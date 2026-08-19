Где учиться на предпринимателя: 10 ведущих бизнес-вузов в Москве

Чтобы построить компанию с многомиллионным оборотом, одной идеи недостаточно. Предпринимателю приходится разбираться в финансах, экономике, маркетинге, управлении командой и стратегическом развитии бизнеса. Получить эти знания можно, поступив на бизнес-факультет: учёба здесь помогает понять, как устроена работа компании изнутри. Университеты столицы предлагают самые разные бизнес-направления: одни программы ориентированы на предпринимательство и развитие собственных проектов; другие делают акцент на финансах, международном бизнесе, технологиях, аналитике или управлении. Делимся подборкой институтов бизнеса и управления Москвы с разными профилями подготовки и рассказываем, как выбрать среди лучших вариантов тот, что соответствует вашим интересам, целям и карьерным планам.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Высшая школа бизнеса объединяет программы разных уровней — от бакалавриата до DBA (Доктор делового администрирования), что позволяет выстраивать непрерывную траекторию обучения. Качество подготовки подтверждает и внешний рейтинг: в 2025 году университет занял первое место среди российских вузов в области экономики и менеджмента по версии RAEX.
В основе обучения — проектный подход и разбор реальных бизнес-кейсов, который помогает применять теоретические знания для решения практических задач. Такой формат особенно востребован: по данным Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ, на программе «Управление бизнесом» учится больше всего действующих и потенциальных предпринимателей среди студентов бакалавриата. Для тех, кто планирует карьеру в международном бизнесе, есть профиль «Международный бизнес» полностью на английском языке — это позволяет с первого курса погружаться в профессиональную среду и использовать иностранный язык не только как учебную дисциплину.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Управление бизнесом», «Международный бизнес».
Свободных мест на бюджет: 50.
Проходной балл на бюджет: уточните на сайте вуза.
Свободных мест на платное: 250.
Проходной балл на платное: от 225.
Стоимость учёбы за семестр: от 550 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и иностранному языку.
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Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (РЭУ)
РЭУ предлагает широкий выбор программ высшего образования в сфере бизнеса: от управления проектами до бизнес-инноватики. Например, трек «Экономика и управление предпринимательским проектом» создан в партнёрстве со «Сбером» и построен как трёхэтапный проектный акселератор: проверка MVP, разработка и коммерческий запуск. Дополнительно студенты могут изучить китайский язык и пройти стажировку в Дубае. А на программе «Бизнес-лидерство и предпринимательское мышление» учащиеся осваивают бизнес-инжиниринг, инвестиционное проектирование, цифровую трансформацию, а затем отрабатывают навыки в учебно-проектной лаборатории «Управление развитием бизнеса» АО «Альфа-Банк» и научно-исследовательской лаборатории «Виртуальные цифровые продукты».
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Менеджмент в инновационном и социальном предпринимательстве», «Международный бизнес», «Управление проектами», «Предпринимательство и управление бизнесом», «Бизнес-лидерство и предпринимательское мышление», «Бизнес-инноватика».
Свободных мест на бюджет: 41.
Проходной балл на бюджет: от 273.
Свободных мест на платное: 525.
Проходной балл на платное: от 164.
Стоимость учёбы за семестр: от 175 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и иностранному языку (обществознанию, истории, географии, информатике, физике или химии).
Университет «Синергия»
«Синергия» делает акцент на практическом обучении предпринимательству. Студенты разрабатывают бизнес-планы, разбирают кейсы действующих стартапов, участвуют в форумах и семинарах с партнёрами университета.
Университет международного бизнеса предлагает программу «Предпринимательство». Обучение здесь проходит на английском языке и построено на модели BBA, дополненной практикой и дисциплинами, связанными с созданием бизнеса. У студентов есть доступ к Synergy Base — крупнейшей базе знаний для предпринимателей в России.
Отдельное направление связано с предпринимательством в HoReCa. Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса предлагает профили, обучающие создавать и развивать проекты в сфере гостеприимства. Здесь доступны партнёрские программы в Дубае и Малайзии.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Предпринимательство», «Управление проектами», «Предпринимательство и организация бизнеса в сфере информационных технологий», «Инновационное предпринимательство», «Управление международным бизнесом», «Авиационный бизнес».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 300.
Проходной балл на платное: от 180.
Стоимость учёбы за семестр: от 50 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и иностранному языку (информатике или физике).
