Как сэкономить на обслуживании 1С: обновление, сопровождение и цены

Обслуживание 1С
«1С:Предприятие» создана для помощи компаниям, бизнесу и специалистам отдельных подразделений — менеджерам, бухгалтерам, финансистам и т.д. Главная ее цель — автоматизировать процессы и упростить некоторые этапы деятельности (ведение бухгалтерского учета, контроль складских запасов, логистика, фиксирование продаж, аналитика и др.).
Платформа 1С — это огромная продуктовая система, состоящая из множества информационных подсистем. Организации, использующие в своей работе такие информационные системы, должны регулярно их обслуживать, чтобы поддерживать их актуальность и рабочее состояние.
Что входит в обслуживание 1С
Платформа 1С обеспечивает работу программ, которые находятся внутри нее. Это прикладные программы, которые на профессиональном языке называются конфигурациями.
Каждая конфигурация используется для определенных задач, которые определяют скорость выполнения, количество функций, конкретные возможности для пользователей. По этой причине нельзя назвать точный перечень услуг, входящих в обслуживание 1С. Они могут отличаться в зависимости от необходимости проведения мер обслуживания. Назовем только основные из них.
Виды обслуживания
Проверка работоспособности системы и ее компонентов.
Обновление устаревших версий.
Доработка программ под конкретные запросы пользователя — добавление дополнительных функций в стандартный пакет услуг.
Диагностика технического состояния и восстановление работоспособности после программных сбоев.
Выявление багов и вредоносных компонентов.
Перенос базы данных из одного продукта 1С в другой.
Пока программа 1С работает хорошо, обычный пользователь никогда не заметит, что в ней начинаются технические проблемы. Чтобы в самый ответственный момент система не дала сбой, специалисты выполняют обслуживание и следят за ее состоянием.
Преимущества
Вовремя обслуженная конфигурация не подведет в самый ответственный момент. Например, когда сотрудник должен срочно сдать отчет в контролирующие органы или срочно предоставить данные для закупки материалов на производство. Обслуживание 1С помогает программам работать корректно и без сбоев.
Модернизированные версии программ, учитывающие регламенты и законодательство. А значит, можно не волноваться, что сформируется отчет по актуальной форме.
Не нужно вручную переносить всю базу из одного продукта 1С в другой. Этот процесс полностью автоматизирован, а специалисты всегда готовы помочь с таким переносом.
Регулярное обслуживание «1С:Предприятие» и решение разовой задачи от официального сервис-партнера 1С. WiseAdvice-IT — это сертифицированный Франчайзи с 2003 года. Воспользуйтесь всеми преимуществами обслуживания 1С — от адаптации программы под ваши бизнес-процессы до приоритетного решения вопросов в пиковые периоды для сдачи корректной отчетности в срок.
Сопровождение 1С
На практике границы между терминами «обслуживание 1С» и «сопровождение 1С» давно стерлись. По смыслу это аналогичные понятия, и пользователи активно пользуются и тем, и другим.
Но если серьезно задаться этим вопросом, то разницу все-таки можно увидеть.
Обслуживание 1С — это работа с конкретной программой: диагностика, установка обновлений, отслеживание и устранение неполадок и т.д.
Сопровождение 1С — это взаимодействие с «живыми» людьми: ответы на вопросы пользователей, разъяснения по работе с программой, информирование о новых программных продуктах, обучение и т.д.
На самом деле, не будет ошибкой, если вы подмените один термин другим. Специалисты службы поддержки в любом случае поймут вашу проблему и помогут в ее решении.
Что входит в сопровождение 1С
В крупных компаниях обычно работает большой штат сотрудников. Иногда компании насчитывают не десятки, а сотни сотрудников. И руководство использует 1С для упрощения их работы, автоматизации и ускорения процессов. Платформа 1С помогает быстрее выполнять задачи и достигать результатов.
Программы 1С разрабатываются для обычных сотрудников и организаций, которые не владеют навыками программирования. Специалист должен выполнять в программе задачи быстро и качественно, не вникая в код и не меняя его. У специалистов могут возникать сложности, вопросы, необходимость в устранении технических ошибок. Руководитель не может бегать и решать эти проблемы. Держать специальное подразделение тоже не имеет смысла. Самый подходящий вариант — это обслуживаться у самих разработчиков платформы 1С.
