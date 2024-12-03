7 секретов 1С: как внедрение, доработка и поддержка могут трансформировать ваш бизнес

Каждый предприниматель стремится к порядку в бизнесе, для чего необходимо контролировать все процессы. Но ресурс руководителя ограничен, что-то может быть упущено из виду и повлечет убытки. Во избежание этого, лучше доверить контроль автоматизированной системе.

С помощью программных решений 1С можно не только вести бухгалтерию и сдавать отчетность в контролирующие органы, но и организовать работу абсолютно всех подразделений, начиная с производства и заканчивая точками розничных продаж.

1. Внедрение 1С

В зависимости от потребностей компании, можно подобрать разные пути автоматизации на базе «1С». Нужно понимать вид деятельности организации, бизнес-процессы и какую именно проблему вы хотите решить при помощи программного обеспечения.

Для примера возьмем автоматизацию работы отдела продаж. Верхнеуровнево: необходим учет клиентов, документов по этим клиентам, история общения с контактными лицами. Есть несколько вариантов CRM-систем в линейке 1С, чье применение для целей продаж позволяет легко обмениваться документами с той же 1С:Бухгалтерия. Обычно для настройки обмена не требуется вмешательства в код программы.

Фирма «1С» постоянно расширяет спектр своих продуктов, чтобы охватить потребности всех предприятий. Для малого и среднего бизнеса чаще подходит стандартное внедрение 1С с типовым функционалом. В них уже встроено все необходимое для автоматизации базовых задач.

Проектное внедрение требуется при необходимости доработок выбранной системы под нужды компании.

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2. Доработка 1С

Если встроенного функционала 1С-системы не хватает, всегда есть можно доработать его с учетом запросов заказчика.

Доработка 1C может потребоваться в разных ситуациях. К примеру, нужна нестандартная форма договора, счета, или счет-оферта, которого нет в типовом виде — для создания таких документов должны быть задействованы услуги программиста.

При обмене с системой управления корпоративным сайтом также не всегда удается обойтись типовым модулем обмена — понадобится программист для разработки нового интеграционного модуля.

Платформа «1С:Предприятие 8» очень гибкая, и доработать можно практически любой функционал конфигураций на ее базе с учетом требований бизнеса.

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3. Сопровождение 1С

После внедрения автоматизированной системы рано или поздно вы столкнетесь с необходимостью поддержки программы, будь то типовая 1С или доработанная. Возможно, захотите развивать функционал по мере роста компании или просто получать новые релизы от разработчика.

Программы, в которых ведется бухгалтерский и кадровый учет, обновляются регулярно в соответствии с изменениями в законодательстве. Но и в управленческие программы фирма «1С» вводит интересные новшества, которые могут быть интересны пользователям — этим тоже не стоит пренебрегать.

Для типовых программ самым простым видом сопровождения 1С является подписка на Информационно-технологическое сопровождение (ИТС). Она дает доступ к новым релизам и информационной системе 1С:ИТС — порталу с массивом обучающих материалов. Есть возможность обратиться и на Линию консультации 1С или компании-франчайзи, с которой вы заключили договор ИТС. Открывается также бесплатный доступ ко множеству полезных сервисов в помощь бизнесу.

Для нетиповых программ доступно все, что описано выше, но обновление проводится силами программистов, которые в процессе адаптируют доработки под новый релиз.

Помимо этого, партнеры «1С» предлагают широкий спектр услуг таких специалистов, как консультанты и аналитики. Консультанты специализируются на вопросах ведения учета и могут помочь разобраться в сложных ситуациях. Аналитики же при возникновении ошибки в учете проведут анализ данных и исправят ее типовыми методами или, при необходимости развития системы, напишут техническое задание для программиста.

Плюсом сопровождения программного продукта во франчайзи «1С» является и двойная ответственность за оказанные услуги — обслуживающего партнера и самого вендора. Также все сотрудники сертифицируются официально и имеют подтверждающие квалификацию документы, поэтому клиенты могут быть уверены в качестве оказываемых услуг и не беспокоиться, что специалист пропадет после проведения работ, как часто бывает, если обратиться к частному лицу за подобными услугами.

4. Поддержка 1С

Техническая поддержка

Виды поддержки 1С:

Горячая линия : оперативный доступ к специалистам для решения срочных проблем;

Техническая документация : подробные инструкции и руководства по использованию системы;

Базы знаний : коллекции часто задаваемых вопросов и ответов, а также решения типичных проблем;

Веб-чаты и форумы : интерактивные платформы для общения с технической поддержкой и обмена опытом с другими пользователями;

Удаленная поддержка : техническая помощь через интернет, включая диагностику и устранение проблем на стороне клиента;

Обновление программного обеспечения: регулярные обновления и патчи для повышения стабильности и безопасности системы.

Процесс получения технической поддержки:

Идентификация проблемы: сбор информации о возникшей проблеме и ее описание. Диагностика: анализ проблемы специалистами для выявления ее причин. Решение: разработка и реализация плана действий по устранению проблемы. Обратная связь: предоставление обратной связи от пользователя для улучшения качества поддержки.

