хотим добавить на витрину и как собрать их из наших систем. С этим помогал партнер VK — Price Waterhouse Coopers. Компания проанализировала все наши операции и помогла составить регистры, а наши разработчики начали внедрение.

2. Улучшить систему контроля. В соответствии с требованиями Центробанка у каждой страховой компании есть служба внутреннего контроля. Для перехода нам нужно было разработать новые требования, создать матрицы и определить ответственных за процессы. В этом тоже помог партнер VK Tech — «Пепеляев Групп». Компания провела интервью с нашими сотрудниками из разных отделов, описала рабочие процессы и возможные риски.

3. Усовершенствовать учетную систему. Нашей целью было автоматизировать все расчеты, чтобы на витрину поступали уже обработанные данные. Для этого пришлось серьезно доработать учетную систему. Мы привлекли специалистов и архитекторов из VK, чтобы найти лучшие решения.

4. Интегрировать учетные системы в витрину. Сейчас хранилище не завершено, команда наших IT-специалистов вместе с архитекторами из VK продолжает его дорабатывать. Параллельно с этим мы настраиваем саму витрину и передачу данных из учетной системы и хранилища.

Мы подробно обсуждали проект витрины данных с органами перед тем, как подать заявление о переходе на режим налогового мониторинга. Специалисты из VK содействовали в этом процессе: составляли дорожную карту и помогали общаться с налоговой.

Автоматизировали налоговые процессы и подготовили витрину данных

В результате внедрения платформы VK Tax Compliance мы:

Автоматизировали процессы расчета налогов и подготовки отчетов.

Минимизировали вероятность ошибок после доработки и улучшения системы внутреннего контроля.

Создали витрину данных, где выкладываем информацию по НДФЛ, налогу на имущество, налогу на прибыль, НДС и страховым взносам.

Передаем данные страхового учета в налоговую инспекцию и планируем детализировать информацию вплоть до договоров. Мы прорабатываем модуль страхового учета согласно требованиям по интеграции с АИС «Налог-3».

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