Индустриальные (промышленные) парки: налоговые выгоды для бизнеса

Резидентом индустриального парка может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с управляющей компанией соглашение о ведении хозяйственной деятельности на территории индустриального парка.

На сегодняшний день резидентами индустриальных парков стали свыше 5 000 предприятий, создавших более 300 000 рабочих мест.

Российские компании в основном представлены средним и малым бизнесом с объемом инвестиций не более 200 миллионов рублей на одного резидента. Тем не менее к индустриальным паркам наблюдается растущий интерес и со стороны крупных российских производителей.

В настоящее время действуют 239 индустриальных парков и создаются еще 122, расположенных в 72 регионах России. Законами субъектов для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков установлены различные налоговые преференции. О некоторых из них расскажем подробнее.

Для управляющих компаний и резидентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в Единый реестр субъектов МСП, использующими объекты инфраструктуры, находящиеся на территории индустриального парка, расположенного на территории муниципального района, и заключившими соглашение об осуществлении деятельности на территории индустриального парка с уполномоченным Кабинетом Министров Республики Татарстан органом исполнительной власти Республики Татарстан предусмотрено:

освобождение от уплаты транспортного налога (закон Республики Татарстан от 29.11.2002 № 24-ЗРТ);

освобождение от уплаты налога на имущество организаций согласно закону Республики Татарстан от 28.11.2003 № 49-ЗРТ;

снижение налоговых ставок по УСН («доходы» — 1%, «доходы минус расходы» — 5%) в соответствии с законом Республики Татарстан от 17.06.2009 № 19-ЗРТ.

Для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков в Республике Башкортостан в соответствии с законом Республики Башкортостан от 28.11.2003 № 43-з предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество организаций при соблюдении требований, установленных Правительством Республики Башкортостан.

Для управляющих компаний индустриальных парков в Ленинградской области в соответствии с законом Ленинградской области от 28.07.2014 № 52-з предусмотрены следующие налоговые льготы:

ставка 13,5% по налогу на прибыль организаций , подлежащему зачислению в областной бюджет (на любые 6 последовательных лет в течение 8 лет, следующих за годом, в котором присвоен статус индустриального парка, но не позднее срока, установленного статьей 284 НК);

ставка 0% по налогу на имущество организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет (на любые 8 лет в течение 10 лет, следующих за годом, в котором присвоен статус индустриального парка).

Резиденты промышленных парков Томской области в соответствии с законом Томской области от 18.03.2003 № 30-ОЗ могут применять налоговые льготы по налогу на имущество организаций (50% от суммы налога, зачисляемой в областной бюджет в течение 5 лет) и налогу на прибыль организаций (применение ставки 13,5% в части, зачисляемой в областной бюджет).

Налоговые льготы в технопарке Проверьте бесплатно на господдержка.рф! Онлайн-поиск льгот и помощь в получении в одном окне! Проверить льготы

Индустриальный (промышленный) парк создает благоприятные условия для реализации новых и расширения действующих производств. Проверить возможность размещения вашего бизнеса в промышленном парке и другие налоговые преференции можно на сайте господдержка.рф — укажите параметры вашего бизнеса и получите готовый отчет с доступными налоговыми льготами!

Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: LjN8KUF7X