Консультационная поддержка

Виды консультационной поддержки 1С:

Консультации по внедрению : помощь в выборе конфигурации системы, настройке и интеграции с другими программами;

Консультации по использованию : обучение пользователей работе с системой, включая проведение тренингов и вебинаров;

Методологическая поддержка : рекомендации по оптимизации бизнес-процессов с использованием системы 1С;

Поддержка проектов: консультации по управлению проектами внедрения и разработки на базе «1С».

Процесс получения консультационной поддержки:

Определение потребностей клиента и постановка задач. Разработка плана консультаций, включая определение необходимых ресурсов и сроков. Проведение консультаций: непосредственное общение с клиентом для предоставления необходимой информации и рекомендаций. Оценка результатов: анализ эффективности проведенных консультаций и внесение корректировок в план.

Эффективная поддержка 1С-систем является ключевым фактором для успешного внедрения и использования программного обеспечения. Техническая и консультационная поддержка обеспечивают бесперебойную работу системы, повышение ее производительности и адаптацию к потребностям пользователей.

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5. Налоговый мониторинг в 1С

В качестве иллюстрации инноваций в сфере налогового контроля можно рассмотреть внедрение налогового мониторинга в программном продукте «1С:Предприятие». Данная форма контроля представляет собой новый подход к взаимодействию между налогоплательщиками и налоговыми органами, который активно внедряется компаниями.

Критерии для перехода на налоговый мониторинг включают:

доход от 1 млрд рублей;

активы от 1 млрд рублей;

и сумму уплаченных налогов от 100 млн рублей.

Рассмотрим, почему компании, соответствующие этим показателям, заинтересованы в переходе на данную форму контроля.

Основные преимущества налогового мониторинга

Отсутствие необходимости в проведении периодических выездных проверок . Это позволяет компаниям сэкономить время и ресурсы на подготовку к проверкам и их проведение.

Снижение налоговых рисков и штрафов . Постоянный мониторинг и взаимодействие с налоговыми органами способствуют более точному и оперативному выявлению и устранению возможных нарушений, что снижает вероятность налоговых рисков и штрафов.

Постоянная коммуникация с инспектором. Возможность прямого общения с налоговым инспектором позволяет оперативно решать возникающие вопросы и получать консультации, что способствует более эффективному управлению налоговыми обязательствами.

Оптимизация документооборота с налоговой . Использование налогового мониторинга позволяет автоматизировать и упростить процессы обмена документами между налогоплательщиком и налоговыми органами, что снижает административные затраты и повышает прозрачность взаимодействия.

Снижение всех видов затрат. Совокупность вышеуказанных преимуществ способствует снижению общих затрат, связанных с налоговым контролем и администрированием, что делает налоговый мониторинг привлекательным инструментом для компаний.

Специалисты федерального 1С-интегратора WiseAdvice-IT помогут безболезненно и в короткие сроки перейти на налоговый мониторинг в 1С.

6. Линия консультации 1С

Линия консультации 1С предоставляет помощь и поддержку по вопросам настройки, использования и решения проблем с программным обеспечением. Квалифицированные специалисты готовы ответить на любые вопросы, касающиеся работы с программами 1С, помогая пользователям максимально эффективно использовать возможности системы.

Оперативная поддержка доступна как в онлайн-режиме, так и по телефону. Обращение в службу поддержки позволяет пользователям получать актуальные обновления и рекомендации, что способствует более продуктивной работе с программным обеспечением.

Помимо этого, для подписчиков ИТС уровня ПРОФ доступна Линия консультаций обслуживающего партнера. Так, у WiseAdvice-IT действует выделенный номер Центра сопровождения для каждого клиента и прикрепленный менеджер, что обеспечивает максимально быстрый отклик и решение вопроса.

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7. Релизы 1С

Вендор «1С» постоянно развивает свои продукты, выпуская релизы не только для конфигураций, но и для платформы, это позволяет добавлять новый функционал в уже имеющиеся программные продукты.

Зачем регулярно обновлять 1С

Обновления платформы «1С:Предприятие» помогают работать с системой более эффективно и безопасно. Релизы 1С добавляют в программные решения новые функции и улучшения, поддерживают базу пользователей в соответствии с требованиями законодательства. Поддержка новых версий операционных систем и браузеров постоянно развивается и расширяется, чтобы обеспечить совместимость 1С-систем с последними технологиями.

Заключение

В плотной конкурентной среде важно не только уметь адаптироваться к внешним переменам, но и находить новые способы оптимизации процессов. Решение о том, как развиваться и управлять ресурсами, остается за руководством. Но исходя из опыта огромного количества компаний самого разного масштаба, можно точно сказать, что автоматизация и правильное сопровождение программного обеспечения помогают быстрее и эффективнее трансформировать любой бизнес.

По вопросам выбора продукта 1С, его внедрения в инфраструктуру компании, доработок и дальнейшей поддержки вы можете обратиться к специалистам WiseAdvice-IT.

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