Факультет международного бизнеса
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
Проектная работа — одна из особенностей бизнес-образования в РАНХиГС. Например, на программе «Управление бизнесом» студенты работают с наставниками из бизнес-среды над реальными задачами, а на старших курсах в командах разрабатывают и защищают стартапы в рамках мастерской «Стартапы будущего». Учащиеся трека «Управление проектами» ежегодно выполняют по 3–4 реальных кейса по заданиям компаний и регионов России. На третьем курсе они могут выбрать для реализации полугодовой проект от компании, в которой они хотели бы работать: успешное выполнение может стать основанием для приглашения на оплачиваемую стажировку или работу.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Предпринимательство», «Управление проектами», «Предпринимательство и управление эффективностью в бизнесе», «Цифровой бизнес и логистика», «Международный бизнес», «Гостиничный и ресторанный бизнес», «Стратегическое управление компанией».
Свободных мест на бюджет: 105.
Проходной балл на бюджет: от 190.
Свободных мест на платное: 537.
Проходной балл на платное: от 120.
Стоимость учёбы за семестр: от 250 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, математике и иностранному языку (обществознанию, истории или информатике).
Финансовый университет при Правительстве РФ (Финуниверситет)
Здесь студенты учатся составлять финансовые модели, анализировать данные, оценивать риски и искать способы повысить эффективность компаний. Практическая часть проводится в формате деловых игр, бизнес-симуляторов и отраслевых кейсов от крупных компаний-партнёров, а выпускную квалификационную работу можно защищать в форме стартап-проекта. Есть специализации, где к экономической подготовке добавляются процессное управление, программирование на R и Python, машинное обучение и искусственный интеллект. Профиль «Международный бизнес: налоги и аналитика» даёт возможность обучаться за границей по программам включённого обучения и получить дополнительные дипломы «Переводчик в сфере международных экономических отношений» или «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Бизнес и корпоративные финансы», «Бизнес-архитектура и аналитика», «Управление бизнесом», «Международный бизнес: налоги и аналитика», «Туристический и гостиничный бизнес», «Гостиничный бизнес».
Свободных мест на бюджет: 179.
Проходной балл на бюджет: от 236.
Свободных мест на платное: 603.
Проходной балл на платное: от 110.
Стоимость учёбы за семестр: от 127 500 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и иностранному языку (обществознанию, истории или информатике).
Факультет бизнеса
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ)
В МГУ предпринимателей готовят в Высшей школе бизнеса (ВШБ). В её преподавательский состав входят не только профессора лучших российских и зарубежных школ, но и преподаватели-практики. Занятия проходят в небольших группах с использованием гарвардского кейс-метода, что позволяет разбирать реальные бизнес-ситуации и обсуждать варианты управленческих решений. Практическая направленность подготовки отражается и на дальнейшей карьере выпускников: более 90% из них находят работу в течение трёх месяцев после получения диплома или продолжают учёбу в магистратуре.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Управление бизнесом и предпринимательство».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 85.
Проходной балл на платное: от 160.
Стоимость учёбы за семестр: от 635 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и иностранному языку (обществознанию).
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
Обучение в МГИМО ориентировано на ведение внешнеэкономической деятельности и создание транснациональных корпораций. В бизнес-подготовку включены международный менеджмент и экономика, а также минимум два иностранных языка, необходимых для работы на мировом уровне. Можно выбрать один из трёх профилей — «Предпринимательство», «Финансы» и «Анализ данных», — который позволит углубиться в выбранную область и вместе с дипломом получить удостоверение о повышении квалификации. Выпускники работают в ПАО «НК “Роснефть”», ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл», АО «Зарубежнефть», министерствах и ведомствах России.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Международный менеджмент», «Мировая экономика, инновации и международный бизнес», «Международный бизнес и международное энергетическое сотрудничество».
Свободных мест на бюджет: 5.
Проходной балл на бюджет: уточните на сайте вуза.
Свободных мест на платное: 168.
Проходной балл на платное: от 226.
Стоимость учёбы за семестр: от 500 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и иностранному языку.
Институт международных экономических связей (ИМЭС)
В 2024 году программа «Менеджмент», в рамках которой реализуется профиль «Управление бизнесом», прошла внешнюю экспертизу и получила сертификат соответствия международным стандартам. 85% занятий здесь проходят в практическом формате: студенты решают кейсы на основе данных компаний и рынка, а каждые 2–3 недели учёбу дополняют мастер-классы топовых бизнес-тренеров. Практическую подготовку также обеспечивают стажировки в крупных компаниях и государственных структурах, включая Минпромторг, ФНС и Департамент экономического развития РФ.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Управление бизнесом».
