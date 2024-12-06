Как LAB Industries перешла на отечественную витрину налогового мониторинга и сохранила данные за 3 года 

Рассказываем, по каким критериям в компании выбирали новую систему и почему остановились на решении VK Tax Compliance.
LAB Industries могли в любой момент потерять доступ к налоговым данным
LAB Industries (ex Henkel Россия) производит чистящие, моющие средства, косметику и бытовую продукцию. У компании более 30 лет опыта на российском рынке и первые позиции в сфере FMCG. На 11 производственных предприятиях и в 12 офисах работает более 2500 сотрудников.
В Henkel Россия внедрили режим налогового мониторинга после принятия соответствующей директивы правительства в 2014 году. Головная компания стремилась поддерживать инновации, поэтому одной из первых начала использовать в работе модуль SAP. Он выполнял функции витрины и отражал реальные бизнес-данные, в том числе и российских представительств.
В 2023 году бренд Henkel ушел из России, и компания начала работу под названием LAB Industries. Витрина SAP продолжала функционировать, однако был риск, что ее отключат без предупреждения и компания потеряет все накопленные данные. Началась программа ИТ-замещения: в краткие сроки потребовалось внедрить отечественное ПО с серверами в российских дата-центрах.
Изменения требовались и в самой витрине налогового мониторинга. Предыдущий модуль SAP использовался в режиме SaaS, поэтому за 4 месяца было необходимо развернуть новую систему, сохранив при этом данные компании за 3 последних года.
Искали проверенное и стабильное решение для быстрой миграции
Специалисты Lab Industries искали надежную витрину налогового мониторинга. Перед поставщиком ПО ставили определенные требования:
Наличие необходимой функциональности для стабильной работы.
Интеграция с любой учетной системой.
Возможность кастомизации под индивидуальные запросы. Например, компании требовалось настроить запросную систему по техзаданию налоговой службы и повторить структуру раскрытия из предыдущей витрины.
Также предстояло перенести в новую систему финансовые данные за три последних года. Поэтому при внедрении нового решения требовалось подготовить к миграции максимальное количество информации и гарантировать безопасность налоговых показателей.
За 4 месяца внедрили новую систему и сохранили значимые данные
Lab Industries потеряли доступ к витрине SAP в конце октября 2023 года. К этому моменту компания-интегратор уже подготовила пакет данных к миграции и была готова внедрять новое решение.
Настройка и перенос данных проходили с ноября 2023 по март 2024 года. Первые налоговые данные на платформе были раскрыты уже в марте, а с апреля компания оперировала всей доступной финансовой информацией и могла взаимодействовать с Федеральной налоговой службой.
В Lab Industries достигли основного результата — в кратчайшие сроки загрузили отчетные трехлетние показатели. В мае 2024 г. компания уже публиковала годовые декларации, а сотрудники полноценно использовали новую систему в работе.
В перспективе VK Tax Compliance будет развиваться под новые учетные системы в рамках программы ИТ-замещения. В планах компании внедрить инструменты визуализации для комфортной работы с финпоказателями.
Итоги внедрения платформы VK Tax Compliance
Платформа налогового мониторинга VK Tax Compliance полностью и в кратчайшие сроки заменила иностранное ПО. Надежное решение комплексно отвечает задачам бизнеса, так как позволяет управлять налоговыми данными в 12 офисах в разных городах России и прозрачно обмениваться информацией с ФНС.
VK Tax Compliance
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