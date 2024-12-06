Как LAB Industries перешла на отечественную витрину налогового мониторинга и сохранила данные за 3 года 

LAB Industries — ранее Henkel Россия. В компании использовали зарубежное решение для налогового мониторинга, но, когда иностранная корпорация заявила об уходе из России, потребовалось срочно перейти на новую систему. Головной офис мог отключить старое ПО за один день, и тогда в LAB Industries потеряли бы все данные по отчетности за последние 3 года.

Рассказываем, по каким критериям в компании выбирали новую систему и почему остановились на решении VK Tax Compliance.

LAB Industries могли в любой момент потерять доступ к налоговым данным

LAB Industries (ex Henkel Россия) производит чистящие, моющие средства, косметику и бытовую продукцию. У компании более 30 лет опыта на российском рынке и первые позиции в сфере FMCG. На 11 производственных предприятиях и в 12 офисах работает более 2500 сотрудников.

В Henkel Россия внедрили режим налогового мониторинга после принятия соответствующей директивы правительства в 2014 году. Головная компания стремилась поддерживать инновации, поэтому одной из первых начала использовать в работе модуль SAP. Он выполнял функции витрины и отражал реальные бизнес-данные, в том числе и российских представительств.

В 2023 году бренд Henkel ушел из России, и компания начала работу под названием LAB Industries. Витрина SAP продолжала функционировать, однако был риск, что ее отключат без предупреждения и компания потеряет все накопленные данные. Началась программа ИТ-замещения: в краткие сроки потребовалось внедрить отечественное ПО с серверами в российских дата-центрах.

Изменения требовались и в самой витрине налогового мониторинга. Предыдущий модуль SAP использовался в режиме SaaS, поэтому за 4 месяца было необходимо развернуть новую систему, сохранив при этом данные компании за 3 последних года.

Искали проверенное и стабильное решение для быстрой миграции

Специалисты Lab Industries искали надежную витрину налогового мониторинга. Перед поставщиком ПО ставили определенные требования:

Наличие необходимой функциональности для стабильной работы.

Интеграция с любой учетной системой.

Возможность кастомизации под индивидуальные запросы. Например, компании требовалось настроить запросную систему по техзаданию налоговой службы и повторить структуру раскрытия из предыдущей витрины.

Также предстояло перенести в новую систему финансовые данные за три последних года. Поэтому при внедрении нового решения требовалось подготовить к миграции максимальное количество информации и гарантировать безопасность налоговых показателей.

За 4 месяца внедрили новую систему и сохранили значимые данные

Lab Industries потеряли доступ к витрине SAP в конце октября 2023 года. К этому моменту компания-интегратор уже подготовила пакет данных к миграции и была готова внедрять новое решение.

Настройка и перенос данных проходили с ноября 2023 по март 2024 года. Первые налоговые данные на платформе были раскрыты уже в марте, а с апреля компания оперировала всей доступной финансовой информацией и могла взаимодействовать с Федеральной налоговой службой.

В Lab Industries достигли основного результата — в кратчайшие сроки загрузили отчетные трехлетние показатели. В мае 2024 г. компания уже публиковала годовые декларации, а сотрудники полноценно использовали новую систему в работе.

В перспективе VK Tax Compliance будет развиваться под новые учетные системы в рамках программы ИТ-замещения. В планах компании внедрить инструменты визуализации для комфортной работы с финпоказателями.

Итоги внедрения платформы VK Tax Compliance

Платформа налогового мониторинга VK Tax Compliance полностью и в кратчайшие сроки заменила иностранное ПО. Надежное решение комплексно отвечает задачам бизнеса, так как позволяет управлять налоговыми данными в 12 офисах в разных городах России и прозрачно обмениваться информацией с ФНС.

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