Виды сопровождения
Поддержка пользователей по вопросам работы программ.
Разъяснения по работе интерфейса и отдельных компонентов.
Помощь по устранению неполадок в функционале.
Обучение сотрудников.
Поддержка 1С по SLA (сопровождение корпоративных систем).
Одна из самых популярных услуг по обслуживанию 1С — это консультация. Специалисты службы поддержки отвечают на вопросы пользователей в чате или по телефону. Консультант должен быстро понять проблему пользователя, оценить ее и предложить решение.
Преимущества
Пользователь не остается с технической проблемой один на один. Ему всегда помогут и ответят на вопросы.
Есть особые условия по сопровождению корпоративных систем. Они включают в себя более глубокое погружение специалистов в процесс и помощь в самые короткие сроки.
Обучение помогает быстрее освоить программы 1С и иметь у себя в штате квалифицированных сотрудников.
Сопровождение 1С от команды сертифицированных специалистов WiseAdvice-IT обеспечит:
Бесперебойность и быстродействие работы 1С.
Экономию на фонде оплаты труда высокооплачиваемых сотрудников в штате.
Покрытие потребности в разовой консультационной или техническом программном сопровождении.
Контроль стоимости и качества каждой оказанной услуги и поэтапное закрытие работы.
Ваша система всегда будет под чутким присмотром методологов, архитекторов, аналитиков, программистов, сервис-инженеров и консультантов. Работаем со всеми регионами РФ по фиксированным ценам. Сопровождение клиентов осуществляем только дистанционно с помощью сервисов удаленного подключения Ammyy Admin, AnyDesk, RDP, 1С-Коннект.
Цены на 1С
Компания «1С» регулирует цены у всех своих представителей и франшиз, поэтому стоимость на услуги у них всех одинаковая. Каждая организация выбирает для сопровождения и обслуживания 1С компанию, основываясь на различных факторах — доверие, отзывы конкурентов, качество услуг, скорость оказания помощи, система сертификации качества работы, бесплатные консультации и т.д.
WiseAdvice-IT — это федеральный 1С-интегратор, который помогает бизнесу развиваться, используя решения 1С. Выберите подходящую программу из списка программных продуктов 1С (их более 50).
Факторы, влияющие на цены
Выбирая поставщика услуг 1С, организация изучает разные предложения, сайты интеграторов, цены. Цена — это один из факторов, который влияет на решение руководителя обратиться к той или иной компании. Но из чего складывается цена? Почему столько, а не дешевле? Действительно, почему? Давайте разбираться, какие факторы влияют на цены 1С продуктов.
Мы уже сказали, что цены устанавливает главный поставщик программных продуктов — компания 1С. А интеграторы продают продукты по этой цене.
Ценообразование компании 1С строится следующим образом:
На основании реализованных проектов и исследований компания 1С устанавливает стандартные цены на проекты, используя формулы с эмпирически выведенными коэффициентами.
Продавец программных продуктов может пользоваться стандартной моделью при подготовке коммерческого предложения и установления итоговой цены после обсуждения с клиентом.
Руководитель отдела продаж может оставить цену или изменить ее, как в большую, так и меньшую сторону. Решение он принимает на основании полученной информации и после общения с клиентом.
Каждый проект делится на этапы: от предварительного исследования до реализации. Это подразумевает разные трудовые и временные затраты. Соответственно, и цена может быть разной.
Какие еще факторы влияют на стоимость 1С услуг:
Количество функций в 1С продукте. Клиент может внедрить продукт, но при этом выбрать вариант функционала — усеченный или расширенный. Чем больше функций открыто, тем дороже программный продукт.
Сложность запросов. В зависимости от сложности запросов пользователей специалисты либо отвечают на простые вопросы, либо глубоко погружаются в проблему клиента. Например, проконсультировать и произвести обслуживание 1С — это разные по степени сложности услуги.
Количество участвующих специалистов. Обычно для решения проблемы клиента требуется один специалист. Но если проблема сложная, то может подключиться несколько специалистов — консультант, IT-специалист, менеджер.
Специализация организации. Например, предприятие, которое имеет свое производство, имеет более сложные процессы, чем компания, оказывающая услуги.
В зависимости от этих факторов цены на 1С могут варьироваться — быть ниже или выше.
