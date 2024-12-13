Ждать нельзя, действовать! Роль финансового директора компании в получении мер господдержки 

В условиях экономической нестабильности применение мер государственной поддержки становится ключевым инструментом для повышения устойчивости и обеспечения развития бизнеса. Понимание, грамотное внедрение и эффективное использование этих мер требует от компаний внимательности и организованности, а также активного вовлечения финансовых директоров.

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Меры государственной поддержки бизнеса представляют собой комплекс инструментов, направленных на стимулирование предпринимательской активности. Они включают в себя налоговые льготы, гранты и субсидии, льготные кредиты, имущественную поддержку, акселерационные программы, льготные территории и зоны и многие другие меры.

Компании, активно использующие меры господдержки, имеют значительное преимущество на рынке, снижая свою финансовую нагрузку, расширяя бизнес и повышая ликвидность.

Господдержка охватывает субъекты от малого до крупного бизнеса в разных отраслях деятельности. Так, сегодня для сохранения своей финансовой стабильности и развития государственную поддержку получили свыше 2,8 млн субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме более 2,9 трлн рублей.

На период с 2025 по 2030 годы поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составит 329,5 млрд рублей, из которых 238,4 млрд рублей направят на льготные инвестиционные кредиты для МСП из приоритетных отраслей (например, обрабатывающей промышленности, IT).

По поручению президента Владимира Путина также выделят 30 млрд рублей на создание 100 промышленных, бизнес- и технопарков, которые предоставят предпринимателям необходимую инфраструктуру для ведения бизнеса, производства, научных разработок и другие преимущества.

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В обеспечении получения и использования механизмов государственной поддержки в компании ключевую роль играет финансовый директор, перед которым стоят, в том числе, задачи, связанные с оценкой доступных мер государственной поддержки на основе потребностей и финансового состояния, отраслевой специфики и стратегических целей компании, налаживанием системы внутреннего контроля и согласованием на всех этапах получения мер господдержки, мониторингом влияния мер господдержки на деятельность компании.

Бизнес, сам того не подозревая, не всегда в полной мере и эффективно использует меры государственной поддержки. В этой связи финансовому директору важно обратить внимание на следующее.

В некоторых компаниях нет отдельных подразделений, администрирующих меры господдержки, что может нести дополнительные риски.

Создание четкой организационной структуры или привлечение группы специалистов по консалтингу в части применения мер государственной поддержки бизнеса позволят эффективно использовать эти преимущества, вести мониторинг актуальных программ господдержки, заниматься подготовкой необходимых документов, контролировать соблюдение требований и условий.

Кроме того, финансовый директор может столкнуться с тем, что компания использует не все доступные для нее меры поддержки, что приводит к упущению выгодных возможностей.

Чтобы этого не допустить, финансовому директору необходимо провести экспресс-аудит текущих программ господдержки в компании. Проведение внутреннего аудита позволит понять, какие меры поддержки уже использует компания, а какие могут быть актуальны для нее, но не были использованы по какой-либо причине.

Оценить эффективность внедрения и полноты использования инструментов государственной поддержки вашим бизнесом можно с помощью онлайн-сервиса WISOFT, а именно:

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Компании, эффективно используя государственные меры поддержки, достигают нового уровня развития и быстрее преодолевают экономические трудности. Проверьте возможность получить государственные выгоды для вашего бизнеса на сайте господдержка.рф и следите за актуальными новостями о мерах государственной поддержки бизнеса в нашем Telegram-канале.

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