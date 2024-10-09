Индустриальные (промышленные) парки: налоговые выгоды для бизнеса

Что такое индустриальный парк
Индустриальный парк представляет собой специализированную территорию со всей необходимой инфраструктурой для размещения новых производств. Он интересен тем, что не требует минимального объема капитальных вложений, например, как ОЭЗ.
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Индустриальный (промышленный) парк определяется как управляемый управляющей компанией комплекс объектов земельного участка (участков) с производственными, административными, складскими и иными зданиями, строениями и сооружениями, обеспеченный инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимой для создания нового промышленного производства, а также обладающий необходимым правовым режимом для осуществления производственной деятельности.
Типы индустриальных парков
Индустриальные парки бывают двух типов:
Brownfield — территория бывших промышленных предприятий с существующей инфраструктурой, которая позволяет быстро запустить новые проекты. Более привлекателен для малого бизнеса.
Greenfield — парк, построенный с нуля, который позволяет создать современную и индивидуально настроенную инфраструктуру. Более привлекателен для среднего и крупного бизнеса.
Требования к индустриальным паркам и управляющим компаниям индустриальных парков
Национальным стандартом, сертифицированным в соответствии с ГОСТ Р56301-2014, устанавливаются общие требования к индустриальным паркам и управляющим компаниям индустриальных парков.
Управление индустриальным парком осуществляет управляющая компания, к которой предъявляются определенные требования:
должна быть российским юридическим лицом или иностранным юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через постоянное представительство и поставленным на учет в налоговых органах;
должна иметь право на ведение деятельности по управлению индустриальными парками;
должна иметь право предоставлять в собственность или аренду резидентам и пользователям инфраструктуры индустриального парка земельные участки, здания, строения и сооружения или их части;
не может осуществлять производственную деятельность на территории индустриального парка, кроме случаев осуществления производственной деятельности для обеспечения потребностей резидентов и пользователей инфраструктуры индустриального парка в тепло-, электро-, паро-, газоснабжении.
В отношении территории индустриального парка предусмотрены следующие требования:
должна быть определена, иметь границы, которые определяются по внешним границам стоящих на кадастровом учете земельных участков, граничащих с внешней территорией;
земельные участки, составляющие территорию индустриального парка, должны быть смежными либо располагаться на расстоянии не более 2 км от ближайшего к ним земельного участка;
площадь территории должна быть не менее 8 гектаров;
в состав территории должны входить земельные участки, категория и вид разрешенного использования которых допускает размещение промышленных объектов;
геологические и геодезические параметры не препятствуют строительству и размещению промышленных объектов и объектов инфраструктуры;
на территории отсутствуют обременения, препятствующие использованию территории в качестве индустриального парка;
не менее 50% полезной площади индустриального парка должны быть предназначены для передачи в собственность или предоставления в пользование резидентам индустриального парка.
Налоговые льготы в технопарке
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В целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности к индустриальным паркам и управляющим компаниям индустриальных парков устанавливаются требования в соответствии с постановлением Правительства от 04.08.2015 № 794.
Так, к обязательным требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам, относятся, например:
на не менее 70% земельных участков в составе территории индустриального парка запланированы к размещению объекты транспортной инфраструктуры, системы коммуникаций и объекты электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и связи, здания, строения и сооружения, обеспечивающие деятельность резидентов;
земельные участки в составе территории индустриального парка относятся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения и земель населенных пунктов;
территория индустриального парка обеспечена транспортным сообщением с ближайшими населенными пунктами.
Для управляющей компании предусмотрены свои требования, в числе которых:
юридическое лицо, действующее в форме хозяйственного общества, государственного или муниципального унитарного предприятия;
основной вид деятельности управляющей компании входит в перечень видов деятельности Минпромторга;
виды деятельности управляющей компании, входящие в перечень видов деятельности, составляют не менее 80% всех видов деятельности управляющей компании.
Налоговые выгоды для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков
Резидентом индустриального парка может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с управляющей компанией соглашение о ведении хозяйственной деятельности на территории индустриального парка.
На сегодняшний день резидентами индустриальных парков стали свыше 5 000 предприятий, создавших более 300 000 рабочих мест.
Российские компании в основном представлены средним и малым бизнесом с объемом инвестиций не более 200 миллионов рублей на одного резидента. Тем не менее к индустриальным паркам наблюдается растущий интерес и со стороны крупных российских производителей.
В настоящее время действуют 239 индустриальных парков и создаются еще 122, расположенных в 72 регионах России. Законами субъектов для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков установлены различные налоговые преференции. О некоторых из них расскажем подробнее.
Для управляющих компаний и резидентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в Единый реестр субъектов МСП, использующими объекты инфраструктуры, находящиеся на территории индустриального парка, расположенного на территории муниципального района, и заключившими соглашение об осуществлении деятельности на территории индустриального парка с уполномоченным Кабинетом Министров Республики Татарстан органом исполнительной власти Республики Татарстан предусмотрено:
освобождение от уплаты транспортного налога (закон Республики Татарстан от 29.11.2002 № 24-ЗРТ);
освобождение от уплаты налога на имущество организаций согласно закону Республики Татарстан от 28.11.2003 № 49-ЗРТ;
снижение налоговых ставок по УСН («доходы» — 1%, «доходы минус расходы» — 5%) в соответствии с законом Республики Татарстан от 17.06.2009 № 19-ЗРТ.
Для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков в Республике Башкортостан в соответствии с законом Республики Башкортостан от 28.11.2003 № 43-з предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество организаций при соблюдении требований, установленных Правительством Республики Башкортостан.
Для управляющих компаний индустриальных парков в Ленинградской области в соответствии с законом Ленинградской области от 28.07.2014 № 52-з предусмотрены следующие налоговые льготы:
ставка 13,5% по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет (на любые 6 последовательных лет в течение 8 лет, следующих за годом, в котором присвоен статус индустриального парка, но не позднее срока, установленного статьей 284 НК);
ставка 0% по налогу на имущество организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет (на любые 8 лет в течение 10 лет, следующих за годом, в котором присвоен статус индустриального парка).
Резиденты промышленных парков Томской области в соответствии с законом Томской области от 18.03.2003 № 30-ОЗ могут применять налоговые льготы по налогу на имущество организаций (50% от суммы налога, зачисляемой в областной бюджет в течение 5 лет) и налогу на прибыль организаций (применение ставки 13,5% в части, зачисляемой в областной бюджет).
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Комментарии2
есть кто-нибудь (??0 пользователь промышленного парка, откликнитесь
нам приходило предложение о переносе производства на терирриторию теховарка) но учредитель почемуто не согласился))) техноварк находиться в Бурятии (если память не подводит)