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Примеры цен
Мы рассказали о ценах и ценообразовании 1С продуктов. Но как это выглядит конкретно в цифрах? Рассмотрим на примере 1С-интегратора WiseAdvice-IT:
«1С:Управление нашей фирмой 8» (базовая версия) — 5 700 руб. Сейчас действует скидка 50% на базовую версию — 2 850 рублей. Программа предназначена для управленческого учета и ведения ежедневных учетных операций.
«1С:Розница 8» (базовая версия) — 4 400 руб. Подключить программу сейчас можно со скидкой 50% — за 2 000 рублей. Программа помогает магазинам и торговым сетям автоматизировать управление розничной торговлей.
«1С:Бухгалтерия 8» (базовая версия) — 6 600 руб. За электронную поставку цена всего 2 000 руб. В программе есть минимальный функционал для малого бизнеса, ведущего бухгалтерский и налоговый учет. Помогает коммерческим компаниям уменьшить нагрузку на бухгалтеров.
Актуальные цены и полный перечень программных продуктов от WiseAdvice-IT можно посмотреть здесь.
Как выбрать оптимальный вариант
Как организации выбрать подходящий продукт 1С, чтобы он помогал решать конкретные задачи и был приятен по цене?
Первая бесплатная консультация. Специалисты WiseAdvice-IT подскажут, какой продукт 1С вам подходит, какой функционал вам необходим и чем данная программа будет полезна.
Бесплатный аудит. Исходя из ваших целей и сферы деятельности, команда WiseAdvice-IT сделает бесплатный аудит вашего проекта, рассчитает стоимость сопровождения и составит дорожную карту внедрения программы в бизнес-процессы.
Демоверсия 1С. WiseAdvice-IT предлагает пробный период пользования программами 1С до 30 дней, в течение которого вы сможете оценить возможности сервиса и выбрать оптимальный вариант.
WiseAdvice-IT позаботился о своих клиентах и предлагает разные варианты оценки продуктов, которые сэкономят не только время, но и бюджет компании.
Обновление 1С
Обновление 1С — это актуализация старых версий программных продуктов 1С с учетом новых требований. Пользователь может выполнить такое обновление самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам — для этого и необходимо обслуживание 1С.
Что включает обновление 1С
Обновление 1С включает в себя актуализацию типовых и нетиповых программных решений. Например:
Ведение различных видов учета в соответствии с законодательными нормами.
Формирование и предоставление в контрольные органы форм отчетности без ошибок.
Регулярный выпуск релизов 1С с учетом новых возможностей и функций.
Если пользователь хочет выполнить обновление самостоятельно, то он получает онлайн-обновления или диски, предусмотренные договором ИТС. Затем, следуя системным подсказкам, вносит изменения в конфигурации.
Виды обновлений
Обновления можно разделить на три основные категории:
Обновление «1С:Бухгалтерии 8». Это внесение изменений в бухгалтерские и налоговые формы отчетности. Такую модернизацию необходимо делать раз в квартал, чтобы документация всегда соответствовала регламентам и была актуальной.
Обновление самой платформы «1С:Предприятие». Выполняется для устранения багов и неполадок действующей версии программы. Необходимо делать несколько раз в год (зависит от частоты возникновения технических проблем).
Обновление конфигураций. Такие изменения выполняются, когда меняется законодательство. Включает в себя актуализацию форм документов и отчетности, обновление функционала по расчетам и обработке данных.
Преимущества
Обновления основываются на изменениях в законодательстве и регламентах.
Всегда корректные формы отчетности.
Исключение сбоев и неполадок, которые были в предыдущей версии продукта 1С.
Поможем подобрать оптимальный тариф для обновления программы 1С. Гарантируем сохранность данных после обновлений, при необходимости вернем базу к исходному состоянию. Обновляем типовые и доработанные 1С. Корректное обновление снижает дальнейшие ошибки в учете на 30%.
Заключение
Бизнес-процессы развивающихся компаний включают в себя множество этапов по работе с отчетностью, взаимодействию с контрольными органами, фиксации и отслеживанию результатов.
Программные продукты 1С — это решение, которое помогает компаниям внедрить автоматизацию и снять нагрузку с бухгалтеров, менеджеров и продажников.
WiseAdvice-IT оказывает разные виды помощи по работе с 1С:
Внедрение 1С под ключ.
Обслуживание 1С — установка, настройка, доработка конфигураций.
Сопровождение 1С — консультации, SLA, абонентское обслуживание.
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