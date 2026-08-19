Где учиться на предпринимателя: 10 ведущих бизнес-вузов в Москве

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Высшая школа бизнеса объединяет программы разных уровней — от бакалавриата до DBA (Доктор делового администрирования), что позволяет выстраивать непрерывную траекторию обучения. Качество подготовки подтверждает и внешний рейтинг: в 2025 году университет занял первое место среди российских вузов в области экономики и менеджмента по версии RAEX.

В основе обучения — проектный подход и разбор реальных бизнес-кейсов, который помогает применять теоретические знания для решения практических задач. Такой формат особенно востребован: по данным Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ, на программе «Управление бизнесом» учится больше всего действующих и потенциальных предпринимателей среди студентов бакалавриата. Для тех, кто планирует карьеру в международном бизнесе, есть профиль «Международный бизнес» полностью на английском языке — это позволяет с первого курса погружаться в профессиональную среду и использовать иностранный язык не только как учебную дисциплину.

Уровень образования: бакалавриат.

Программы и направления: «Управление бизнесом», «Международный бизнес».

Свободных мест на бюджет: 50.

Проходной балл на бюджет: уточните на сайте вуза.

Свободных мест на платное: 250.

Проходной балл на платное: от 225.

Стоимость учёбы за семестр: от 550 000 руб.

Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и иностранному языку.