Свободных мест на бюджет: нет.
Свободных мест на платное: 250.
Проходной балл на платное: от 124.
Стоимость учёбы за семестр: от 65 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и иностранному языку (обществознанию, истории или информатике).
Национальный исследовательский технологический университет МИСИС (НИТУ МИСИС)
МИСИС участвует в государственном пилотном проекте по обновлению высшего образования: студент сам выбирает срок обучения — 4, 5 или 6 лет, а с третьего курса углубляется в выбранную специализацию и практику. Бизнес-программы тесно связаны с технологиями и реальным сектором экономики: в рамках государственной инициативы «Приоритет-2030» можно бесплатно освоить курс по ИТ или ИИ и получить документ о профессиональной переподготовке вместе с дипломом. Научную работу совмещают с учёбой: студенты проводят исследования, выступают на конференциях и публикуют статьи, а также представляют свои разработки широкой аудитории на научно-популярном шоу Science Slam. Для мотивированных и талантливых учащихся предусмотрено более 50 видов стипендий.
Уровень образования: базовое высшее образование.
Программы и направления: «Управление бизнесом», «Управление ИТ-проектами и продуктами».
Свободных мест на бюджет: 6.
Проходной балл на бюджет: от 270.
Свободных мест на платное: 16.
Проходной балл на платное: от 210.
Стоимость учёбы за семестр: от 195 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и иностранному языку (обществознанию, истории или информатике).
Московский государственный технологический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ)
Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» действует с 1993 года. Инженерная подготовка здесь объединена с обучением финансам, управлению и бизнесу. Например, на кафедре «Инновационное предпринимательство» студентов учат создавать и развивать бизнес в условиях цифровизации, осуществлять оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов, управлять наукоёмкими организациями и разрабатывать инновационные проекты.
Уровень образования: бакалавриат.
Программы и направления: «Инноватика», «Цифровая трансформация бизнеса», «Экономика малого и среднего бизнеса».
Свободных мест на бюджет: 28.
Проходной балл на бюджет: от 271.
Свободных мест на платное: 135.
Проходной балл на платное: от 206.
Стоимость учёбы за семестр: от 265 000 руб.
Как поступить: ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и иностранному языку (обществознанию, физике или информатике).
Информация носит справочный характер. Количество бюджетных и платных мест, а также условия поступления и проходные баллы уточняйте на сайте или в приёмной комиссии выбранного вуза.
Как выбрать институт предпринимательства и бизнеса
Выбирать институт стоит не только по проходному баллу и стоимости обучения.
Сначала определите карьерные цели. Например, будущим предпринимателям важны курсы по бизнесу, акселераторы и возможности для развития стартапов, а для международной карьеры пригодится языковая подготовка.
Изучите направление и профиль обучения. Сравните учебные планы: какие предпринимательские дисциплины входят в программы, сколько времени отводится на практику и есть ли проектная работа. Обратите внимание на дополнительные курсы. Узнайте, с какими компаниями сотрудничает институт, где студенты проходят практику и помогают ли им с трудоустройством.
Сравните условия поступления. Проверьте перечень ЕГЭ, проходные баллы, количество бюджетных мест, конкурс и стоимость обучения. Если обучение платное, уточните варианты оплаты и информацию о скидках.
Оцените транспортную доступность кампуса и инфраструктуру для учёбы и отдыха. Если вы иногородний абитуриент, заранее узнайте об общежитии и условиях заселения.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли иметь готовый проект для поступления на предпринимательские программы?
Нет, иметь готовый стартап для зачисления не требуется. Учебные программы в университетах, связанных с бизнесом, построены так, чтобы студенты генерировали идеи, тестировали гипотезы и собирали команды именно во время обучения.
Что сдавать для поступления в бизнес-вузы?
Обычно нужны результаты ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. Третий предмет зависит от конкретного профиля подготовки. Самые распространённые варианты — иностранный язык, обществознание, история или информатика.
Можно ли совмещать учёбу с развитием собственного дела?
Да, большинство современных программ по предпринимательству предполагает проектный подход. Это означает, что развитие вашего реального бизнеса может стать основой для курсовых работ и диплома, а преподаватели выступят в роли консультантов.
Существуют ли недорогие варианты обучения бизнесу в Москве?
Да, стоимость начинается от 50 тыс. руб. за семестр. Университеты бизнеса в Москве также предлагают гибкие системы скидок за высокие баллы ЕГЭ и очно-заочные или дистанционные программы, где учёба обходится значительно дешевле очной формы.
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